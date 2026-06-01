Brit sajtóhírek szerint a Liverpool utánpótlásában dolgozók egyre frusztráltabbak lettek amiatt, hogy Arne Slot alig mutatott érdeklődést az akadémián zajló munka iránt. David Lynch újságíró információi szerint a holland szakember „ritkán figyelt arra, mi történik ott”, és sokan úgy érezték, egyszerűen nem akart a klub egészének részévé válni.

A Liverpooltól menesztett Arne Slottal sokan nem voltak elégedettek a klubnál

Liverpoolban több szempontból sem voltak elégedettek Arne Slottal

A beszámolók szerint az akadémiai dolgozók nemcsak a fiatalok mellőzését sérelmezték, hanem azt is, hogy a vezetőedző kevéssé kapcsolódott a klub mindennapi életéhez.

Több forrás szerint ezt erősítette az is, hogy Slot családja továbbra is Hollandiában élt, miközben a szakmai stáb egy része úgy látta, a tréner elszigetelten dolgozik.

Mindez egy olyan idény végén került napvilágra, amely során a Liverpool szurkolói egyre hangosabban bírálták a csapat játékát. Az Anfielden többször is fütty fogadta a holland trénert, a közösségi médiában pedig rengeteg kritika érte a csapat teljesítményét és a fiatalok mellőzését. Slot a két idénye alatt ugyan hét akadémistának adott bemutatkozási lehetőséget, de közülük egyedül Rio Ngumoha tudott tartósan megragadni az első csapat közelében.

A Liverpool végül néhány nappal a szezon végét követően menesztette Slotot, akinek az utódja Andoni Iraola lehet majd. Bár a holland edző egy évvel korábban még bajnoki címet ünnepelhetett a klubbal, a gyenge idény és a belső elégedetlenség együtt már túl soknak bizonyult az amerikai tulajdonosok számára.