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Foci-vb 2026

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A címvédő argentin válogatott könnyed győzelemmel kezdett a világbajnokságon. Lionel Messi három gólt szerzett Algéria ellen, a mérkőzés után pedig rejtélyes nyilatkozatot adott.

Lionel Messi zsenialitása döntött Algéria ellen. A nyolcszoros aranylabdás mesterhármasával nyert 3-0-ra a címvédő argentin válogatott, az Inter Miami klasszisa holtversenyben a foci-vb-k történetének legeredményesebb játékosa lett.

Lionel Messi mesterhármassal kezdte a foci-vb-t
Lionel Messi mesterhármassal kezdte a foci-vb-t
Fotó: MICHAEL STEELE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Lionel Messi nehéz időszakon ment át

A 38 éves sztár az első gólja után könnyekben tört ki, a mérkőzést követő nyilatkozatában pedig azt pedzegette, hogy nehéz időszakon ment át a közelmúltban.  

Az igazság az, hogy ez egyáltalán nem a sporthoz kapcsolódik. Voltak nehéz, bonyolult napjaim, de hálás vagyok az egész delegációnak és minden csapattársamnak, 

mert – mint mindig – most is mellettem álltak, és rengeteg erőt adtak ahhoz, hogy rendbe jöjjek, ennyi az egész” – mondta az argentin extraklasszis.

Messi nem részletezte, milyen nehézségekkel küzdött, hanem inkább arról beszélt, hogy csodálatos élmény volt számára ez a mérkőzés, hiszen 200. alkalommal lépett pályára az argentin válogatottban.

„Ma élvezem ezt az élményt: egy csodálatos csapat tagja lehetek, jól érzem magam, és hála Istennek, a pályán is úgy élvezhetem a játékot, ahogyan mindig is szerettem. Őszintén szólva, mindaz, amit eddig átéltem, messze meghaladja azt, amit gyerekként el tudtam volna képzelni” – fűzte hozzá Messi.

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