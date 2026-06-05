Iraola korábban a Bournemouth edzőjeként többször is megtapasztalta, milyen nehéz ellenfélként pályára lépni a Liverpool otthonában. A legélénkebben a legutóbbi idény nyitómeccse maradt meg benne, amikor csapata 2-2-nél még pontszerzésben reménykedett, Federico Chiesa késői gólja után azonban felrobbant a stadion.

Andoni Iraola jól tudja, harcolnia kell azért, hogy elfogadják Liverpoolban

Fotó: instagram.com/liverpoolfc/

Liverpool: „A másik oldalon már álltam”

„A másik oldalon már álltam. Még mindig emlékszem arra a gólra, amelyet Federico Chiesa szerzett az első fordulóban” – fogalmazott Iraola a Liverpool weboldalán.

A baszk edző szerint az a pillanat pontosan megmutatta, milyen erőt tud adni az Anfield a Liverpoolnak. „Ott voltunk 2-2-nél, és azt gondoltuk, talán elvihetünk valamit. Aztán Chiesa betalált, és az egész stadion felrobbant. Őrület volt, nem? Most már a másik oldalról akarom érezni ezt” – fogalmazott.

Iraola arról is beszélt, hogy nem számít automatikus elfogadásra. Úgy érzi, egy új edzőnek először bizonyítania kell.

Amikor az ember megérkezik egy klubhoz, szerintem valamennyire bizonyítania kell. Ki kell érdemelnie azt is, hogy ide tartozzon

– mondta.

„Ezt a lehető leggyorsabban szeretném megtenni, hogy én is velük ünnepelhessek, és valóban részese lehessek ezeknek az ünnepléseknek” – tette hozzá.

„Nincs erre jobb hely, mint az Anfield”

A Liverpool új edzője szerint a futballban a taktika és a munka mellett legalább ennyire fontos az érzelmi oldal is. Iraola saját magát alapvetően higgadt, racionális embernek tartja, de azt mondja, a meccsek közben ez megváltozik.

Számomra a futball érzelmekről szól. A szenvedélyről.A hétköznapi életben valószínűleg elég higgadt vagyok, elég racionálisnak mondanám magam. De amikor elkezdődik a meccs, amikor egy gólt kell ünnepelni, valami belülről jön

– magyarázta Iraola.

A szakember szerint ez az energia nemcsak a futballistáknak, hanem az edzőknek és a szurkolóknak is elengedhetetlen. „Erre a belső energiára játékosként, szurkolóként és edzőként is szükség van. És nincs erre jobb hely, mint az Anfield” – jelentette ki.

„Készen állok a kihívásra”

Iraola nem titkolja, hogy a Liverpoolnál azonnal nagyok az elvárások. A Bournemouth-nál végzett munkája után most olyan kerettel dolgozhat, amelytől minden sorozatban eredményeket várnak. „A Liverpool lehetőséget ad arra, hogy topjátékosokat edzek, a topjátékosok pedig lehetőséget adnak arra, hogy trófeákért harcoljak. Hogy trófeákat nyerjek” – mondta.