Felmondott egy argentin tévés műsorvezető, miután tévesen jelentette be, hogy elhunyt Lionel Messi édesapja. Florencia Pena csütörtökön, a Luzu TV „El Show del Verano” című műsorának élő közvetítése során sokkolta a nézőket Jorge Messi állítólagos halálával.
„Nem szeretnék rossz hírt közölni, de Messi édesapja éppen most halt meg. Lionelnek a világbajnokság közepén haza kell térnie” – mondta Peña, akit a New York Post idézett. A riporternő később a közösségi oldalán azt írta, a fülesén kapta az információt, és nagyon szégyelli magát, amiért Jorge Messi halálhírével tévesen sokkolta a családot.
"Elnézést kérek a Messi családtól azért a szörnyű pillanatért, amit okoztam, és amit átéltek miattam. Nagyon szégyellem magam, amiért én okoztam a fájdalmukat. Ezt a hamis információt élő adásban kaptam a műsor stábjától, mint ellenőrzött tényt, és én bíztam benne. Ennek ellenére vállalom a felelősséget, hogy része vagyok a hibának, ezért döntöttem úgy, hogy félreállok, és befejezem a részvételem a Luzuban. Újra szívből elnézést kérek, tévedtem" - írta Florencia Pena.
Az esetnek súlyos következménye lett, Pena felmondása után az összes felelőst menesztették a televíziónál.
Lionel Messi édesapja jobban van
A Messi család reagált az esetre, közleményt adott ki, amelyben ugyan nem részletezték, hogy Jorge Messi milyen betegséggel küzd, de cáfolták a halálhírét.
"Jorge jelenleg orvosi felügyelet alatt áll, lábadozik, kedvezően alakul a gyógyulása. Az elmúlt órákban keringő spekulációk fényében a család mély nemtetszését fejezi ki amiatt, hogy egyesek milyen érzéketlenséggel, tiszteletlenséggel és tapintatlansággal kezelték ezt a szigorúan magánjellegű ügyet. A család azt is tisztázni kívánja, hogy kizárólag a legközelebbi rokonok rendelkeznek valós és pontos információkkal Jorge állapotáról. Ezért bármely olyan nyilatkozatot vagy információt, amely nem közvetlenül a családtól származik, nem szabad érvényesnek vagy valósnak tekinteni" - írta a család.
Lionel Messi mesterhármassal kezdte a labdarúgó-világbajnokságot, csapata 3-0-ra verte Algériát. A világsztár a meccs után elsírta magát, később elárulta, az édesapja állapota miatt könnyezett. Argentína legközelebb hétfőn 19 órakor lép pályára a foci-vb-n, a második mérkőzésén Ausztriával találkozik.