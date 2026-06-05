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Új korszak kezdődik a Premier League sztárcsapatánál. A Liverpool nemrég bejelentette új vezetőedzője, Andoni Iraola érkezését, akit egy korábbi játékosa, Alex Scott is követhet a Bournemouth csapatától.

A 22 éves Alex Scott az elmúlt idényben Andoni Iraola egyik legfontosabb játékosa volt a Bournemouth-ban, ezért első kézből tudja, mire számíthatnak a Vörösök szurkolói. A fiatal középpályás szerint a baszk szakember érkezése igazi fordulatot hozhat a Liverpool játékában.

Andoni Iraola Liverpool
Andoni Iraola lett a Liverpool új edzője
Fotó: instagram.com/liverpoolfc/

A Liverpool új edzőjét követheti az Anfieldre korábbi játékosa 

Scott rendkívül lelkes szavakkal beszélt Iraoláról, az angol válogatottban debütálásra készülő futballista maga is az Anfieldre költözhet a nyáron.

„A Liverpool-drukkereknek izgatottnak kell lenniük” 

– mondta Scott, aki szerint Iraola futballfilozófiája sok szempontból emlékeztet Jürgen Klopp legendás időszakára. A Bournemouth játékosa úgy véli, az új edző agresszív letámadást, nagy intenzitást és látványos támadófutballt hozhat vissza az Anfieldre, vagyis azt a bizonyos „heavy metal futballt”, amelyet Klopp honosított meg klubnál.

Scott külön kiemelte, hogy Iraola nemcsak taktikailag kiváló szakember, hanem az öltözőben is gyorsan elfogadtatja magát a játékosokkal. A történet pikantériája, hogy Scott neve egyre gyakrabban bukkan fel a Liverpool átigazolási terveivel kapcsolatban. 

A középpályást korábban Richard Hughes vitte Bournemouth-ba, aki jelenleg Szoboszlai Dominikék sportigazgatója. 

Iraola már megérkezett Liverpoolba, a brit sajtó szerint pedig csak idő kérdése, hogy mikor követi őt az Anfieldre kedvenc játékosa.

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