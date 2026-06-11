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Nem tétlenkedik a Liverpool új vezetőedzője, Andoni Iraola. Szoboszlai Dominik, Kerkez Milos és Pécsi Ármin csapata máris egy komoly erősítésen dolgozik, és könnyen lehet, hogy visszatér Liverpoolba az angol válogatott világbajnoki keretének egyik tagja.

Az angol sajtó szerint a Liverpool labdarúgócsapata a személyes feltételekben már megállapodott Jarell Quansah-val, aki tavaly nyáron hagyta el a klubot. A 22 éves angol válogatott középhátvéd a több játéklehetőség reményében igazolt 35 millió fontért a német Bayer Leverkusenhez, ahol rögtön alapemberré is vált.

Jarell Quansah újra együtt játszhat Liverpoolban Szoboszlai Dominikkal?
Jarell Quansah újra együtt játszhat Liverpoolban Szoboszlai Dominikkal?
Fotó: MI NEWS / NurPhoto

Egy év után visszatérhet a Liverpool egyik legnagyobb tehetsége

A Liverpool Echo információi szerint azonban a klub már az eladásakor gondolt a jövőre: Quansah szerződésébe ugyanis rögzítettek egy visszavásárlási záradékot, amely lehetővé teszi a Vörösök számára, hogy 55 millió fontért újra megszerezzék a saját nevelésű játékosukat.

Quansah a távozása óta hatalmas fejlődésen ment keresztül, a mögöttünk hagyott idényben 44 mérkőzésen lépett pályára a Leverkusen színeiben, és öt gólt is szerzett védő létére. Teljesítményével Thomas Tuchel szövetségi kapitányt is meggyőzte, így bekerült az angol válogatottba vb-keretébe is.

Andoni Iraola csapatának nagy szüksége lenne az erősítésre a védelemben, mivel Andrew Robertson távozott, és minden bizonnyal Ibrahima Konaté is elhagyja Szoboszlai Dominikék együttesét.

Bár Quansah neve azon a négyfős listán nem szerepelt, amelyet állítólag a klub vezetősége rakott össze, de az átigazolás különösen okos húzás lenne, mivel az angol válogatott játékos jól ismeri a klubot, ráadásul már nemzetközi tapasztalatot is szerzett. A végső döntés még nem született meg, de a hírek szerint a játékos részéről nincs akadálya a visszatérésnek. Most már csak az a kérdés, hogy a Liverpool aktiválja-e a szerződésben szereplő visszavásárlási záradékot.

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