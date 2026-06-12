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A japán válogatott sztárja, Endó Vataru sérülés miatt nem játszhat a világbajnokságon. A Liverpool középpályása egyúttal azt is bejelentette, hogy többé nem lép pályára a nemzeti együttesben.

A Liverpool játékosának sérülése nem jött rendbe, ezért nem vehet részt a nyári világbajnokságon. Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos klubtársa az előző idényben csupán nyolc bajnokin lépett pályára, a japán válogtottól pedig érzelmes üzenetben búcsúzott.

A Liverpool játékosa, Endó Vataru nem játszhat a foci-vb-n
A Liverpool játékosa, Endó Vataru nem játszhat a foci-vb-n
Fotó: HECTOR RETAMAL / AFP

A Liverpool sztárja drámai bejelentést tett

„Ahogy már bejelentettem, nem leszek ott a válogatott vb-keretében. A sérülésem óta mindent megtettem, amit csak tudtam, így nincs semmi, amit megbánnék. Természetesen frusztráló, hogy nem vehetek részt ezen a világbajnokságon, de büszke vagyok arra, hogy a katari vb óta hogyan fejlődtünk együtt. A jelenlegi csapat valóban csodálatos. Hiszem, hogy minden nehézséget leküzd, és olyan pillanatokkal ajándékoz meg bennünket, amilyeneket még soha nem élhettünk át. 

Ezzel a tornával visszavonulok a válogatottól. Így innentől kezdve a szurkolók egyike leszek, 

és a japán válogatott sikereiért szorítok majd” – üzente a japánok csapatkapitánya.

Biztosan eljön majd a nap, amikor a japán válogatott megnyeri a világbajnokságot. 

Higgyünk ebben, és szurkoljunk együtt nekik. Egyesítsük Japán erejét, hogy ez a pillanat eljöjjön ezen a tornán – gyerünk, vegyük fel a harcot a világbajnokságon! Mindnyájan adjatok bele mindent!” – buzdította társait Endó.

A japánok a hollandok ellen kezdik majd a foci-vb-t, a csoportkörben Tunézia és Svédország lesznek még az ellenfelei.

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