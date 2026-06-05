A Liverpool 2025-2026-os idénye messze elmaradt a várakozásoktól, hiszen Premier League-címvédőként csupán az ötödik helyen futott be az együttes, ez pedig Arne Slot állásába került. Később kiderült, ez a katasztrofális év volt több liverpooli alapember utolsó szerepvállalása, ugyanis Mohamed Szalah és Andy Robertson után Ibrahima Konaté is átigazolási díj nélkül hagyja el a csapatot.

Ibrahima Konaté idény nyáron biztosan távozik Liverpoolból

Fotó: HENRY NICHOLLS / AFP

Azonban a felszín alatt rejtőzik egy kevésbé megemlített ok is, ez pedig Diogo Jota halála, amely tavaly nyáron történt, s alaposan rányomhatta a bélyegét a csapattársak teljesítményére.

Lerótta tiszteletét a Liverpool és a labdarúgás is

A Vörösöktől szintén távozó Andy Robertson egy korábbi interjúban kifejtette, hogy hetekig nem törődtek a focival Diogo Jota és testvére, André Silva tragikus balesete után.

Ez nem mentegetőzés, de amin keresztülmentünk a nyáron, azt egyetlen csapat sem fogja átélni, legalábbis remélem. Hihetetlen pusztítás volt, amely során a futball kicsit sem számított

− mondta csapattársa elvesztéséről a skót balhátvéd. − Senki sem akart edzeni, hetekig nem törődtünk focival. Ez az igazság. A szezonnyitó hihetetlenül megható volt, mivel Jota családja is ott volt, és azt hiszem, hogy a huszadik (ez volt Jota mezszáma − a szerk.) perctől kezdve visszaesett a játékunk.”

Diogo Jota's family at Anfield for Liverpool's opening Premier League game against Bournemouth.



Some beautiful tributes to Jota and his brother Andre Silva, including the match programme.🙏 pic.twitter.com/fKgFzpzQg0 — Ben Jacobs (@JacobsBen) August 15, 2025

Erről a gyötrelmes időszakról beszélt Ibrahima Konaté is, aki szintén nem hosszabbítja meg lejáró szerződését Liverpoolban, és sajtóhírek szerint a Real Madrid játékosa lesz. A francia válogatott védő egy helyi rádióban kendőzetlen őszinteséggel beszélt egykori csapattársa és barátja elvesztéséről.

Vannak mélypontok és van a depresszió. A futballban is lehet depresszióban szenvedni, nem szégyen ezt bevallani

− kezdte Konaté a France Inter rádiónak, majd kifejtette, gyakran tapasztalja, hogy a depresszióval küzdő futballistákat nem értik meg a szurkolók, mivel ők rengeteg pénzt keresnek, mégis mi bajuk lehet. − De nem, ez hülyeség, és ezt nem szabadna senkinek sem mondania. A depresszió személyes dolog; mélyen benned van, a szívedben kezdődik, felmegy az agyba, és átveszi az egész tested felett az uralmat. Számomra ez a nehéz, és erről kell beszélnünk.”