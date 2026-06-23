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Igazi szupersztár tűnt fel az Argentína-Ausztria vb-csoportmeccsen. Lionel Messi figyelmét próbálta felkelteni a „Gangster Granny”, akit milliók követnek a közösségi médiában. De ki is az a közel 100 éves nagymama, akiért odavan az internet?

Lionel Messi duplájával Argentína 2-0-ra legyőzte Ausztriát a labdarúgó-világbajnokság J-csoportjának második fordulójában, ezzel a címvédő biztosította helyét az egyenes kieséses szakaszban. A mérkőzés nemcsak Messi újabb rekordja miatt marad emlékezetes – az argentin klasszis immár a világbajnokságok történetének legeredményesebb játékosa –, hanem egy különleges vendég miatt is. A lelátón ugyanis ott volt a közel 100 éves Pauline Kana, akit világszerte „Gangster Granny” néven ismernek. Az amerikai internetes sztár közösségi médiás videóinak köszönhetően vált híressé, népszerűsége pedig olyannyira jelentős, hogy sokak szerint felveszi a versenyt a pályán szereplő futballsztárok ismertségével is.

Pauline Kana, azaz „Gangster Granny” is feltűnt az Argentína-Ausztria vb-csoportmeccsen, és a lelátón szurkolt Lionel Messinek
Pauline Kana, azaz „Gangster Granny” is feltűnt az Argentína-Ausztria vb-csoportmeccsen, és a lelátón szurkolt Lionel Messinek / Fotó: Elizabeth Kreutz/ISI Photos / ISI Photos

Lionel Messit akarta meghódítani a „Gangster Granny”

Sokan nem is sejtették, hogy a lelátón helyet foglaló idős hölgy az internet egyik legismertebb személyisége. Pauline „Granny” Kana története azért is különleges, mert egészen kilencvenéves koráig átlagos amerikai nagymamaként élte az életét. A fordulatot unokája, Ross Smith hozta el számára, akinek köszönhetően néhány év alatt világszerte ismert internetes sztárrá vált.

Most pedig ott volt az Argentína-Ausztria foci-vb csoportmeccsen is. Az internetes sztár egy hatalmas táblával érkezett a lelátóra, amelyen spanyolul ez állt: „Messi, te amo Papi!”, vagyis „Messi, szeretlek!”.

A jelenetről készült fotók és videók pillanatok alatt bejárták a közösségi médiát, és hamar vírusszerűen kezdtek terjedni az interneten. A legnagyobb meglepetést azonban az okozta, amikor Lionel Messi is kiszúrta a lelátón ülő nagymamát. Az argentin világsztár egy mosollyal és egy integetéssel reagált a különleges szurkoló üzenetére, ami tovább növelte a megható pillanat népszerűségét.

Hogyan lett internetes sztár Pauline „Granny” Kana? 

A sikertörténet 2013-ban kezdődött, amikor az unokája, Ross Smith egy rövid videót osztott meg a Vine nevű platformon, amelyben nagymamája is szerepelt. A felvétel rövid idő alatt hatalmas népszerűségre tett szert, ezt követően pedig rendszeresen készítettek közös tartalmakat. A Vine megszűnése után az Instagramon, a Facebookon, a YouTube-on és a TikTokon folytatták a videózást, ahol mára több tízmillió követőt gyűjtöttek.

A sikerük egyik titka, hogy Pauline távol áll a hagyományos „kedves nagymama” szereptől, és éppen ezzel vált milliók kedvencévé. Videóiban rendszeresen:

  • fiatal férfiakkal flörtöl vicces helyzetekben,
  • sporteseményeken kerül a figyelem középpontjába,
  • meghökkentő vagy humoros üzeneteket tartalmazó táblákat emel a magasba,
  • különféle csínyekkel és tréfákkal szórakoztatja követőit,
  • valamint olyan lendülettel és magabiztossággal viselkedik, mintha egy húszas éveiben járó influenszer lenne.

A nagy találkozások

Pauline „Gangster Granny” Kana az unokájával, Ross Smithszel készített videóinak köszönhetően számos világhírű emberrel találkozhatott. Az egyik legismertebb közülük a nemrég elhunyt Chuck Norris, a legendás akciófilmszínész és harcművész, valamint Steve Harvey, az amerikai televízió egyik legismertebb műsorvezetője. A sportvilágból találkozott Shaquille O'Neal-lel, minden idők egyik legjobb kosárlabdázójával, Mike Tysonnal, a korábbi nehézsúlyú bokszvilágbajnokkal, valamint Rob Gronkowskival, az NFL egyik legnagyobb sztárjával. Közös fotók és videók készültek John Cena-val és Dwayne „The Rock” Johnsonnal is, akik először a WWE-ben lettek híresek, majd sikeres színészekké váltak. Az internetes sztárok közül Logan és Jake Paul társaságában is feltűnt, míg a zene világából Brantley Gilbert countryénekessel találkozott. A világbajnokság előtt egy vörös szőnyeges eseményen a futball két legendájával, Ronaldóval és Kakával is összefutott.

Bekerült a Guinness-rekordok könyvébe is

2026. május 2-án Pauline Kana új Guinness-rekordot állított fel: 99 évesen és 274 naposan ő lett a legidősebb ember, akit koncert közben a közönség a feje fölött vitt végig. Az úgynevezett crowd surfing a koncerteken ismert jelenség, amikor valakit a tömeg a magasba emel, és kézről kézre továbbít a nézők feje felett. Pauline egy speciális hordágyhoz hasonló szerkezeten „utazott” végig a közönség felett, miközben több ezer ember a nevét skandálta. Ezzel a különleges mutatvánnyal Guinness-rekordot állított fel.

Galéria: A 100 éves nagymama, aki meghódítaná Lionel Messit: milliók kedvence tűnt fel a foci-vb-n
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Amerika egyik leghíresebb színészével, Adam Sandlerrel (balra) is találkozott már a „Gangster Granny”

 

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