Lionel Messi zsenialitása döntött Algéria ellen. A nyolcszoros aranylabdás mesterhármasával nyert 3-0-ra a címvédő argentin válogatott, az Inter Miami klasszisa holtversenyben a foci-vb-k történetének legeredményesebb játékosa lett.
Lionel Messi nehéz időszakon ment át
A 38 éves sztár az első gólja után könnyekben tört ki, a mérkőzést követő nyilatkozatában pedig azt pedzegette, hogy nehéz időszakon ment át a közelmúltban.
Az igazság az, hogy ez egyáltalán nem a sporthoz kapcsolódik. Voltak nehéz, bonyolult napjaim, de hálás vagyok az egész delegációnak és minden csapattársamnak,
mert – mint mindig – most is mellettem álltak, és rengeteg erőt adtak ahhoz, hogy rendbe jöjjek, ennyi az egész” – mondta az argentin extraklasszis.
Messi nem részletezte, milyen nehézségekkel küzdött, hanem inkább arról beszélt, hogy csodálatos élmény volt számára ez a mérkőzés, hiszen 200. alkalommal lépett pályára az argentin válogatottban.
„Ma élvezem ezt az élményt: egy csodálatos csapat tagja lehetek, jól érzem magam, és hála Istennek, a pályán is úgy élvezhetem a játékot, ahogyan mindig is szerettem. Őszintén szólva, mindaz, amit eddig átéltem, messze meghaladja azt, amit gyerekként el tudtam volna képzelni” – fűzte hozzá Messi.
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