Ibrahima Konaté jelenlegi szerződése június 30-án jár le Liverpoolban, s mivel nem hosszabbítanak a felek, ezért szabadon igazolhatóvá válik a nyárra. A döntés némiképp meglepte a szurkolókat, hiszen a francia válogatott védő áprilisban még arról beszélt, hogy közel járnak a megállapodáshoz, ám valami történhetett.

Szoboszlai Dominik és Ibrahima Konaté a Liverpool edzésén

Spanyolországba igazol a Liverpool távozó sztárja

„Öt évvel ezelőtt fiatal játékosként, nagy álmokkal érkeztem. Ma olyan emlékekkel távozom, melyek életem végéig velem maradnak” − írta ki Instagram-oldalára Konaté, aki 2021-ben, az RB Leipzigtől érkezett a Vörösökhöz. A 27-szeres francia válogatott futballista az évek alatt alapemberré vált, a Liverpoolal bajnoki címet, FA-kupát és kétszer a Ligakupát is a magasba emelhette.

Amikor kijöttek a távozásáról szóló hírek, akkor a Real Madridot és a Barcelonát lehetett olvasni, mint potenciális kérők, keddre pedig világossá vált, hogy előbbi lett a befutó.

Konaté put Saudi bids on hold for Real Madrid, as @marcosbenito9 reported. pic.twitter.com/MjWDhxjHVc — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 2, 2026

Az ismert transzferguru, Fabrizio Romano úgy tudja, hogy a felek szóbeli egyezséget kötöttek egy négyéves megállapodásról, amelyet akkor írnak alá, amikor lezajlott a Real Madrid elnökválasztása. A francia így korábbi csapattársához, Trent Alexander-Arnoldhoz csatlakozik, aki szintén átigazolási díj nélkül távozott Szoboszlaiéktól, még a 2025-2026-os idény előtt.