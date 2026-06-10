Lionel Messi a FIFA labdarúgó-világbajnokság alatt tölti be a 39. életévét, azaz az egyik veterán játékos lesz a mezőnyben a másik szupersztár, Cristiano Ronaldo mellett (a portugál már 41 éves lett februárban). A 38 éves támadó szenzációsan tért vissza a sérülése után Izland ellen egy felkészülési meccsen. A 70. percben lépett pályára, a beállása után azonnal kiosztott egy gólpasszal felérő labdát Lautaro Martíneznek, amiből aztán tizenegyest kapott az argentin válogatott. A labda mögé Messi állt oda, aki hidegvérrel a bal felső sarokba lőtte a tizenegyesét, ezzel 38 évesen és 351 naposan ő lett az argentin válogatott történetének legidősebb gólszerzője.

Lionel Messi a 2022-es világbajnokságon ért fel a labdarúgás csúcsára

Fotó: Paul Ellis/AFP

Lionel Messi nem bír leállni

Ez volt Messi pályafutásának egyébként a 911. gólja minden sorozatot figyelembe véve, valamint a 117. találata az argentin nemzeti csapatban. A világbajnok válogatott ikonja az Instagram-oldalára az alábbi mondatot írta ki a mérkőzést követően: "Gyerünk, legyünk összetartóbbak, mint valaha!"