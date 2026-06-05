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Alig néhány nappal Arne Slot menesztése után újabb kellemetlen hírek érkeztek Liverpoolból. A Szoboszlai Dominikot, Kerkez Milost és Pécsi Ármint foglalkoztató Liverpool FC holland válogatott támadója, Cody Gakpo állítólag komolyan fontolgatja, hogy távozik a csapattól a nyáron.

A Liverpool múlt hétvégén jelentette be, hogy megválik Arne Slottól. A holland szakember első idényében még bajnoki címre vezette a Vörösöket, ám a második szezon már jóval gyengébbre sikerült, ugyanis Szoboszlai Dominikék csak az ötödik helyen végeztek a Premier League-ben. Slot utódja Andoni Iraola lett.

Arne Slot után Cody Gakpo is távozik a Liverpooltól?
Arne Slot után Cody Gakpo is távozik a Liverpooltól?
Fotó: DARREN STAPLES / AFP

A változások azonban nemcsak a kispadot érinthetik. Korábban arról lehetett hallani, hogy a spanyol szakember első sorban a támadósort szeretné megerősíteni, így felmerült a PSG kétszeres BL-győztes szélsője, Bradley Barcola, a West Ham United angol válogatott játékosa, Jarrod Bowen, valamint Gulácsi Péter és Willi Orbán lipcsei csapattársa, Yan Diomande neve is.

Távozni akar a Liverpool egyik legjobban kereső sztárja 

A csapat újjáépítése során viszont könnyen nem várt problémával is szembe találhatja majd magát Iraola. A holland SoccerNews értesülése szerint ugyanis Cody Gakpo úgy érzi, Slot távozásával jelentősen megváltozott a csapaton belüli helyzete, így már nem lát maga előtt hosszú távú jövőt Liverpoolban. A lap szerint a játékos már jelezte távozási szándékát a klubvezetés felé.

Liverpool's Dutch forward #18 Cody Gakpo (R) celebratres his team's victory with Liverpool's Hungarian midfielder #08 Dominik Szoboszlai (L) after the UEFA Champions League, league phase day 7, football match between Olympique de Marseille (OM) and Liverpool FC at the Stade Velodrome in Marseille, southern France, on January 21, 2026. (Photo by Miguel MEDINA / AFP)
Könnyen lehet, hogy Szoboszlai Dominik már nem játszik többet együtt a hollandok sztárjával
Fotó: MIGUEL MEDINA / AFP

A holland válogatottal jelenleg a világbajnokságra készülő támadó az elmúlt idényben az egyik legtöbbet foglalkoztatott játékos volt, 32 bajnokin kezdett, hét gólt szerzett és öt gólpasszt adott. Emellett tíz nagy helyzetet is előkészített a csapattársainak, így a szurkolók az idény negyedik legjobb liverpooli játékosának szavazták meg azon a listán, amelyen Szoboszlai Dominik zárt az élen. Gakpo egyébként karrierje során először vált állandó kezdővé a bal szélen, de Alexander Isak és Hugo Ekitike sérülése miatt befejezőcsatárként is bevethető volt.

Kétségtelen, hogy Gakpo távozása érzékeny veszteség lenne a Liverpool számára, és kissé meglepő is, mivel tavaly nyáron hosszú távú, 2030-ig szóló szerződést írt alá a klubbal, sőt akkor még arról beszélt a Liverpool hivatalos oldalán, hogy ő és a családja is otthon érzi magát a Mersey-parti városban. Slot távozása viszont alapjaiban változtathatta meg a helyzetet.

Egyelőre kérdéses, hogy Iraola számol-e Gakpóval, és ha igen, akkor sikerül-e majd meggyőznie a maradásról. Ellenkező esetben viszont mélyen a zsebébe kell nyúlnia annak a csapatnak, amelyik szerződni kívánja, lévén a 27 éves támadó piaci értékét 60 millió euróra taksálja a Transfermakt, ráadásul heti 250 ezer fontos fizetéssel jelenleg a Liverpool harmadik legjobban kereső futballistája Virgil van Dijk és Aleksander Isak mögött. A Capology listája szerint Szoboszlai Dominik a top tízbe sem fért be.

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