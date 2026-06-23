Lionel Messi duplájával Argentína 2-0-ra legyőzte Ausztriát a labdarúgó-világbajnokság J-csoportjának második fordulójában, ezzel a címvédő biztosította helyét az egyenes kieséses szakaszban. A mérkőzés nemcsak Messi újabb rekordja miatt marad emlékezetes – az argentin klasszis immár a világbajnokságok történetének legeredményesebb játékosa –, hanem egy különleges vendég miatt is. A lelátón ugyanis ott volt a közel 100 éves Pauline Kana, akit világszerte „Gangster Granny” néven ismernek. Az amerikai internetes sztár közösségi médiás videóinak köszönhetően vált híressé, népszerűsége pedig olyannyira jelentős, hogy sokak szerint felveszi a versenyt a pályán szereplő futballsztárok ismertségével is.

Pauline Kana, azaz „Gangster Granny” is feltűnt az Argentína-Ausztria vb-csoportmeccsen, és a lelátón szurkolt Lionel Messinek / Fotó: Elizabeth Kreutz/ISI Photos / ISI Photos

Lionel Messit akarta meghódítani a „Gangster Granny”

Sokan nem is sejtették, hogy a lelátón helyet foglaló idős hölgy az internet egyik legismertebb személyisége. Pauline „Granny” Kana története azért is különleges, mert egészen kilencvenéves koráig átlagos amerikai nagymamaként élte az életét. A fordulatot unokája, Ross Smith hozta el számára, akinek köszönhetően néhány év alatt világszerte ismert internetes sztárrá vált.

Most pedig ott volt az Argentína-Ausztria foci-vb csoportmeccsen is. Az internetes sztár egy hatalmas táblával érkezett a lelátóra, amelyen spanyolul ez állt: „Messi, te amo Papi!”, vagyis „Messi, szeretlek!”.

A jelenetről készült fotók és videók pillanatok alatt bejárták a közösségi médiát, és hamar vírusszerűen kezdtek terjedni az interneten. A legnagyobb meglepetést azonban az okozta, amikor Lionel Messi is kiszúrta a lelátón ülő nagymamát. Az argentin világsztár egy mosollyal és egy integetéssel reagált a különleges szurkoló üzenetére, ami tovább növelte a megható pillanat népszerűségét.

Hogyan lett internetes sztár Pauline „Granny” Kana?

A sikertörténet 2013-ban kezdődött, amikor az unokája, Ross Smith egy rövid videót osztott meg a Vine nevű platformon, amelyben nagymamája is szerepelt. A felvétel rövid idő alatt hatalmas népszerűségre tett szert, ezt követően pedig rendszeresen készítettek közös tartalmakat. A Vine megszűnése után az Instagramon, a Facebookon, a YouTube-on és a TikTokon folytatták a videózást, ahol mára több tízmillió követőt gyűjtöttek.