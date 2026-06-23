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Foci-vb 2026

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Újabb rekordot döntött az argentinok élő legendája a világbajnokságokon, a történelmi gólja mellett azonban egy vitatott játékvezetői döntésről is beszél a futballvilág. Lionel Messi Ausztria ellen megszerezte pályafutása 17. vb-találatát, amellyel minden korábbi csúcsot felülmúlt, ám sokak szerint a gól meg sem születhetett volna.

Lionel Messi előbb 11-est hibázott az osztrákok ellen, majd a 38. percben akcióból vezetést szerzett. Az argentin zseni gólja történelmi jelentőségű volt, mert ezzel megelőzte Miroslav Klosét, így ő lett a foci-vb-k történetének legjobb góllövője. 

Lionel Messi teljesítményére lassan elfogynak a jelzők
Lionel Messi teljesítményére lassan elfogynak a jelzők
Fotó: Koji Watanabe / Getty Images North America

Lionel Messi történelmi vb-gólja miatt áll a bál

A rekordot jelentő Messi-gólt eredményező támadás előtti jelenet azonban felháborodást váltott ki sokakból. Az argentin akció során Alexis Mac Allister egy ütközésben földre vitte az osztrák Xaver Schlagert, a játékvezető azonban nem állította meg a játékot. Az akció folytatódott, Messi pedig higgadtan a kapuba lőtt.

A vitatott eset miatt többen a VAR működését is kritizálták. 

A Manchester United egykori kapusa, a szakértőként tevékenykedő Peter Schmeichel szerint egyértelmű szabálytalanság történt a gól előtti szituációban, amelyet a videobírónak is észre kellett volna vennie. A dán kapuslegenda úgy véli, hogy a játékvezető komoly hibát követett el, amikor nem fújt szabadrúgást az osztrákok javára.

A közösségi médiában pillanatok alatt elszabadultak az indulatok. Több szurkoló szerint az argentin válogatott kedvező bírói döntéseket kap a tornán, 

míg mások azt sérelmezték, hogy a televíziós ismétlések sem foglalkoztak kellő részletességgel a szabálytalansággal. Messi kapcsán az argentinok Algéria elleni meccsét is felemlegették, amely során a 38 éves sztár mesterhármast ért el. A nyolcszoros aranylabdás a találkozó első félidejében veszélyesnek tűnő szabálytalanságot követett el – hátulról rátaposott ellenfele vádlijára –, a játékvezető azonban lapot sem adott érte.

Messi az idei világbajnokságon már öt találatnál jár, az osztrákok ellen kétszer talált a kapuba, így 18 góllal vezeti az örökranglistát.

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