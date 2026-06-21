A hollandok ugyan magabiztos sikert arattak a világbajnokság csoportkörében, a svédek elleni mérkőzés után mégsem kizárólag az eredményről beszéltek. A Liverpool védője, Virgil van Dijk egy kemény ütközést követően olyan tüneteket tapasztalt magán, amelyek miatt aggódni kezdtek a szurkolók.

A Liverpool sztárja kemény meccsen van túl

Fotó: STEFAN KOOPS / NurPhoto

A Liverpool holland válogatott klasszisa megsérült a foci-vb-n?

A hollandok csapatkapitánya a találkozó után elmondta, hogy egy csípőjét ért ütés után átmenetileg elveszítette az érzékelést a lábában.

Erős ütést kaptam a csípőmre, és már nem éreztem a combomat, ami eléggé őrült érzés volt.

Valószínűleg csak egy becsípődött idegről van szó” – mondta Van Dijk.

A 34 éves hátvéd ugyanakkor igyekezett megnyugtatni a szurkolókat is. „Szerintem nem túl komoly a probléma, de hamarosan meglátjuk” – tette hozzá.

🗣️ "I got a knock on my hip and I couldn't feel my thigh anymore, so that was a bit very strange, but it was probably a nerve. I think it's not too bad, but we'll see."



Virgil van Dijk admitted to feeling some discomfort during Netherlands' 5-1 win over Sweden



[@NOS] pic.twitter.com/q43Ss8SeB0 — Empire of the Kop (@empireofthekop) June 21, 2026

A holland válogatott számára különösen fontos lenne Van Dijk egészsége, hiszen a csapat kiváló helyzetből várja a csoportkör folytatását. A védő a svédek ellen végig a pályán maradt, ami bizakodásra adhat okot, ugyanakkor a következő napok orvosi vizsgálatai dönthetik el, szüksége lesz-e pihenőre.

Ronald Koeman együttese – amely két kör után az F jelű négyes élén áll – a csoportkör utolsó fordulójában a már kiesett Tunézia ellen lép pályára.