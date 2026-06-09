Alberto Aquilani neve a Liverpool szurkolóinak többségében nem feltétlenül kellemes emlékeket idéz fel. Az olasz középpályás 2009-ben, Xabi Alonso Real Madridba igazolása után érkezett az Anfieldre, és bár technikás, nagy tehetségű futballistának tartották, sérülései miatt sosem tudott meghatározó játékossá válni Angliában. A mostani hírek ezért is váltottak ki nagy visszhangot a Liverpool-drukkerek körében: sokan iróniával, mások nosztalgiával fogadták, hogy Aquilani topligás edzői munkát kap.
A Liverpool egykori csalódása most a Serie A-ban bizonyíthat
A Sky Sport Italia, valamint Fabrizio Romano értesülései szerint Aquilani lesz a Sassuolo új vezetőedzője, a megállapodás pedig a hírek szerint 2028 nyaráig szólhat. A brit sajtóban a Talksport és a The Sun is arról írt, hogy a 41 éves szakember ezzel megkapja pályafutása első élvonalbeli vezetőedzői állását.
Aquilani edzőként az utóbbi években fokozatosan építette fel magát. A Fiorentina utánpótlásában dolgozott, ahol a klub Primavera-csapatával komoly sikereket ért el, majd a Pisánál kapott lehetőséget a felnőttfutballban. Később a Catanzaro vezetőedzője lett, és a Serie B-ben olyan idényt produkált a csapattal, amely után több olasz klub figyelmét is felkeltette.
A Catanzaro az előző idényben az élmezőnyben végzett a másodosztályban, Aquilani pedig egészen az osztályozós párharcok végéig vitte a csapatot.
Bár a feljutás végül nem jött össze, a támadóbb felfogású, fiatalos futballt játszó Catanzaro szereplése elég volt ahhoz, hogy Aquilani nevét már ne csak korábbi játékosmúltja, hanem edzői munkája miatt is komolyan vegyék Olaszországban.
A Sassuolo friss feljutóként keresett új edzőt
A Sassuolo különösen érdekes állomás lehet Aquilani számára. A klub a 2024–25-ös idényben megnyerte a Serie B-t, és Fabio Grosso irányításával azonnal visszajutott a Serie A-ba. A Sassuolo az elmúlt évtizedben stabil élvonalbeli csapatnak számított Olaszországban, majd a kiesés után gyorsan rendezte sorait, és egy év alatt visszakerült az első osztályba.
A csapatnál most új korszak kezdődhet, mivel Grosso távozása után a klub olyan edzőt keresett, aki képes továbbvinni a támadó szellemű, fiatalokra is építő futballt. Aquilani kinevezése ebből a szempontból logikus döntésnek tűnik: játékosként is technikás középpályás volt, edzőként pedig eddig olyan csapatoknál dolgozott, ahol fontos szerepet kapott a labdabirtoklás és a játékosok fejlesztése.
A Sassuolo Aquilani számára azért is ismerős közeg, mert játékosként rövid ideig már szerepelt a klubnál. A 2016–17-es idényben kölcsönben futballozott a zöld-feketéknél, így nem teljesen ismeretlen számára a környezet, ahová most vezetőedzőként térhet vissza.
Aquilani Liverpool után visszatért Olaszországba
Aquilani játékosként nagy reményekkel érkezett a Liverpoolhoz, de az angliai időszaka hamar félresiklott.
A Roma neveltjeként és az olasz válogatott játékosaként komoly várakozás előzte meg az átigazolását, ám sérülten érkezett, és mire igazán formába lendülhetett volna, a klubnál is változások történtek. Rafael Benítez távozása után már nem igazán számoltak vele hosszú távon.
A középpályás később kölcsönben a Juventusnál és az AC Milannál is szerepelt, majd a Fiorentinához igazolt. Karrierje második felében több olasz klubban, valamint a portugál Sportingban és a spanyol Las Palmasban is futballozott, mielőtt 2018-ban visszavonult. A Liverpoolnál töltött időszaka azonban Angliában ráragadt: a szurkolók sokszor máig úgy emlegetik, mint Xabi Alonso sikertelen pótlását.
Éppen ezért keltett feltűnést, hogy Aquilani most már nem bukott igazolásként, hanem feltörekvő olasz edzőként került vissza a hírekbe. A Liverpool-drukkerek kommentjei között rengeteg gúnyos megjegyzés jelent meg a régi sérüléseiről és az anfieldi időszakáról, de az is látszik, hogy sokan emlékeznek arra: a tehetsége megvolt, csak Angliában sosem tudta megmutatni azt, amit vártak tőle.