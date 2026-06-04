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A Liverpoolnál mozgalmas nyári átigazolási időszak körvonalazódik, és könnyen elképzelhető, hogy a klub vezetői ismét egy jól bevált recepthez nyúlnak. Az angol sajtó szerint a Liverpool több olyan labdarúgót is szerződtethet, akik klubjukkal ugyan kiestek a Premier League-ből, de teljesítményükkel így is felhívták magukra a figyelmet.

A Liverpool az előző nyáron alaposan bevásárolt, sztárkluboktól érkeztek topjátékosok rekordösszegekért, bár közülük még nem mindenki váltotta be a hozzá fűzött reményeket. A következő idénytől azonban új szelek fújnak, mivel már nem Arne Slot fog ülni a kispadon, és a vezetőség is más taktikát alkalmazhat az átigazolási piacon. Nem lenne példa nélküli a stratégia, hiszen korábban Andy Robertson és Georginio Wijnaldum is kieső együttesből érkeztek, később pedig meghatározó játékosokká váltak az Anfielden.

Liverpool's Andrew Robertson hands Mohamed Salah the ball to take his second penalty during the Premier League match between Liverpool and Southampton at Anfield in Liverpool, England, on March 8, 2025. (Photo by MI News/NurPhoto) (Photo by MI News / NurPhoto via AFP)
Andy Robertson kiesett együttesből érkezett, majd legendaként távozott Liverpoolból
Fotó: MI NEWS / NurPhoto

A Liverpool a West Ham legnagyobb sztárjára is kivetette a hálóját

A legnagyobb név a This is Anfield által összeállított listán Jarrod Bowen. A West Ham csapatkapitánya évek óta stabil teljesítményt nyújt a Premier League-ben, és a Liverpool érdeklődése sem új keletű. A 29 éves szélső még egy gyengélkedő csapatban is rendre veszélyt jelentett az ellenfelek kapujára, ráadásul angol játékosként a hazai nevelésű futballistákra vonatkozó szabályok miatt is értékes célpont lehet. Bowen érkezése különösen akkor válhat reálissá, ha Federico Chiesa valóban távozik a nyáron. 

Az átigazolást a klublegenda Michael Owen is támogatja, aki szerint Bowen tökéletes utódja lehetne Mohamed Szalah-nak.

A Mané név nem ismeretlen a Liverpool-szurkolók számára, hiszen a szenegáli Sadio Mané szép sikereket ért el korábban a csapattal. 

A Wolverhampton portugál játékosa, a 18 éves Matheus Mané ugyan nincs rokonságban az említett focistával, de az egyik legnagyobb tehetségnek számít korosztályában, 

és több poszton is bevethető a támadósorban. A klubvezetés számára különösen vonzó lehet, hogy a fiatal futballista viszonylag kedvező áron megszerezhető, miközben hosszú távon komoly értéket képviselhet. A Liverpool az elmúlt években többször is bizonyította, hogy hajlandó befektetni a jövő nagy ígéreteibe, Mané pedig tökéletesen beleillene ebbe a stratégiába.

A középpálya megerősítése szintén napirenden lehet, és ebben jelenthet megoldást Mateus Fernandes. 

A portugál játékos a West Hamben szerepelt, és sokoldalúságával hívta fel magára a figyelmet. Képes védekező és szervező feladatokat is ellátni, ami különösen értékes tulajdonság a modern futballban. A Liverpoolnál évek óta visszatérő kérdés, hogy ki jelenthet hosszú távú megoldást a középpálya mélyebb pozícióiban, Fernandes pedig több szakértő szerint is alkalmas lehet erre a szerepre. A fiatal tehetség a BL-címvédő PSG érdeklődését is felkeltette.

Mateus Fernandes of West Ham United looks on during the Premier League match between West Ham United and Leeds United at the London Stadium, Stratford, on May 24, 2026. (Photo by Kevin Hodgson/MI News/NurPhoto) (Photo by MI News / NurPhoto via AFP)
Mateus Fernandes iránt is érdeklődik a Liverpool
Fotó: MI NEWS / NurPhoto

Maradva a West Hamnél, a támadószekcióba érkezhetne Crysencio Summerville is. A holland szélső korábban már bizonyította, hogy képes mérkőzéseket eldönteni, gyorsasága és cselezőkészsége pedig komoly fegyvert jelenthetne a Liverpool számára. Bár neve nem szerepel olyan gyakran az átigazolási pletykákban, mint Bowené vagy Fernandesé, a klub megfigyelői állítólag továbbra is figyelemmel követik a fejlődését.

A kiesett PL-csapatok legjobb védőire is lecsapna a Liverpool

A Wolverhampton brazil középpályása, Joao Gomes is ott van a Liverpool kiszemeltjei között. A 25 éves játékos agresszív stílusa, labdaszerző képessége és munkabírása jól illeszkedhetne a Liverpool intenzív futballjához. Nem véletlen, hogy korábban több élcsapattal is szóba hozták.

A Burnley francia védője, Maxime Esteve a védelem tengelyében jelenthetne erősítést. A ballábas hátvéd az elmúlt idényben a kiesés ellenére több alkalommal bizonyította, hogy Premier League-szinten is megállja a helyét. 

A Liverpool számára különösen fontos lehet a védősor mélyítése, 

ezért Esteve megszerzése logikus lépésnek tűnne.

Burnley's French defender #05 Maxime Esteve (R) blocks a cross from Arsenal's English midfielder #07 Bukayo Saka during the English Premier League football match between Arsenal and Burnley at the Emirates Stadium in London on May 18, 2026. (Photo by Glyn KIRK / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /
Maxime Esteve a legnagyobb PL-sztároktól sem riad meg
Fotó: GLYN KIRK / AFP

A szenegáli El Hadji Malick Diouf is a védelembe érkezhetne, a 21 éves tehetség szintén a Wet Ham játékosa – egyelőre. A fiatal balhátvéd fizikálisan erős, ugyanakkor technikailag is képzett futballista, aki több szerepkörben bevethető a bal oldalon, akárcsak Kerkez Milos

A Liverpoolnál mindig fontos szempont volt a sokoldalúság, így nem meglepő, hogy a klub figyelmét is felkeltette, ahol Kerkez helyetteseként számolhatnának vele.

A Liverpool az elmúlt években többször is bizonyította, hogy nem csupán a legnagyobb sztárcsapatoknál képes megtalálni azokat a játékosokat, akik magasabb szinten is beválnak. A nyár még csak most kezdődik, de könnyen előfordulhat, hogy a Liverpool következő nagy fogása éppen egy kiesett klub öltözőjéből érkezik majd.

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