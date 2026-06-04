A Liverpool az előző nyáron alaposan bevásárolt, sztárkluboktól érkeztek topjátékosok rekordösszegekért, bár közülük még nem mindenki váltotta be a hozzá fűzött reményeket. A következő idénytől azonban új szelek fújnak, mivel már nem Arne Slot fog ülni a kispadon, és a vezetőség is más taktikát alkalmazhat az átigazolási piacon. Nem lenne példa nélküli a stratégia, hiszen korábban Andy Robertson és Georginio Wijnaldum is kieső együttesből érkeztek, később pedig meghatározó játékosokká váltak az Anfielden.

Andy Robertson kiesett együttesből érkezett, majd legendaként távozott Liverpoolból

Fotó: MI NEWS / NurPhoto

A Liverpool a West Ham legnagyobb sztárjára is kivetette a hálóját

A legnagyobb név a This is Anfield által összeállított listán Jarrod Bowen. A West Ham csapatkapitánya évek óta stabil teljesítményt nyújt a Premier League-ben, és a Liverpool érdeklődése sem új keletű. A 29 éves szélső még egy gyengélkedő csapatban is rendre veszélyt jelentett az ellenfelek kapujára, ráadásul angol játékosként a hazai nevelésű futballistákra vonatkozó szabályok miatt is értékes célpont lehet. Bowen érkezése különösen akkor válhat reálissá, ha Federico Chiesa valóban távozik a nyáron.

Az átigazolást a klublegenda Michael Owen is támogatja, aki szerint Bowen tökéletes utódja lehetne Mohamed Szalah-nak.

Michael Owen: “I think [Jarrod] Bowen is the absolute perfect replacement for Mo Salah at Liverpool.



“Instead of playing in the Championship, go to one of the best teams in the world and fill Mo Salah’s boots, it’s really exciting for him.” pic.twitter.com/7SmcBiB0Zp — Anfield Edition | æ (@AnfieldEdition) May 24, 2026

A Mané név nem ismeretlen a Liverpool-szurkolók számára, hiszen a szenegáli Sadio Mané szép sikereket ért el korábban a csapattal.

A Wolverhampton portugál játékosa, a 18 éves Matheus Mané ugyan nincs rokonságban az említett focistával, de az egyik legnagyobb tehetségnek számít korosztályában,

és több poszton is bevethető a támadósorban. A klubvezetés számára különösen vonzó lehet, hogy a fiatal futballista viszonylag kedvező áron megszerezhető, miközben hosszú távon komoly értéket képviselhet. A Liverpool az elmúlt években többször is bizonyította, hogy hajlandó befektetni a jövő nagy ígéreteibe, Mané pedig tökéletesen beleillene ebbe a stratégiába.

A középpálya megerősítése szintén napirenden lehet, és ebben jelenthet megoldást Mateus Fernandes.

A portugál játékos a West Hamben szerepelt, és sokoldalúságával hívta fel magára a figyelmet. Képes védekező és szervező feladatokat is ellátni, ami különösen értékes tulajdonság a modern futballban. A Liverpoolnál évek óta visszatérő kérdés, hogy ki jelenthet hosszú távú megoldást a középpálya mélyebb pozícióiban, Fernandes pedig több szakértő szerint is alkalmas lehet erre a szerepre. A fiatal tehetség a BL-címvédő PSG érdeklődését is felkeltette.