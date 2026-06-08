„Beteljesítettem a küldetésemet a futballban. Megvalósítottam gyermekkori álmaimat, a legnagyobb színpadokon játszhattam, és megnyertem a legfontosabb trófeákat. Hálás vagyok Istennek mindezért. A szurkolóknak, a kluboknak, a csapattársaimnak és a családomnak: ez örökké közös történetünk marad. Köszönöm. A küldetés véget ért. Most egy új hivatás felé indulok. Az utazás azonban folytatódik. Szeretettel: Divock Origi” - írta a közösségi oldalán a Liverpool-szurkolók kedvence.

Divock Origi a Liverpool-szurkolók egyik nagy kedvence

Fotó: JUSTIN TALLIS / AFP

Divock Origo 2022-ben távozott a Liverpool csapatától

Miután 2022-ben távozott a Liverpooltól, Origi karrierje fokozatosan lejtmenetbe került az AC Milan és a Nottingham Forest színeiben. A belga csatár szabadon igazolható játékosként került Milánóba, ahol 2025 decemberéig állt szerződésben. Az olasz klubnál azonban nem tudta megismételni korábbi sikereit: 36 mérkőzésen mindössze két gólt szerzett.

Egy milánói szezon után kölcsönben a Nottingham Foresthez került, ahol 22 mérkőzésen egyetlen gólt lőtt, és minden sorozatot figyelembe véve nyolcszor volt kezdő. Érdekesség, hogy pályára lépett a Liverpool ellen is a City Groundon rendezett bajnokin, amelyet a Vörösök a 99. percben szerzett góllal nyertek meg 1–0-ra a bajnoki címért folytatott versenyfutásban. A kölcsönszerződés lejárta után visszatért Milánóba, de már nem kapott játéklehetőséget, majd másfél évvel később a klub felbontotta a szerződését.

Liverpooli évei tették halhatatlanná

Origi 2014-ben írt alá a Liverpoolhoz, de csak egy évvel később csatlakozott a csapathoz. Nehezen indult számára az angliai időszak, de első idényének végére egyre fontosabb szereplővé vált. Az Everton és a Borussia Dortmund ellen szerzett góljai hamar a szurkolók kedvencévé tették, fejlődését azonban jelentősen visszavetette Ramiro Funes Mori durva belépője okozta sérülése.

A következő idényben hosszú időbe telt, mire visszanyerte formáját, de 11 találatával így is fontos szerepet játszott abban, hogy a Liverpool visszajusson a Bajnokok Ligájába. Miután a 2017–18-as szezont kölcsönben a Wolfsburgnál töltötte, visszatért Liverpoolba, és ekkor vált igazán híressé arról, hogy a legfontosabb pillanatokban tudott döntő gólokat szerezni.