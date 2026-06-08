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A 31 éves Divock Origi bejelentette visszavonulását a profi labdarúgástól, és megható üzenetben búcsúzott a szurkolóktól. A Liverpool korábbi BL-győztes játékosa a közösségi oldalán közölte a hírt.

„Beteljesítettem a küldetésemet a futballban. Megvalósítottam gyermekkori álmaimat, a legnagyobb színpadokon játszhattam, és megnyertem a legfontosabb trófeákat. Hálás vagyok Istennek mindezért. A szurkolóknak, a kluboknak, a csapattársaimnak és a családomnak: ez örökké közös történetünk marad. Köszönöm. A küldetés véget ért. Most egy új hivatás felé indulok. Az utazás azonban folytatódik. Szeretettel: Divock Origi” - írta a közösségi oldalán a Liverpool-szurkolók kedvence.

Liverpool's Belgium striker Divock Origi celebrates after he scores his team's opening goal during the English Premier League football match between Wolverhampton Wanderers and Liverpool at the Molineux stadium in Wolverhampton, central England on December 4, 2021. (Photo by JUSTIN TALLIS / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /
Divock Origi a Liverpool-szurkolók egyik nagy kedvence
Fotó: JUSTIN TALLIS / AFP

Divock Origo 2022-ben távozott a Liverpool csapatától

Miután 2022-ben távozott a Liverpooltól, Origi karrierje fokozatosan lejtmenetbe került az AC Milan és a Nottingham Forest színeiben. A belga csatár szabadon igazolható játékosként került Milánóba, ahol 2025 decemberéig állt szerződésben. Az olasz klubnál azonban nem tudta megismételni korábbi sikereit: 36 mérkőzésen mindössze két gólt szerzett.

Egy milánói szezon után kölcsönben a Nottingham Foresthez került, ahol 22 mérkőzésen egyetlen gólt lőtt, és minden sorozatot figyelembe véve nyolcszor volt kezdő. Érdekesség, hogy pályára lépett a Liverpool ellen is a City Groundon rendezett bajnokin, amelyet a Vörösök a 99. percben szerzett góllal nyertek meg 1–0-ra a bajnoki címért folytatott versenyfutásban. A kölcsönszerződés lejárta után visszatért Milánóba, de már nem kapott játéklehetőséget, majd másfél évvel később a klub felbontotta a szerződését.

Liverpooli évei tették halhatatlanná

Origi 2014-ben írt alá a Liverpoolhoz, de csak egy évvel később csatlakozott a csapathoz. Nehezen indult számára az angliai időszak, de első idényének végére egyre fontosabb szereplővé vált. Az Everton és a Borussia Dortmund ellen szerzett góljai hamar a szurkolók kedvencévé tették, fejlődését azonban jelentősen visszavetette Ramiro Funes Mori durva belépője okozta sérülése.

A következő idényben hosszú időbe telt, mire visszanyerte formáját, de 11 találatával így is fontos szerepet játszott abban, hogy a Liverpool visszajusson a Bajnokok Ligájába. Miután a 2017–18-as szezont kölcsönben a Wolfsburgnál töltötte, visszatért Liverpoolba, és ekkor vált igazán híressé arról, hogy a legfontosabb pillanatokban tudott döntő gólokat szerezni.

Számtalan késői találata miatt örökre emlékezetes alak marad az Anfielden, de pályafutása csúcspontját kétségtelenül a 2019-es madridi Bajnokok Ligája-döntőben szerzett gólja jelentette, amellyel bebiztosította a Liverpool győzelmét a Tottenham ellen.

 

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