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Komoly riadalmat okozott a holland válogatottnál Virgil van Dijk reakciója. A Liverpool sztárja a Svédország elleni 5-1-es világbajnoki győzelem után aggasztó nyilatkozatot tett egy lehetséges sérüléssel kapcsolatban.

A hollandok ugyan magabiztos sikert arattak a világbajnokság csoportkörében, a svédek elleni mérkőzés után mégsem kizárólag az eredményről beszéltek. A Liverpool védője, Virgil van Dijk egy kemény ütközést követően olyan tüneteket tapasztalt magán, amelyek miatt aggódni kezdtek a szurkolók.

A Liverpool sztárja kemény meccsen van túl
A Liverpool sztárja kemény meccsen van túl
Fotó: STEFAN KOOPS / NurPhoto

A Liverpool holland válogatott klasszisa megsérült a foci-vb-n?

A hollandok csapatkapitánya a találkozó után elmondta, hogy egy csípőjét ért ütés után átmenetileg elveszítette az érzékelést a lábában.

Erős ütést kaptam a csípőmre, és már nem éreztem a combomat, ami eléggé őrült érzés volt. 

Valószínűleg csak egy becsípődött idegről van szó” – mondta Van Dijk.

A 34 éves hátvéd ugyanakkor igyekezett megnyugtatni a szurkolókat is. „Szerintem nem túl komoly a probléma, de hamarosan meglátjuk” – tette hozzá.

A holland válogatott számára különösen fontos lenne Van Dijk egészsége, hiszen a csapat kiváló helyzetből várja a csoportkör folytatását. A védő a svédek ellen végig a pályán maradt, ami bizakodásra adhat okot, ugyanakkor a következő napok orvosi vizsgálatai dönthetik el, szüksége lesz-e pihenőre.

Ronald Koeman együttese – amely két kör után az F jelű négyes élén áll – a csoportkör utolsó fordulójában a már kiesett Tunézia ellen lép pályára.

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