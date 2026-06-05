A 22 éves Alex Scott az elmúlt idényben Andoni Iraola egyik legfontosabb játékosa volt a Bournemouth-ban, ezért első kézből tudja, mire számíthatnak a Vörösök szurkolói. A fiatal középpályás szerint a baszk szakember érkezése igazi fordulatot hozhat a Liverpool játékában.
A Liverpool új edzőjét követheti az Anfieldre korábbi játékosa
Scott rendkívül lelkes szavakkal beszélt Iraoláról, az angol válogatottban debütálásra készülő futballista maga is az Anfieldre költözhet a nyáron.
„A Liverpool-drukkereknek izgatottnak kell lenniük”
– mondta Scott, aki szerint Iraola futballfilozófiája sok szempontból emlékeztet Jürgen Klopp legendás időszakára. A Bournemouth játékosa úgy véli, az új edző agresszív letámadást, nagy intenzitást és látványos támadófutballt hozhat vissza az Anfieldre, vagyis azt a bizonyos „heavy metal futballt”, amelyet Klopp honosított meg klubnál.
Scott külön kiemelte, hogy Iraola nemcsak taktikailag kiváló szakember, hanem az öltözőben is gyorsan elfogadtatja magát a játékosokkal. A történet pikantériája, hogy Scott neve egyre gyakrabban bukkan fel a Liverpool átigazolási terveivel kapcsolatban.
A középpályást korábban Richard Hughes vitte Bournemouth-ba, aki jelenleg Szoboszlai Dominikék sportigazgatója.
Iraola már megérkezett Liverpoolba, a brit sajtó szerint pedig csak idő kérdése, hogy mikor követi őt az Anfieldre kedvenc játékosa.
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