A Liverpool múlt hétvégén jelentette be, hogy megválik Arne Slottól. A holland szakember első idényében még bajnoki címre vezette a Vörösöket, ám a második szezon már jóval gyengébbre sikerült, ugyanis Szoboszlai Dominikék csak az ötödik helyen végeztek a Premier League-ben. Slot utódja Andoni Iraola lett.

Arne Slot után Cody Gakpo is távozik a Liverpooltól?

Fotó: DARREN STAPLES / AFP

A változások azonban nemcsak a kispadot érinthetik. Korábban arról lehetett hallani, hogy a spanyol szakember első sorban a támadósort szeretné megerősíteni, így felmerült a PSG kétszeres BL-győztes szélsője, Bradley Barcola, a West Ham United angol válogatott játékosa, Jarrod Bowen, valamint Gulácsi Péter és Willi Orbán lipcsei csapattársa, Yan Diomande neve is.

Távozni akar a Liverpool egyik legjobban kereső sztárja

A csapat újjáépítése során viszont könnyen nem várt problémával is szembe találhatja majd magát Iraola. A holland SoccerNews értesülése szerint ugyanis Cody Gakpo úgy érzi, Slot távozásával jelentősen megváltozott a csapaton belüli helyzete, így már nem lát maga előtt hosszú távú jövőt Liverpoolban. A lap szerint a játékos már jelezte távozási szándékát a klubvezetés felé.

Könnyen lehet, hogy Szoboszlai Dominik már nem játszik többet együtt a hollandok sztárjával

Fotó: MIGUEL MEDINA / AFP

A holland válogatottal jelenleg a világbajnokságra készülő támadó az elmúlt idényben az egyik legtöbbet foglalkoztatott játékos volt, 32 bajnokin kezdett, hét gólt szerzett és öt gólpasszt adott. Emellett tíz nagy helyzetet is előkészített a csapattársainak, így a szurkolók az idény negyedik legjobb liverpooli játékosának szavazták meg azon a listán, amelyen Szoboszlai Dominik zárt az élen. Gakpo egyébként karrierje során először vált állandó kezdővé a bal szélen, de Alexander Isak és Hugo Ekitike sérülése miatt befejezőcsatárként is bevethető volt.

Kétségtelen, hogy Gakpo távozása érzékeny veszteség lenne a Liverpool számára, és kissé meglepő is, mivel tavaly nyáron hosszú távú, 2030-ig szóló szerződést írt alá a klubbal, sőt akkor még arról beszélt a Liverpool hivatalos oldalán, hogy ő és a családja is otthon érzi magát a Mersey-parti városban. Slot távozása viszont alapjaiban változtathatta meg a helyzetet.