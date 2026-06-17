Lionel Messi zsenialitása döntött Algéria ellen. A nyolcszoros aranylabdás mesterhármasával nyert 3-0-ra a címvédő argentin válogatott, az Inter Miami klasszisa holtversenyben a foci-vb-k történetének legeredményesebb játékosa lett.

Lionel Messi mesterhármassal kezdte a foci-vb-t

Fotó: MICHAEL STEELE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Lionel Messi nehéz időszakon ment át

A 38 éves sztár az első gólja után könnyekben tört ki, a mérkőzést követő nyilatkozatában pedig azt pedzegette, hogy nehéz időszakon ment át a közelmúltban.

Az igazság az, hogy ez egyáltalán nem a sporthoz kapcsolódik. Voltak nehéz, bonyolult napjaim, de hálás vagyok az egész delegációnak és minden csapattársamnak,

mert – mint mindig – most is mellettem álltak, és rengeteg erőt adtak ahhoz, hogy rendbe jöjjek, ennyi az egész” – mondta az argentin extraklasszis.

❤️‍🩹 Leo Messi: “I cried after the first goal, yes… but it was something completely unrelated to football”.



“I went through some difficult days, but I’m grateful to the entire delegation and my teammates because they were always by my side, giving me a lot of strength”. pic.twitter.com/HMJXmnvDtl — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 17, 2026

Messi nem részletezte, milyen nehézségekkel küzdött, hanem inkább arról beszélt, hogy csodálatos élmény volt számára ez a mérkőzés, hiszen 200. alkalommal lépett pályára az argentin válogatottban.

„Ma élvezem ezt az élményt: egy csodálatos csapat tagja lehetek, jól érzem magam, és hála Istennek, a pályán is úgy élvezhetem a játékot, ahogyan mindig is szerettem. Őszintén szólva, mindaz, amit eddig átéltem, messze meghaladja azt, amit gyerekként el tudtam volna képzelni” – fűzte hozzá Messi.