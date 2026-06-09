Alberto Aquilani neve a Liverpool szurkolóinak többségében nem feltétlenül kellemes emlékeket idéz fel. Az olasz középpályás 2009-ben, Xabi Alonso Real Madridba igazolása után érkezett az Anfieldre, és bár technikás, nagy tehetségű futballistának tartották, sérülései miatt sosem tudott meghatározó játékossá válni Angliában. A mostani hírek ezért is váltottak ki nagy visszhangot a Liverpool-drukkerek körében: sokan iróniával, mások nosztalgiával fogadták, hogy Aquilani topligás edzői munkát kap.

Aquilani nem lopta be magát a Liverpool-szurkolók szívébe

Fotó: PAUL ELLIS / AFP

A Liverpool egykori csalódása most a Serie A-ban bizonyíthat

A Sky Sport Italia, valamint Fabrizio Romano értesülései szerint Aquilani lesz a Sassuolo új vezetőedzője, a megállapodás pedig a hírek szerint 2028 nyaráig szólhat. A brit sajtóban a Talksport és a The Sun is arról írt, hogy a 41 éves szakember ezzel megkapja pályafutása első élvonalbeli vezetőedzői állását.

Aquilani edzőként az utóbbi években fokozatosan építette fel magát. A Fiorentina utánpótlásában dolgozott, ahol a klub Primavera-csapatával komoly sikereket ért el, majd a Pisánál kapott lehetőséget a felnőttfutballban. Később a Catanzaro vezetőedzője lett, és a Serie B-ben olyan idényt produkált a csapattal, amely után több olasz klub figyelmét is felkeltette.

A Catanzaro az előző idényben az élmezőnyben végzett a másodosztályban, Aquilani pedig egészen az osztályozós párharcok végéig vitte a csapatot.

Bár a feljutás végül nem jött össze, a támadóbb felfogású, fiatalos futballt játszó Catanzaro szereplése elég volt ahhoz, hogy Aquilani nevét már ne csak korábbi játékosmúltja, hanem edzői munkája miatt is komolyan vegyék Olaszországban.

A Sassuolo friss feljutóként keresett új edzőt

A Sassuolo különösen érdekes állomás lehet Aquilani számára. A klub a 2024–25-ös idényben megnyerte a Serie B-t, és Fabio Grosso irányításával azonnal visszajutott a Serie A-ba. A Sassuolo az elmúlt évtizedben stabil élvonalbeli csapatnak számított Olaszországban, majd a kiesés után gyorsan rendezte sorait, és egy év alatt visszakerült az első osztályba.