Egyre több részlet szivárog ki arról, mi vezetett Arne Slot menesztéséhez. Úgy tűnik, hogy a Liverpooltól elküldött holland edzőnek nem csupán a gyenge eredmények miatt kellett távoznia.

Brit sajtóhírek szerint a Liverpool utánpótlásában dolgozók egyre frusztráltabbak lettek amiatt, hogy Arne Slot alig mutatott érdeklődést az akadémián zajló munka iránt. David Lynch újságíró információi szerint a holland szakember „ritkán figyelt arra, mi történik ott”, és sokan úgy érezték, egyszerűen nem akart a klub egészének részévé válni.

A Liverpooltól menesztett Arne Slottal sokan nem voltak elégedettek a klubnál
Fotó: DARREN STAPLES / AFP

Liverpoolban több szempontból sem voltak elégedettek Arne Slottal 

A beszámolók szerint az akadémiai dolgozók nemcsak a fiatalok mellőzését sérelmezték, hanem azt is, hogy a vezetőedző kevéssé kapcsolódott a klub mindennapi életéhez. 

Több forrás szerint ezt erősítette az is, hogy Slot családja továbbra is Hollandiában élt, miközben a szakmai stáb egy része úgy látta, a tréner elszigetelten dolgozik. 

Mindez egy olyan idény végén került napvilágra, amely során a Liverpool szurkolói egyre hangosabban bírálták a csapat játékát. Az Anfielden többször is fütty fogadta a holland trénert, a közösségi médiában pedig rengeteg kritika érte a csapat teljesítményét és a fiatalok mellőzését. Slot a két idénye alatt ugyan hét akadémistának adott bemutatkozási lehetőséget, de közülük egyedül Rio Ngumoha tudott tartósan megragadni az első csapat közelében.

Liverpool's English striker #73 Rio Ngumoha celebrates for the TV camera after scoring the opening goal of the English Premier League football match between Liverpool and Fulham at Anfield in Liverpool, north west England on April 11, 2026. (Photo by ANDY BUCHANAN / AFP)
A fiatalok közül csak a 17 éves Rio Ngumohát építette be a csapatba Slot
Fotó: ANDY BUCHANAN / AFP

A Liverpool végül néhány nappal a szezon végét követően menesztette Slotot, akinek az utódja Andoni Iraola lehet majd. Bár a holland edző egy évvel korábban még bajnoki címet ünnepelhetett a klubbal, a gyenge idény és a belső elégedetlenség együtt már túl soknak bizonyult az amerikai tulajdonosok számára.

