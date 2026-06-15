A This Is Anfield beszámolója szerint nem igazak azok a hírek, amelyek szerint Cody Gakpo hivatalosan átigazolási kérelmet nyújtott volna be a klub vezetésének. Ugyanakkor a Liverpoolnál már nem zárják ki annak lehetőségét, hogy megfelelő ajánlat esetén megváljanak a 27 éves holland válogatott támadótól.

Arne Slot után Cody Gakpo is távozik a Liverpooltól?

Fotó: DARREN STAPLES / AFP

A Liverpool sztárja komoly összegért távozhat

Gakpo iránt több klub is érdeklődik. A hírek szerint a Tottenham, a Newcastle United és a Bayern München is figyelemmel követi a helyzetét, miközben az új vezetőedző, Andoni Iraola érkezése után jelentősen átalakulhat a Liverpool támadósora.

A klub állítólag nagyjából 70 millió font körüli összegért lenne hajlandó tárgyalóasztalhoz ülni.

Ez azt jelenti, hogy csak egy kiemelkedően magas ajánlat esetén engednék el a futballistát, aki 2025-ben hosszú távú szerződést írt alá a Vörösökkel.

🚨🚨 | NEW: Cody Gakpo has NOT asked to leave Liverpool. Interest remains from Italy and Bayern, but Liverpool are not looking to sell and would demand a significant fee. Gakpo is under contract until 2030. 🔴👀



[@JacobsBen] pic.twitter.com/pFThHOqKRw — Kopoholic (@TheKopoholic) June 13, 2026

Gakpo helyzete azért is érdekes, mert a Liverpoolnál komoly nyári átalakulás várható. Az elmúlt idény csalódást keltően alakult, ezért a vezetőség több poszton is erősítéseket tervez. Egy esetleges Gakpo-eladás jelentős bevételt hozhatna, amelyet új támadók érkezésére fordíthatna a klub.

A szurkolók számára ugyanakkor megnyugtató lehet, hogy jelen állás szerint nincs szó nyílt szakításról. A holland támadó – aki jelenleg a világbajnokságon szerepel – nem kérte hivatalosan a távozását, és 2030-ig szerződés köti a Liverpoolhoz. A következő hetekben azonban felpöröghetnek az események, különösen akkor, ha valamelyik kérő hajlandó kifizetni a klub által meghatározott összeget Gakpóért.