A Liverpool játékosának sérülése nem jött rendbe, ezért nem vehet részt a nyári világbajnokságon. Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos klubtársa az előző idényben csupán nyolc bajnokin lépett pályára, a japán válogtottól pedig érzelmes üzenetben búcsúzott.

A Liverpool játékosa, Endó Vataru nem játszhat a foci-vb-n

Fotó: HECTOR RETAMAL / AFP

A Liverpool sztárja drámai bejelentést tett

„Ahogy már bejelentettem, nem leszek ott a válogatott vb-keretében. A sérülésem óta mindent megtettem, amit csak tudtam, így nincs semmi, amit megbánnék. Természetesen frusztráló, hogy nem vehetek részt ezen a világbajnokságon, de büszke vagyok arra, hogy a katari vb óta hogyan fejlődtünk együtt. A jelenlegi csapat valóban csodálatos. Hiszem, hogy minden nehézséget leküzd, és olyan pillanatokkal ajándékoz meg bennünket, amilyeneket még soha nem élhettünk át.

Ezzel a tornával visszavonulok a válogatottól. Így innentől kezdve a szurkolók egyike leszek,

és a japán válogatott sikereiért szorítok majd” – üzente a japánok csapatkapitánya.

Wataru Endo has withdrawn from Japan’s World Cup squad due to injury, and announced his retirement from international football.



Keep your head up, Wata ❤️ — Liverpool FC (@LFC) June 11, 2026

Biztosan eljön majd a nap, amikor a japán válogatott megnyeri a világbajnokságot.

Higgyünk ebben, és szurkoljunk együtt nekik. Egyesítsük Japán erejét, hogy ez a pillanat eljöjjön ezen a tornán – gyerünk, vegyük fel a harcot a világbajnokságon! Mindnyájan adjatok bele mindent!” – buzdította társait Endó.

A japánok a hollandok ellen kezdik majd a foci-vb-t, a csoportkörben Tunézia és Svédország lesznek még az ellenfelei.