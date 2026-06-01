Amikor Arne Slot 2024 nyarán átvette a Liverpool irányítását Jürgen Klopp távozása után, kevesen gondolták, hogy ilyen gyorsan képes lesz sikereket elérni. A holland szakember óriási örökséget vett át, hiszen Klopp közel egy évtized alatt a világ egyik legjobb csapatává formálta a Vörösöket, a német tréner a klubbal minden fontosabb trófeát megnyert. Slot azonban Premier League-győzelemmel zárta első idényét, bizonyítva azt, hogy nem csupán átmeneti megoldásnak érkezett az Anfieldre.
Arne Slot PL-győzelemre vezette a Liverpoolt
A Feyenoord csapatától érkezett Slot első szezonja szinte álomszerűen alakult Liverpoolban. A holland tréner megőrizte a Klopp-korszak alapjait, az intenzív letámadásra épülő, domináns támadójátékot, ugyanakkor saját elképzeléseivel is igyekezett gazdagítani a taktikai repertoárt.
A legszembetűnőbb változás az volt, hogy a Liverpool kevésbé játszott direkt futballt, az új edző a labdabirtoklásra nagyobb hangsúlyt helyezett, mint elődje.
Mindezek ellenére a támadójáték – akkor még – nem vált statikussá, a hatékonyság megmaradt, a csapat messze a legtöbb rúgott góllal, 86 találattal végzett az élen a Premier League-ben. Mohamed Szalah továbbra is vezérként teljesített, az egyiptomi klasszis lett a PL legjobb játékosa, a csapat pedig rendkívül kiegyensúlyozott szezont futott.
Szoboszlai Dominik is hatalmasat lépett előre, a kezdőcsapatból ekkor már kihagyhatatlan volt, a Liverpool pedig története huszadik angol bajnoki címét nyerte meg 2025 tavaszán. Slot lett az első holland edző, aki PL-t nyert, emellett a Ligakupában is döntőig juttatta a Liverpoolt, amely a Bajnokok Ligájában a legjobb 16 között vérzett el a későbbi győztes PSG ellen. Slotnak sikerült elérnie, hogy a Klopp utáni korszakot ne átmenetként, hanem új sikertörténetként emlegessék. A Liverpool vezetősége és szurkolótábora ekkor még úgy tekintett az edzőre, mint a klub hosszú távú projektjének kulcsszereplőjére. Slot második szezonja azonban teljesen más irányt vett.
Gyűltek a viharfelhők Arne Slot körül
A 2025/2026-os idény kezdetét szörnyű tragédia árnyékolta be.
A nyári felkészülési időszakban a klubot megrázta a portugál Diogo Jota halála,
a tragikus eset érthetően mély nyomot hagyott a játékosokon és a szakmai stáb tagjain. Slotnak nemcsak edzőként, hanem vezetőként is helyt kellett állnia egy rendkívül nehéz időszakban.
Ami a pályán történteket illeti, a szezon eleje még biztató volt, az Arsenalt Szoboszlai őrületes szabadrúgásával győzte le a csapat, de az ősz folyamán egyre több probléma került felszínre. A Liverpool teljesítménye hullámzóvá vált, a PL-címvédő több váratlan vereséget szenvedett a bajnokságban, miközben a kupasorozatokban sem tudott maradandót alkotni. A Vörösök elképesztő öszegekért igazoltak sztárokat a nyáron – többek között érkezett Alexander Isak, Florian Wirtz, Hugo Ekitiké és Kerkez Milos is – ám nem mindenki tudta beváltani a hozzá fűzött reményeket.
A legérthetetlenebb döntés a kolumbiai Luis Díaz elengedése volt,
aki a Bayern Münchenben fantasztikus szezont zárt, ám Slotnak nem kellett, ezért nem maradhatott.
A vezetőség egyre inkább úgy érezte, hogy a pályán látott teljesítmény nincs összhangban a befektetett erőforrásokkal.
A rekordszintű költekezés ellenére a Liverpool fokozatosan leszakadt az élmezőnytől, és hamar egyértelművé vált, hogy nem a bajnoki címért, hanem a Bajnokok Ligája-indulásért kell majd küzdenie.
A BL-ben az alapszakaszt sikerült abszolválni és a legjobb nyolc közé is bejutott a csapat, ám a PSG ellen szemernyi esélyük sem volt Szalah-éknak a negyeddöntőben. Az egyiptomi ráadásul alaposan összekülönbözött Slottal, aki aztán egy időre látványosan mellőzte a klublegendát. A szurkolók körében is nőtt az elégedetlenség, különösen a tavaszi időszakban, amikor a Liverpool több súlyos vereséget szenvedett, és sorozatban veszített fontos mérkőzéseket.
Betelt a pohár Liverpoolban: Arne Slotnak mennie kellett
Miközben egy évvel korábban még bajnoki címet ünnepelt az Anfielden, a 2025/2026-os idény végére a klub az ötödik helyre csúszott vissza a Premier League-ben. A csapat 25 ponttal maradt el a bajnok Arsenaltól, és trófea nélkül zárta az idényt. Sokáig úgy tűnt, Slot kaphat még egy esélyt, ám végül a Liverpool vezetői úgy ítélték meg, hogy a projekt megtorpant, és új impulzusokra van szükség ahhoz, hogy a klub ismét Európa elitjéhez tartozzon.
Arne Slotot 2026 májusában menesztették. A döntés sokakat meglepett, hiszen ritka, hogy egy edzőt egy bajnoki cím megszerzése után alig egy évvel elküldenek. A klub ugyanakkor hangsúlyozta: a holland szakember öröksége sértetlen marad, hiszen bajnoki címhez segítette a Liverpoolt, és sikeresen vezette át a csapatot a Klopp-korszak utáni első időszakon. Bár ez sokak szerint egyáltalán nem sikerült.
A kritikusok felhívták rá a figyelmet, hogy első idényében Slot még a Klopp által felépített alapokból aratta le a babérokat,
de amikor neki kellett volna kialakítani az új arculatot, és beépíteni a csapatba az új igazolásokat, kudarcot vallott.
Slot két éve így egyszerre lett sikertörténet és csúfos bukás is egyben, de a közvélemény minden bizonnyal utóbbira fog emlékezni inkább. Összességében véve Slotnak nem sikerült felnőnie Klopphoz.
Első idényében ugyan bajnokcsapatot épített, második évében azonban már nem találta a választ a problémákra.
A magyar játékosokért szorító drukkerek örülhetnek, mert Szoboszlai Dominik élete legjobb szezonját zárta egyénileg, és Kerkez Milos is szépen beilleszkedett, de csapatszinten nagyot bukott a Liverpool.
Arne Slot távozása mindenkit emlékeztethet arra, milyen gyorsan változhat a futball világa: az Anfielden a hősök is pillanatok alatt elbukhatnak, a korábbi érdemek önmagukban soha nem jelentenek garanciát a jövőre nézve.
