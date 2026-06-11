Az angol sajtó szerint a Liverpool labdarúgócsapata a személyes feltételekben már megállapodott Jarell Quansah-val, aki tavaly nyáron hagyta el a klubot. A 22 éves angol válogatott középhátvéd a több játéklehetőség reményében igazolt 35 millió fontért a német Bayer Leverkusenhez, ahol rögtön alapemberré is vált.

Jarell Quansah újra együtt játszhat Liverpoolban Szoboszlai Dominikkal?

Fotó: MI NEWS / NurPhoto

Egy év után visszatérhet a Liverpool egyik legnagyobb tehetsége

A Liverpool Echo információi szerint azonban a klub már az eladásakor gondolt a jövőre: Quansah szerződésébe ugyanis rögzítettek egy visszavásárlási záradékot, amely lehetővé teszi a Vörösök számára, hogy 55 millió fontért újra megszerezzék a saját nevelésű játékosukat.

Quansah a távozása óta hatalmas fejlődésen ment keresztül, a mögöttünk hagyott idényben 44 mérkőzésen lépett pályára a Leverkusen színeiben, és öt gólt is szerzett védő létére. Teljesítményével Thomas Tuchel szövetségi kapitányt is meggyőzte, így bekerült az angol válogatottba vb-keretébe is.

Andoni Iraola csapatának nagy szüksége lenne az erősítésre a védelemben, mivel Andrew Robertson távozott, és minden bizonnyal Ibrahima Konaté is elhagyja Szoboszlai Dominikék együttesét.

Bár Quansah neve azon a négyfős listán nem szerepelt, amelyet állítólag a klub vezetősége rakott össze, de az átigazolás különösen okos húzás lenne, mivel az angol válogatott játékos jól ismeri a klubot, ráadásul már nemzetközi tapasztalatot is szerzett. A végső döntés még nem született meg, de a hírek szerint a játékos részéről nincs akadálya a visszatérésnek. Most már csak az a kérdés, hogy a Liverpool aktiválja-e a szerződésben szereplő visszavásárlási záradékot.