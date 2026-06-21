Felmondott egy argentin tévés műsorvezető, miután tévesen jelentette be, hogy elhunyt Lionel Messi édesapja. Florencia Pena csütörtökön, a Luzu TV „El Show del Verano” című műsorának élő közvetítése során sokkolta a nézőket Jorge Messi állítólagos halálával.

Az argentin sztárt halálhírrel riogatták, szerencsére Lionel Messi édesapja jobban van Fotó: Koji Watanabe / Getty Images North America

„Nem szeretnék rossz hírt közölni, de Messi édesapja éppen most halt meg. Lionelnek a világbajnokság közepén haza kell térnie” – mondta Peña, akit a New York Post idézett. A riporternő később a közösségi oldalán azt írta, a fülesén kapta az információt, és nagyon szégyelli magát, amiért Jorge Messi halálhírével tévesen sokkolta a családot.

Pido perdón a la familia Messi por el momento espantoso que imagino que están viviendo. Estoy muy avergonzada de haber sido el vehículo para este dolor.



Tengo que aclarar que esta falsa información me fue brindada en medio del vivo como chequeada por cucaracha por la producción… — Florencia Peña (@Flor_de_P) June 18, 2026

"Elnézést kérek a Messi családtól azért a szörnyű pillanatért, amit okoztam, és amit átéltek miattam. Nagyon szégyellem magam, amiért én okoztam a fájdalmukat. Ezt a hamis információt élő adásban kaptam a műsor stábjától, mint ellenőrzött tényt, és én bíztam benne. Ennek ellenére vállalom a felelősséget, hogy része vagyok a hibának, ezért döntöttem úgy, hogy félreállok, és befejezem a részvételem a Luzuban. Újra szívből elnézést kérek, tévedtem" - írta Florencia Pena.

Az esetnek súlyos következménye lett, Pena felmondása után az összes felelőst menesztették a televíziónál.

Lionel Messi édesapja jobban van

A Messi család reagált az esetre, közleményt adott ki, amelyben ugyan nem részletezték, hogy Jorge Messi milyen betegséggel küzd, de cáfolták a halálhírét.

"Jorge jelenleg orvosi felügyelet alatt áll, lábadozik, kedvezően alakul a gyógyulása. Az elmúlt órákban keringő spekulációk fényében a család mély nemtetszését fejezi ki amiatt, hogy egyesek milyen érzéketlenséggel, tiszteletlenséggel és tapintatlansággal kezelték ezt a szigorúan magánjellegű ügyet. A család azt is tisztázni kívánja, hogy kizárólag a legközelebbi rokonok rendelkeznek valós és pontos információkkal Jorge állapotáról. Ezért bármely olyan nyilatkozatot vagy információt, amely nem közvetlenül a családtól származik, nem szabad érvényesnek vagy valósnak tekinteni" - írta a család.

Lionel Messi mesterhármassal kezdte a labdarúgó-világbajnokságot, csapata 3-0-ra verte Algériát. A világsztár a meccs után elsírta magát, később elárulta, az édesapja állapota miatt könnyezett. Argentína legközelebb hétfőn 19 órakor lép pályára a foci-vb-n, a második mérkőzésén Ausztriával találkozik.