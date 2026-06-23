Lionel Messi előbb 11-est hibázott az osztrákok ellen, majd a 38. percben akcióból vezetést szerzett. Az argentin zseni gólja történelmi jelentőségű volt, mert ezzel megelőzte Miroslav Klosét, így ő lett a foci-vb-k történetének legjobb góllövője.

Lionel Messi teljesítményére lassan elfogynak a jelzők

Fotó: Koji Watanabe / Getty Images North America

Lionel Messi történelmi vb-gólja miatt áll a bál

A rekordot jelentő Messi-gólt eredményező támadás előtti jelenet azonban felháborodást váltott ki sokakból. Az argentin akció során Alexis Mac Allister egy ütközésben földre vitte az osztrák Xaver Schlagert, a játékvezető azonban nem állította meg a játékot. Az akció folytatódott, Messi pedig higgadtan a kapuba lőtt.

A vitatott eset miatt többen a VAR működését is kritizálták.

A Manchester United egykori kapusa, a szakértőként tevékenykedő Peter Schmeichel szerint egyértelmű szabálytalanság történt a gól előtti szituációban, amelyet a videobírónak is észre kellett volna vennie. A dán kapuslegenda úgy véli, hogy a játékvezető komoly hibát követett el, amikor nem fújt szabadrúgást az osztrákok javára.

Even Peter Schmeichel says that Lionel Messis goal shouldn’t have stood.



Legends are also clocking it 🤣 pic.twitter.com/zDwvDvmw1Z — America Vison (@Americavision7) June 22, 2026

A közösségi médiában pillanatok alatt elszabadultak az indulatok. Több szurkoló szerint az argentin válogatott kedvező bírói döntéseket kap a tornán,

míg mások azt sérelmezték, hogy a televíziós ismétlések sem foglalkoztak kellő részletességgel a szabálytalansággal. Messi kapcsán az argentinok Algéria elleni meccsét is felemlegették, amely során a 38 éves sztár mesterhármast ért el. A nyolcszoros aranylabdás a találkozó első félidejében veszélyesnek tűnő szabálytalanságot követett el – hátulról rátaposott ellenfele vádlijára –, a játékvezető azonban lapot sem adott érte.

Messi az idei világbajnokságon már öt találatnál jár, az osztrákok ellen kétszer talált a kapuba, így 18 góllal vezeti az örökranglistát.