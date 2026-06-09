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Alberto Aquilani nagy lehetőség előtt áll, olasz és brit sajtóhírek szerint ugyanis ő veszi át a Serie A-ban szereplő Sassuolo irányítását. A Liverpool korábbi középpályását Angliában máig az egyik legrosszabbul sikerült igazolásként emlegetik, most viszont vezetőedzőként bizonyíthat az olasz élvonalban.

Alberto Aquilani neve a Liverpool szurkolóinak többségében nem feltétlenül kellemes emlékeket idéz fel. Az olasz középpályás 2009-ben, Xabi Alonso Real Madridba igazolása után érkezett az Anfieldre, és bár technikás, nagy tehetségű futballistának tartották, sérülései miatt sosem tudott meghatározó játékossá válni Angliában. A mostani hírek ezért is váltottak ki nagy visszhangot a Liverpool-drukkerek körében: sokan iróniával, mások nosztalgiával fogadták, hogy Aquilani topligás edzői munkát kap.

Aquilani nem lopta be magát a Liverpool-szurkolók szívébe Fotó: PAUL ELLIS / AFP
Aquilani nem lopta be magát a Liverpool-szurkolók szívébe
Fotó: PAUL ELLIS / AFP

A Liverpool egykori csalódása most a Serie A-ban bizonyíthat

A Sky Sport Italia, valamint Fabrizio Romano értesülései szerint Aquilani lesz a Sassuolo új vezetőedzője, a megállapodás pedig a hírek szerint 2028 nyaráig szólhat. A brit sajtóban a Talksport és a The Sun is arról írt, hogy a 41 éves szakember ezzel megkapja pályafutása első élvonalbeli vezetőedzői állását.

Aquilani edzőként az utóbbi években fokozatosan építette fel magát. A Fiorentina utánpótlásában dolgozott, ahol a klub Primavera-csapatával komoly sikereket ért el, majd a Pisánál kapott lehetőséget a felnőttfutballban. Később a Catanzaro vezetőedzője lett, és a Serie B-ben olyan idényt produkált a csapattal, amely után több olasz klub figyelmét is felkeltette.

A Catanzaro az előző idényben az élmezőnyben végzett a másodosztályban, Aquilani pedig egészen az osztályozós párharcok végéig vitte a csapatot.

Bár a feljutás végül nem jött össze, a támadóbb felfogású, fiatalos futballt játszó Catanzaro szereplése elég volt ahhoz, hogy Aquilani nevét már ne csak korábbi játékosmúltja, hanem edzői munkája miatt is komolyan vegyék Olaszországban.

A Sassuolo friss feljutóként keresett új edzőt

A Sassuolo különösen érdekes állomás lehet Aquilani számára. A klub a 2024–25-ös idényben megnyerte a Serie B-t, és Fabio Grosso irányításával azonnal visszajutott a Serie A-ba. A Sassuolo az elmúlt évtizedben stabil élvonalbeli csapatnak számított Olaszországban, majd a kiesés után gyorsan rendezte sorait, és egy év alatt visszakerült az első osztályba.

A csapatnál most új korszak kezdődhet, mivel Grosso távozása után a klub olyan edzőt keresett, aki képes továbbvinni a támadó szellemű, fiatalokra is építő futballt. Aquilani kinevezése ebből a szempontból logikus döntésnek tűnik: játékosként is technikás középpályás volt, edzőként pedig eddig olyan csapatoknál dolgozott, ahol fontos szerepet kapott a labdabirtoklás és a játékosok fejlesztése.

A Sassuolo Aquilani számára azért is ismerős közeg, mert játékosként rövid ideig már szerepelt a klubnál. A 2016–17-es idényben kölcsönben futballozott a zöld-feketéknél, így nem teljesen ismeretlen számára a környezet, ahová most vezetőedzőként térhet vissza.

Aquilani Liverpool után visszatért Olaszországba

Aquilani játékosként nagy reményekkel érkezett a Liverpoolhoz, de az angliai időszaka hamar félresiklott.

A Roma neveltjeként és az olasz válogatott játékosaként komoly várakozás előzte meg az átigazolását, ám sérülten érkezett, és mire igazán formába lendülhetett volna, a klubnál is változások történtek. Rafael Benítez távozása után már nem igazán számoltak vele hosszú távon.

Alberto Aquilani, head coach of US Catanzaro 1929, during the match between AC Monza and US Catanzaro 1929 in Serie B at U-Power Stadium in Monza, Italy, on May 29, 2026. (Photo by Alessio Morgese/NurPhoto) (Photo by Alessio Morgese / NurPhoto via AFP)
Aquilani topligás edző lett
Fotó: ALESSIO MORGESE / NurPhoto

A középpályás később kölcsönben a Juventusnál és az AC Milannál is szerepelt, majd a Fiorentinához igazolt. Karrierje második felében több olasz klubban, valamint a portugál Sportingban és a spanyol Las Palmasban is futballozott, mielőtt 2018-ban visszavonult. A Liverpoolnál töltött időszaka azonban Angliában ráragadt: a szurkolók sokszor máig úgy emlegetik, mint Xabi Alonso sikertelen pótlását.

Éppen ezért keltett feltűnést, hogy Aquilani most már nem bukott igazolásként, hanem feltörekvő olasz edzőként került vissza a hírekbe. A Liverpool-drukkerek kommentjei között rengeteg gúnyos megjegyzés jelent meg a régi sérüléseiről és az anfieldi időszakáról, de az is látszik, hogy sokan emlékeznek arra: a tehetsége megvolt, csak Angliában sosem tudta megmutatni azt, amit vártak tőle.

 

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