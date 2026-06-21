A hollandok ugyan magabiztos sikert arattak a világbajnokság csoportkörében, a svédek elleni mérkőzés után mégsem kizárólag az eredményről beszéltek. A Liverpool védője, Virgil van Dijk egy kemény ütközést követően olyan tüneteket tapasztalt magán, amelyek miatt aggódni kezdtek a szurkolók.
A Liverpool holland válogatott klasszisa megsérült a foci-vb-n?
A hollandok csapatkapitánya a találkozó után elmondta, hogy egy csípőjét ért ütés után átmenetileg elveszítette az érzékelést a lábában.
Erős ütést kaptam a csípőmre, és már nem éreztem a combomat, ami eléggé őrült érzés volt.
Valószínűleg csak egy becsípődött idegről van szó” – mondta Van Dijk.
A 34 éves hátvéd ugyanakkor igyekezett megnyugtatni a szurkolókat is. „Szerintem nem túl komoly a probléma, de hamarosan meglátjuk” – tette hozzá.
A holland válogatott számára különösen fontos lenne Van Dijk egészsége, hiszen a csapat kiváló helyzetből várja a csoportkör folytatását. A védő a svédek ellen végig a pályán maradt, ami bizakodásra adhat okot, ugyanakkor a következő napok orvosi vizsgálatai dönthetik el, szüksége lesz-e pihenőre.
Ronald Koeman együttese – amely két kör után az F jelű négyes élén áll – a csoportkör utolsó fordulójában a már kiesett Tunézia ellen lép pályára.
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