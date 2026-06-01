Amikor Arne Slot 2024 nyarán átvette a Liverpool irányítását Jürgen Klopp távozása után, kevesen gondolták, hogy ilyen gyorsan képes lesz sikereket elérni. A holland szakember óriási örökséget vett át, hiszen Klopp közel egy évtized alatt a világ egyik legjobb csapatává formálta a Vörösöket, a német tréner a klubbal minden fontosabb trófeát megnyert. Slot azonban Premier League-győzelemmel zárta első idényét, bizonyítva azt, hogy nem csupán átmeneti megoldásnak érkezett az Anfieldre.

Arne Slot első szezonja álomszerűen alakult a Liverpoolnál

A Feyenoord csapatától érkezett Slot első szezonja szinte álomszerűen alakult Liverpoolban. A holland tréner megőrizte a Klopp-korszak alapjait, az intenzív letámadásra épülő, domináns támadójátékot, ugyanakkor saját elképzeléseivel is igyekezett gazdagítani a taktikai repertoárt.

A legszembetűnőbb változás az volt, hogy a Liverpool kevésbé játszott direkt futballt, az új edző a labdabirtoklásra nagyobb hangsúlyt helyezett, mint elődje.

Mindezek ellenére a támadójáték – akkor még – nem vált statikussá, a hatékonyság megmaradt, a csapat messze a legtöbb rúgott góllal, 86 találattal végzett az élen a Premier League-ben. Mohamed Szalah továbbra is vezérként teljesített, az egyiptomi klasszis lett a PL legjobb játékosa, a csapat pedig rendkívül kiegyensúlyozott szezont futott.

Szoboszlai Dominik is hatalmasat lépett előre, a kezdőcsapatból ekkor már kihagyhatatlan volt, a Liverpool pedig története huszadik angol bajnoki címét nyerte meg 2025 tavaszán. Slot lett az első holland edző, aki PL-t nyert, emellett a Ligakupában is döntőig juttatta a Liverpoolt, amely a Bajnokok Ligájában a legjobb 16 között vérzett el a későbbi győztes PSG ellen. Slotnak sikerült elérnie, hogy a Klopp utáni korszakot ne átmenetként, hanem új sikertörténetként emlegessék. A Liverpool vezetősége és szurkolótábora ekkor még úgy tekintett az edzőre, mint a klub hosszú távú projektjének kulcsszereplőjére. Slot második szezonja azonban teljesen más irányt vett.

Gyűltek a viharfelhők Arne Slot körül

A 2025/2026-os idény kezdetét szörnyű tragédia árnyékolta be.

A nyári felkészülési időszakban a klubot megrázta a portugál Diogo Jota halála,

a tragikus eset érthetően mély nyomot hagyott a játékosokon és a szakmai stáb tagjain. Slotnak nemcsak edzőként, hanem vezetőként is helyt kellett állnia egy rendkívül nehéz időszakban.