A 43 éves spanyol tréner, Andoni Iraola lett az első számú jelölt a liverpooli kispadra, miután a klub szombaton menesztette a Premier League-győztes Arne Slotot. A Liverpool már megtette első ajánlatát Iraolának, aki nemrég távozott a Bournemouthtól.
Gyorsan akar lépni a Liverpool az edzőkérdésben?
A szakember remek idényt zárt korábbi csapatával: a Bournemouth története egyik legjobb idényét produkálva a hatodik helyen végzett a Premier League-ben, amivel Európa-liga-indulást ért el.
A tárgyalások várhatóan a héten is folytatódnak. A klub részéről Richard Hughes sportigazgató vezeti az egyeztetéseket, aki jól ismeri Iraolát:
még bournemouthi időszakában ő nevezte ki a spanyol edzőt, mielőtt 2024-ben Liverpoolba igazolt.
Iraola akár saját stábbal is érkezhet az Anfieldre. Felmerült, hogy magával viheti Tommy Elphicket is, a Bournemouth korábbi védőjét, aki nemrég visszautasította a Bristol City vezetőedzői ajánlatát.
A korábbi Rayo Vallecano-edző iránt komoly érdeklődés mutatkozott az elmúlt hónapokban. A Crystal Palace több körben is tárgyalt vele, de a Chelsea is egyeztetett a szakemberrel Liam Rosenior menesztését követően. Európából szintén akadtak kérői: a Bayer Leverkusen is szóba hozta Kasper Hjulmand lehetséges utódjaként, míg az AC Milan szintén figyelte a helyzetét.
Közben Liverpoolban tovább zajlanak a változások. A csapatkapitány, Virgil van Dijk közösségi oldalán búcsúzott Arne Slottól.
„Sosem felejtjük el, hogy az első közös szezonunkban megnyertük a Premier League-et. Köszönünk mindent, edző, sok sikert neked és a családodnak a jövőben” – írta a holland védő.
A klub emellett hivatalosan is bejelentette, hogy Van Dijk védőtársa,
Ibrahima Konaté a szerződése lejártával távozik a nyáron.
A 27 éves francia hátvéd 2021-ben érkezett az RB Leipzigtől, 183 mérkőzésen szerepelt a Liverpool színeiben, és Premier League-et, FA-kupát, valamint két Ligakupát nyert a klubbal.
A Liverpool közleményében megköszönte Konaté szolgálatait, és sok sikert kívánt neki pályafutása következő állomásához.