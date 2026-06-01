Meggyengült Magyar Péter, egyedül már fenyegetőzni sem tud

Őrjöngenek Liverpoolban, Arne Slot viselkedése felháborodást váltott ki

Arne Slot először szólalt meg a menesztése óta. A Liverpooltól távozó holland edző érzelmes üzenettel búcsúzott a klubtól és a szurkolóktól.

Arne Slot az első liverpooli szezonjában Premier League-et nyert Szoboszlaiékkal, ám a második idénye már csalódást keltően sikerült. A Liverpool trófea nélkül zárta a 2025/2026-os évadot, és a vezetőség végül úgy döntött, hogy már nem tart igényt a holland szakember szolgálataira.

Fotó: ANNE-CHRISTINE POUJOULAT / AFP

Mit üzent a Liverpooltól menesztett Arne Slot?

A 47 éves tréner először szólalt meg a menesztése óta, s érzelmes nyílt levélben búcsúzott. Slot a tragikus autóbalesetben elhunyt Diogo Jotáról is megemlékezett.

„Leírhatatlan érzés, hogy alig néhány héttel az együtt ünneplés (2025-ös PL-győzelem – a szerk.) után elveszítettük Diogót. 

Mindenekelőtt egy csapattársról, egy barátról, egy hihetetlen emberről szeretnék megemlékezni, 

aki mindannyiótok életét megérintette, valahányszor magára öltötte a klub mezét” – hangsúlyozta levelében az edző.

„Az elejétől fogva otthon éreztem magam, ti segítettetek nekem az úton. Ezt nagyon nagyra értékelem. A Liverpool 20. bajnoki címe mindannyiunké, és ez a klub történelmének fontos fejezete marad. Erre mindannyian büszkék lehetünk” – mondott köszönetet a szurkolóknak Slot.

„Ez a klub mindig a legnagyobb sikerek alapján fogja magát meghatározni. Így is kell lennie. De úgy távozom, hogy tudom: a klub pontosan ott van, ahová tartozik: Európa elitjében. 

A Bajnokok Ligája-szereplés biztosítása fontos felelősség volt, amely garantálja, hogy a Liverpool a következő szezonban és azután is a legmagasabb szinten versenyezzen” – szögezte le a tréner.

Azt még nem tudni, Slot melyik csapatnál folytathatja, de az utódja személyét illetően már számos hír érkezett. Jelenleg nagy esély van rá, hogy a Bournemouth edzője, Andoni Iraola követi majd a holland trénert a Liverpool kispadján.

