A Liverpool az előző nyáron alaposan bevásárolt, sztárkluboktól érkeztek topjátékosok rekordösszegekért, bár közülük még nem mindenki váltotta be a hozzá fűzött reményeket. A következő idénytől azonban új szelek fújnak, mivel már nem Arne Slot fog ülni a kispadon, és a vezetőség is más taktikát alkalmazhat az átigazolási piacon. Nem lenne példa nélküli a stratégia, hiszen korábban Andy Robertson és Georginio Wijnaldum is kieső együttesből érkeztek, később pedig meghatározó játékosokká váltak az Anfielden.
A Liverpool a West Ham legnagyobb sztárjára is kivetette a hálóját
A legnagyobb név a This is Anfield által összeállított listán Jarrod Bowen. A West Ham csapatkapitánya évek óta stabil teljesítményt nyújt a Premier League-ben, és a Liverpool érdeklődése sem új keletű. A 29 éves szélső még egy gyengélkedő csapatban is rendre veszélyt jelentett az ellenfelek kapujára, ráadásul angol játékosként a hazai nevelésű futballistákra vonatkozó szabályok miatt is értékes célpont lehet. Bowen érkezése különösen akkor válhat reálissá, ha Federico Chiesa valóban távozik a nyáron.
Az átigazolást a klublegenda Michael Owen is támogatja, aki szerint Bowen tökéletes utódja lehetne Mohamed Szalah-nak.
A Mané név nem ismeretlen a Liverpool-szurkolók számára, hiszen a szenegáli Sadio Mané szép sikereket ért el korábban a csapattal.
A Wolverhampton portugál játékosa, a 18 éves Matheus Mané ugyan nincs rokonságban az említett focistával, de az egyik legnagyobb tehetségnek számít korosztályában,
és több poszton is bevethető a támadósorban. A klubvezetés számára különösen vonzó lehet, hogy a fiatal futballista viszonylag kedvező áron megszerezhető, miközben hosszú távon komoly értéket képviselhet. A Liverpool az elmúlt években többször is bizonyította, hogy hajlandó befektetni a jövő nagy ígéreteibe, Mané pedig tökéletesen beleillene ebbe a stratégiába.
A középpálya megerősítése szintén napirenden lehet, és ebben jelenthet megoldást Mateus Fernandes.
A portugál játékos a West Hamben szerepelt, és sokoldalúságával hívta fel magára a figyelmet. Képes védekező és szervező feladatokat is ellátni, ami különösen értékes tulajdonság a modern futballban. A Liverpoolnál évek óta visszatérő kérdés, hogy ki jelenthet hosszú távú megoldást a középpálya mélyebb pozícióiban, Fernandes pedig több szakértő szerint is alkalmas lehet erre a szerepre. A fiatal tehetség a BL-címvédő PSG érdeklődését is felkeltette.
Maradva a West Hamnél, a támadószekcióba érkezhetne Crysencio Summerville is. A holland szélső korábban már bizonyította, hogy képes mérkőzéseket eldönteni, gyorsasága és cselezőkészsége pedig komoly fegyvert jelenthetne a Liverpool számára. Bár neve nem szerepel olyan gyakran az átigazolási pletykákban, mint Bowené vagy Fernandesé, a klub megfigyelői állítólag továbbra is figyelemmel követik a fejlődését.
A kiesett PL-csapatok legjobb védőire is lecsapna a Liverpool
A Wolverhampton brazil középpályása, Joao Gomes is ott van a Liverpool kiszemeltjei között. A 25 éves játékos agresszív stílusa, labdaszerző képessége és munkabírása jól illeszkedhetne a Liverpool intenzív futballjához. Nem véletlen, hogy korábban több élcsapattal is szóba hozták.
A Burnley francia védője, Maxime Esteve a védelem tengelyében jelenthetne erősítést. A ballábas hátvéd az elmúlt idényben a kiesés ellenére több alkalommal bizonyította, hogy Premier League-szinten is megállja a helyét.
A Liverpool számára különösen fontos lehet a védősor mélyítése,
ezért Esteve megszerzése logikus lépésnek tűnne.
A szenegáli El Hadji Malick Diouf is a védelembe érkezhetne, a 21 éves tehetség szintén a Wet Ham játékosa – egyelőre. A fiatal balhátvéd fizikálisan erős, ugyanakkor technikailag is képzett futballista, aki több szerepkörben bevethető a bal oldalon, akárcsak Kerkez Milos.
A Liverpoolnál mindig fontos szempont volt a sokoldalúság, így nem meglepő, hogy a klub figyelmét is felkeltette, ahol Kerkez helyetteseként számolhatnának vele.
A Liverpool az elmúlt években többször is bizonyította, hogy nem csupán a legnagyobb sztárcsapatoknál képes megtalálni azokat a játékosokat, akik magasabb szinten is beválnak. A nyár még csak most kezdődik, de könnyen előfordulhat, hogy a Liverpool következő nagy fogása éppen egy kiesett klub öltözőjéből érkezik majd.
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