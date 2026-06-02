Kenny Dalglish a Liverpool történelmének egyik legnagyobb legendája, hiszen játékosként és edzőként is elképesztő sikereket ért el. 1977 és 1990 között 355 bajnoki mérkőzésen 118 gólt szerzett, csapatszinten pedig nyolcszoros angol bajnoknak mondhatja magát, az akkori Bajnokcsapatok Európa-kupáját pedig három alkalommal nyerte el. Visszavonulása után a kispadon is szolgálta a Vörösöket, akikkel további négy aranyérmet és két Fa-kupa-győzelmet ért el.

Kenny Dalglish a Liverpool és a Borussia Dortmund legendáinak mérkőzésén

Borzasztó hírt kaptak a Liverpool szurkolói

Azok után, hogy Kevin Keegan bővebben is beszélt daganatos betegségéről, most Kenny Dalglish is tudatta a világgal, hogy rákos megbetegedéssel kezelik. Ugyanakkor a 75 éves skót legenda ezt titokban akarta tartani, viszont véletlenül közzétett a közösségi médiában egy üzenetet.

„Ahogyan azt a véletlen közösségi médiás bejegyzésem is jelezte, jelenleg rákkezelés alatt állok” – idézte a Liverpool hivatalos oldala Dalglisht. −A mobiltelefon-használatommal ellentétben a kezelés jól halad.”

Ideális esetben ez a hír privát maradt volna, mert így kell lennie, de a haszontalan technológiai ismereteim erre kényszerítettek.”

Sir Kenny Dalglish has confirmed he is undergoing treatment for a cancer diagnosis.



Our support and love is with you, Sir Kenny ❤️ — Liverpool FC (@LFC) June 2, 2026

Dalglish arra kért mindenkit, hogy ez teljes mértékben magánügy, és tartsák ezt tiszteletben, ugyanakkor megköszönte a sok jókívánságot, valamint az orvosai munkáját. A Liverpool is ugyanerre kért mindenkit, miközben minden támogatást megad a focilegenda családjának.