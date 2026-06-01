A 43 éves spanyol tréner, Andoni Iraola lett az első számú jelölt a liverpooli kispadra, miután a klub szombaton menesztette a Premier League-győztes Arne Slotot. A Liverpool már megtette első ajánlatát Iraolának, aki nemrég távozott a Bournemouthtól.

Andoni Iraola itt még biztosan nem sejtette, hogy ő válthatja majd Arne Slotot a Liverpool kispadján

Gyorsan akar lépni a Liverpool az edzőkérdésben?

A szakember remek idényt zárt korábbi csapatával: a Bournemouth története egyik legjobb idényét produkálva a hatodik helyen végzett a Premier League-ben, amivel Európa-liga-indulást ért el.

A tárgyalások várhatóan a héten is folytatódnak. A klub részéről Richard Hughes sportigazgató vezeti az egyeztetéseket, aki jól ismeri Iraolát:

még bournemouthi időszakában ő nevezte ki a spanyol edzőt, mielőtt 2024-ben Liverpoolba igazolt.

Iraola akár saját stábbal is érkezhet az Anfieldre. Felmerült, hogy magával viheti Tommy Elphicket is, a Bournemouth korábbi védőjét, aki nemrég visszautasította a Bristol City vezetőedzői ajánlatát.

A korábbi Rayo Vallecano-edző iránt komoly érdeklődés mutatkozott az elmúlt hónapokban. A Crystal Palace több körben is tárgyalt vele, de a Chelsea is egyeztetett a szakemberrel Liam Rosenior menesztését követően. Európából szintén akadtak kérői: a Bayer Leverkusen is szóba hozta Kasper Hjulmand lehetséges utódjaként, míg az AC Milan szintén figyelte a helyzetét.

Közben Liverpoolban tovább zajlanak a változások. A csapatkapitány, Virgil van Dijk közösségi oldalán búcsúzott Arne Slottól.

„Sosem felejtjük el, hogy az első közös szezonunkban megnyertük a Premier League-et. Köszönünk mindent, edző, sok sikert neked és a családodnak a jövőben” – írta a holland védő.

A klub emellett hivatalosan is bejelentette, hogy Van Dijk védőtársa,

Ibrahima Konaté a szerződése lejártával távozik a nyáron.

A 27 éves francia hátvéd 2021-ben érkezett az RB Leipzigtől, 183 mérkőzésen szerepelt a Liverpool színeiben, és Premier League-et, FA-kupát, valamint két Ligakupát nyert a klubbal.

A Liverpool közleményében megköszönte Konaté szolgálatait, és sok sikert kívánt neki pályafutása következő állomásához.