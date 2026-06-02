Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Újabb lemondás! Távozik a népszerű közéleti szereplő

Sport

Mindenki Szoboszlai Dominik ruháján röhög – mutatjuk a legjobb mémeket

Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Kevin Keegan után újabb legendás labdarúgóról derült ki, hogy súlyos betegséggel küzd. Kenny Dalglish, a Liverpool legendás skót futballistája véletlenül osztotta meg a világgal, hogy szintén rákkezelés alatt áll.

Kenny Dalglish a Liverpool történelmének egyik legnagyobb legendája, hiszen játékosként és edzőként is elképesztő sikereket ért el.  1977 és 1990 között 355 bajnoki mérkőzésen 118 gólt szerzett, csapatszinten pedig nyolcszoros angol bajnoknak mondhatja magát, az akkori Bajnokcsapatok Európa-kupáját pedig három alkalommal nyerte el. Visszavonulása után a kispadon is szolgálta a Vörösöket, akikkel további négy aranyérmet és két Fa-kupa-győzelmet ért el.

Kenny Dalglish a Liverpool és a Borussia Dortmund legendáinak mérkőzésén
Kenny Dalglish a Liverpool és a Borussia Dortmund legendáinak mérkőzésén
Fotó: PETER POWELL / AFP

Borzasztó hírt kaptak a Liverpool szurkolói

Azok után, hogy Kevin Keegan bővebben is beszélt daganatos betegségéről, most Kenny Dalglish is tudatta a világgal, hogy rákos megbetegedéssel kezelik. Ugyanakkor a 75 éves skót legenda ezt titokban akarta tartani, viszont véletlenül közzétett a közösségi médiában egy üzenetet.

„Ahogyan azt a véletlen közösségi médiás bejegyzésem is jelezte, jelenleg rákkezelés alatt állok” – idézte a Liverpool hivatalos oldala Dalglisht. −A mobiltelefon-használatommal ellentétben a kezelés jól halad.”

Ideális esetben ez a hír privát maradt volna, mert így kell lennie, de a haszontalan technológiai ismereteim erre kényszerítettek.”

Dalglish arra kért mindenkit, hogy ez teljes mértékben magánügy, és tartsák ezt tiszteletben, ugyanakkor megköszönte a sok jókívánságot, valamint az orvosai munkáját. A Liverpool is ugyanerre kért mindenkit, miközben minden támogatást megad a focilegenda családjának.

  • Kapcsolódó tartalom

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!