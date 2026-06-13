Carlo Ancelotti brazil válogatottja magyar idő szerint szombatról vasárnapra virradóra kezdi meg szereplését a 2026-os labdarúgó-világbajnokságon. A Selecao irányába mindig nagy az elvárás, de most különösen feszült a hangulat, hiszen a felkészülési időszak sem sikerült valami meggyőzően. Erre a szurkolói félelemre cáfolna rá a Liverpool kapusa, Alisson, aki talán túl messzire ment a sajtótájékoztatón.

A Liverpool kapusa készen áll a Marokkó elleni mérkőzésre

Fotó: MAURO PIMENTEL / AFP

Alisson megsértette a Liverpool szurkolóit?

Mint arra a liverpool.com nevű oldal is emlékeztet, a brazil válogatott kapus a 2025-2026-os szezon utolsó tíz tétmérkőzéséből kilencen sem lépett pályára sérülés miatt. Visszatérése hetekig téma volt Liverpoolban, de csak az angol bajnokság utolsó fordulójában tudott ismét beállni a Vörösök kapujába. Az is kérdés volt, hogy egyáltalán ott lehet-e a 2026-os foci-vb-n, de végül Carlo Ancelotti szövetségi kapitány bizalmat szavazott neki.

Alisson a Brazília-Marokkó csoportmérkőzés előtt az állapotáról beszélt, majd beismerte, hogy a vb-részvétel miatt hagyott ki találkozókat a Liverpoolnál.

„Még mindig vannak kérdések, de ez nem zavar. Tudom, hogy jó úton járok, annak ellenére is, hogy a pályán nem mindig alakulnak úgy a dolgok, ahogy szeretnénk − mondta Alisson az Estedao brazil lapnak. − Az a terv része volt, hogy kihagyjak mérkőzéseket a Liverpoollal, így itt lehetek a világbajnokságon.”

🚨 Alisson Becker: “I’m 100%. Missing games for Liverpool was part of the plan to make sure I was ready for the World Cup” pic.twitter.com/35LU3DprcT — Anything Liverpool (@AnythingLFC_) June 12, 2026

Mondatai azonban számos szurkolónál váltottak ki negatív reakciót, ami azért sem lehet véletlen, mivel Szoboszlaiék magukhoz képest gyenge idényt futottak, s egészen az utolsó fordulókig kérdéses volt a Bajnokok Ligája-részvétel.

„Ki utalta a fizetését, miközben mi a Bajnokok Ligájáért küzdöttünk?” – írta az egyik szurkoló, míg mások kiemelték, hogy szeretik Alissont, de ez most rosszul esett nekik.