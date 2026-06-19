Lionel Messi az algériaiak elleni mesterhármassal kezdte a foci-vb-t, de Argentína főlényes győzelmét beárnyékolták a nyolcszoros aranylabdás sztár könnyei. A mérkőzés után kiderült, az édesapja, Jorge Messi betegséggel küzd kórházban ápolják. A család most friss közleménnyel jelentkezett - írja a BBC.

Lionel Messi mesterhármassal és könnyekkel kezdte a vb-t Fotó: picture alliance / picture alliance

Jorge jelenleg orvosi felügyelet alatt áll, lábadozik, kedvezően alakul a gyógyulása

– áll a nyilatkozatban.

A 68 éves Jorge kapcsán továbbra sem árulták el, pontosan milyen betegségről vagy egészségügyi problémáról van szó. A közleményt minden bizonnyal azért jelentették meg, mert az elmúlt napokban számos találgatás, pletyka jelent meg a nemzetközi sajtóban.

Sőt, egy argentin televíziós műsorban tévesen még a halálhírét is bejelentették Messi édesapjának.

A család ezt határozottan cáfolta, és arra kérte a sajtót, hogy tanúsítson „felelősséget, körültekintést és emberséget”, valamint tartsa tiszteletben a magánéletüket.

Lionel Messi könnyezve nyilatkozott

„Az elmúlt órákban keringő spekulációk fényében a család mély nemtetszését fejezi ki amiatt, hogy egyesek milyen érzéketlenséggel, tiszteletlenséggel és tapintatlansággal kezelték ezt a szigorúan magánjellegű ügyet. A család azt is tisztázni kívánja, hogy kizárólag a legközelebbi rokonok rendelkeznek valós és pontos információkkal Jorge állapotáról. Ezért bármely olyan nyilatkozatot vagy információt, amely nem közvetlenül a családtól származik, nem szabad érvényesnek vagy valósnak tekinteni" - írta korábban az argentin futballista családja. Messi az algériaiak elleni 3-0-s sikert követően könnyekben tört ki, és bevallotta, nehéz napok állnak mögötte.

„Miért sírtam? Ez teljesen független volt a futballtól. Nehéz napokon vagyok túl, hálás vagyok az egész delegációnak és a csapattársaimnak, mert mindig mellettem álltak, és rengeteg erőt adtak, hogy átvészeljem ezt az időszakot” - fogalmazott Messi.

Argentína legközelebb hétfőn 19 órakor Ausztria ellen lép pályára.