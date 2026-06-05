A Liverpool 2025-2026-os idénye messze elmaradt a várakozásoktól, hiszen Premier League-címvédőként csupán az ötödik helyen futott be az együttes, ez pedig Arne Slot állásába került. Később kiderült, ez a katasztrofális év volt több liverpooli alapember utolsó szerepvállalása, ugyanis Mohamed Szalah és Andy Robertson után Ibrahima Konaté is átigazolási díj nélkül hagyja el a csapatot.
Azonban a felszín alatt rejtőzik egy kevésbé megemlített ok is, ez pedig Diogo Jota halála, amely tavaly nyáron történt, s alaposan rányomhatta a bélyegét a csapattársak teljesítményére.
Lerótta tiszteletét a Liverpool és a labdarúgás is
A Vörösöktől szintén távozó Andy Robertson egy korábbi interjúban kifejtette, hogy hetekig nem törődtek a focival Diogo Jota és testvére, André Silva tragikus balesete után.
Ez nem mentegetőzés, de amin keresztülmentünk a nyáron, azt egyetlen csapat sem fogja átélni, legalábbis remélem. Hihetetlen pusztítás volt, amely során a futball kicsit sem számított
− mondta csapattársa elvesztéséről a skót balhátvéd. − Senki sem akart edzeni, hetekig nem törődtünk focival. Ez az igazság. A szezonnyitó hihetetlenül megható volt, mivel Jota családja is ott volt, és azt hiszem, hogy a huszadik (ez volt Jota mezszáma − a szerk.) perctől kezdve visszaesett a játékunk.”
Erről a gyötrelmes időszakról beszélt Ibrahima Konaté is, aki szintén nem hosszabbítja meg lejáró szerződését Liverpoolban, és sajtóhírek szerint a Real Madrid játékosa lesz. A francia válogatott védő egy helyi rádióban kendőzetlen őszinteséggel beszélt egykori csapattársa és barátja elvesztéséről.
Vannak mélypontok és van a depresszió. A futballban is lehet depresszióban szenvedni, nem szégyen ezt bevallani
− kezdte Konaté a France Inter rádiónak, majd kifejtette, gyakran tapasztalja, hogy a depresszióval küzdő futballistákat nem értik meg a szurkolók, mivel ők rengeteg pénzt keresnek, mégis mi bajuk lehet. − De nem, ez hülyeség, és ezt nem szabadna senkinek sem mondania. A depresszió személyes dolog; mélyen benned van, a szívedben kezdődik, felmegy az agyba, és átveszi az egész tested felett az uralmat. Számomra ez a nehéz, és erről kell beszélnünk.”
„Teljesen lesújtott, abban a pillanatban senki és semmi nem érdekelt − folytatta a vb-re készülő középhátvéd. − De vissza kellett térnünk a futballhoz, nem volt más választásunk. A nap végén mi is alkalmazottak vagyunk, akik felveszik a fizetésüket, szóval kötelességeink vannak.
Játszani akartunk érte, a családjáért és magunkért. Nem tudod ezen túltenni magad, csak elfogadni, és meg kell tanulnod együtt élned vele.”
Konaté depressziója a szezon közepén csúcsosodott ki, amikor hosszan tartó betegség után elhunyt az édesapja. Saját elmondása szerint magában tartotta a gyászát, de ez nem segített a helyzetén, úgy érzi, jobb lett volna, ha beszél róla.
A francia sztárfocista a posztjából adódóan nem a góljairól híres, a Premier League-ben mindössze két találata van, de a másodikat, január végén az édesapjának címezte.
Azt a tanácsot adnám mindenkinek, hogy amikor történik veled valami rossz, inkább add ki magadból és beszélj valakivel. Én ezt nem tettem meg, és egyre rosszabbul lettem.”
Konaté élő szerződése június 30-án jár le Liverpoolban, onnantól kezdve bármelyik csapathoz szabadon aláírhat, de sajtóhírek szerint a Real Madriddal − amelynél az elnökválasztás miatt még áll a bál − már szóbeli megállapodást kötött.
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