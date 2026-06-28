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Foci-vb 2026

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A csoportmeccsek véget értek, jöhetnek az egyenes kieséses szakasz küzdelmei a foci-vb-n. Lionel Messi a címvédő argentin csapat vezéregyénisége, aki mellett is van még egy fontos összetevője a dél-amerikai sikernek.

Arról már az Origón is beszámoltunk, hogy vasárnapra virradóra az argentin válogatott tartalékos összeállításban lépett pályára, de így is simán nyert 3-1-re Jordánia ellen. A foci-vb-n szenzációsan teljesítő Lionel Messi ezúttal a cserepadról szállt be, ám fél óra is elég volt számára, hogy újabb gólt szerezzen és újabb vb-rekordot döntsön. Most azonban arról érkeztek a hírek, hogy a delegáció kereken 500 kilogramm prémium minőségű argentin marhahúst szállíttatott a foci-vb-bázisára, hogy a játékosok egyetlen pillanatra se szenvedjenek hiányt a hazai ízekből.

Lionel Messi mellett is van még egy fontos faktor
Lionel Messi mellett is van még egy fontos faktor
Fotó: STEFAN KOOPS / NurPhoto

Lionel Messi és a hazai ízek, ez lenne a siker receptje?

Az argentin kultúrának és emellett különösen a futballválogatott összetartásának egyik alapvető eleme az asado, azaz a hagyományos, faszénen elsütött közös grillezés. A szakmai stáb szerint ezek a sütögetések rendkívül fontosak a csapatszellem fenntartásában, így a húsmennyiség beszerzése legalább olyan prioritást élvezett, mint az edzőfelszereléseké. A féltonnás szállítmány a legkiválóbb darabokat tartalmazza, így az argentin csapat konyhájára került bélszín, rostélyos, hátszín, dagadó, vegyes marhahas, keresztfartő, fekete-pecsenye, marha oldalas, fartő, valamint az argentinok nagy kedvence, a töltésre és tekerésre használt matambre is.

 

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