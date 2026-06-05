A 22 éves Alex Scott az elmúlt idényben Andoni Iraola egyik legfontosabb játékosa volt a Bournemouth-ban, ezért első kézből tudja, mire számíthatnak a Vörösök szurkolói. A fiatal középpályás szerint a baszk szakember érkezése igazi fordulatot hozhat a Liverpool játékában.

Andoni Iraola lett a Liverpool új edzője

Fotó: instagram.com/liverpoolfc/

A Liverpool új edzőjét követheti az Anfieldre korábbi játékosa

Scott rendkívül lelkes szavakkal beszélt Iraoláról, az angol válogatottban debütálásra készülő futballista maga is az Anfieldre költözhet a nyáron.

„A Liverpool-drukkereknek izgatottnak kell lenniük”

– mondta Scott, aki szerint Iraola futballfilozófiája sok szempontból emlékeztet Jürgen Klopp legendás időszakára. A Bournemouth játékosa úgy véli, az új edző agresszív letámadást, nagy intenzitást és látványos támadófutballt hozhat vissza az Anfieldre, vagyis azt a bizonyos „heavy metal futballt”, amelyet Klopp honosított meg klubnál.

Alex Scott on Iraola to Liverpool:



“He is a great manager. You see what we have done as a club and how we have progressed over the three seasons he was with us. The way we press out of possession is very aggressive, similar to the early Klopp teams at Liverpool, that fierce… pic.twitter.com/qAtXTHiXMs — Anfield Sector (@AnfieldSector) June 4, 2026

Scott külön kiemelte, hogy Iraola nemcsak taktikailag kiváló szakember, hanem az öltözőben is gyorsan elfogadtatja magát a játékosokkal. A történet pikantériája, hogy Scott neve egyre gyakrabban bukkan fel a Liverpool átigazolási terveivel kapcsolatban.

A középpályást korábban Richard Hughes vitte Bournemouth-ba, aki jelenleg Szoboszlai Dominikék sportigazgatója.

Iraola már megérkezett Liverpoolba, a brit sajtó szerint pedig csak idő kérdése, hogy mikor követi őt az Anfieldre kedvenc játékosa.