Lionel Messi duplájával Argentína 2-0-ra legyőzte Ausztriát a labdarúgó-világbajnokság J-csoportjának második fordulójában, ezzel a címvédő biztosította helyét az egyenes kieséses szakaszban. A mérkőzés nemcsak Messi újabb rekordja miatt marad emlékezetes – az argentin klasszis immár a világbajnokságok történetének legeredményesebb játékosa –, hanem egy különleges vendég miatt is. A lelátón ugyanis ott volt a közel 100 éves Pauline Kana, akit világszerte „Gangster Granny” néven ismernek. Az amerikai internetes sztár közösségi médiás videóinak köszönhetően vált híressé, népszerűsége pedig olyannyira jelentős, hogy sokak szerint felveszi a versenyt a pályán szereplő futballsztárok ismertségével is.
Lionel Messit akarta meghódítani a „Gangster Granny”
Sokan nem is sejtették, hogy a lelátón helyet foglaló idős hölgy az internet egyik legismertebb személyisége. Pauline „Granny” Kana története azért is különleges, mert egészen kilencvenéves koráig átlagos amerikai nagymamaként élte az életét. A fordulatot unokája, Ross Smith hozta el számára, akinek köszönhetően néhány év alatt világszerte ismert internetes sztárrá vált.
Most pedig ott volt az Argentína-Ausztria foci-vb csoportmeccsen is. Az internetes sztár egy hatalmas táblával érkezett a lelátóra, amelyen spanyolul ez állt: „Messi, te amo Papi!”, vagyis „Messi, szeretlek!”.
A jelenetről készült fotók és videók pillanatok alatt bejárták a közösségi médiát, és hamar vírusszerűen kezdtek terjedni az interneten. A legnagyobb meglepetést azonban az okozta, amikor Lionel Messi is kiszúrta a lelátón ülő nagymamát. Az argentin világsztár egy mosollyal és egy integetéssel reagált a különleges szurkoló üzenetére, ami tovább növelte a megható pillanat népszerűségét.
Hogyan lett internetes sztár Pauline „Granny” Kana?
A sikertörténet 2013-ban kezdődött, amikor az unokája, Ross Smith egy rövid videót osztott meg a Vine nevű platformon, amelyben nagymamája is szerepelt. A felvétel rövid idő alatt hatalmas népszerűségre tett szert, ezt követően pedig rendszeresen készítettek közös tartalmakat. A Vine megszűnése után az Instagramon, a Facebookon, a YouTube-on és a TikTokon folytatták a videózást, ahol mára több tízmillió követőt gyűjtöttek.
A sikerük egyik titka, hogy Pauline távol áll a hagyományos „kedves nagymama” szereptől, és éppen ezzel vált milliók kedvencévé. Videóiban rendszeresen:
- fiatal férfiakkal flörtöl vicces helyzetekben,
- sporteseményeken kerül a figyelem középpontjába,
- meghökkentő vagy humoros üzeneteket tartalmazó táblákat emel a magasba,
- különféle csínyekkel és tréfákkal szórakoztatja követőit,
- valamint olyan lendülettel és magabiztossággal viselkedik, mintha egy húszas éveiben járó influenszer lenne.
A nagy találkozások
Pauline „Gangster Granny” Kana az unokájával, Ross Smithszel készített videóinak köszönhetően számos világhírű emberrel találkozhatott. Az egyik legismertebb közülük a nemrég elhunyt Chuck Norris, a legendás akciófilmszínész és harcművész, valamint Steve Harvey, az amerikai televízió egyik legismertebb műsorvezetője. A sportvilágból találkozott Shaquille O'Neal-lel, minden idők egyik legjobb kosárlabdázójával, Mike Tysonnal, a korábbi nehézsúlyú bokszvilágbajnokkal, valamint Rob Gronkowskival, az NFL egyik legnagyobb sztárjával. Közös fotók és videók készültek John Cena-val és Dwayne „The Rock” Johnsonnal is, akik először a WWE-ben lettek híresek, majd sikeres színészekké váltak. Az internetes sztárok közül Logan és Jake Paul társaságában is feltűnt, míg a zene világából Brantley Gilbert countryénekessel találkozott. A világbajnokság előtt egy vörös szőnyeges eseményen a futball két legendájával, Ronaldóval és Kakával is összefutott.
Bekerült a Guinness-rekordok könyvébe is
2026. május 2-án Pauline Kana új Guinness-rekordot állított fel: 99 évesen és 274 naposan ő lett a legidősebb ember, akit koncert közben a közönség a feje fölött vitt végig. Az úgynevezett crowd surfing a koncerteken ismert jelenség, amikor valakit a tömeg a magasba emel, és kézről kézre továbbít a nézők feje felett. Pauline egy speciális hordágyhoz hasonló szerkezeten „utazott” végig a közönség felett, miközben több ezer ember a nevét skandálta. Ezzel a különleges mutatvánnyal Guinness-rekordot állított fel.