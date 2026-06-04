A Liverpool közleménye szerint Iraola három sikeres Premier League-idény után érkezik az AFC Bournemouth-tól, amelyet története során először vezetett ki az európai kupaporondra. A Bournemouth az előző idényben hatodik lett az angol bajnokságban, ezzel a spanyol szakember munkája komoly figyelmet kapott Angliában.

Andoni Iraola aláírt a Liverpoolhoz

Fotó: instagram.com/liverpoolfc/

Liverpool: Andoni Iraola veszi át Arne Slot helyét

Iraola első nyilatkozatában elmondta, hatalmas lehetőségnek tartja, hogy a világ egyik legnagyobb klubjánál dolgozhat.

Nagyon izgatott vagyok. Az ember természetesen tudja, hogy a Liverpool nagy klub, óriási klub, a világ egyik legnagyobbja

– mondta a klub honlapjának.

A baszk edző, aki a Bournemouth-ban Kerkez Milosnak is volt az edzője, hozzátette, nem kellett sokat győzködni, hogy elfogadja a felkérést. „A Liverpool az Liverpool. A hangulat, a szurkolók, a klub, a játékosok, a lehetőség, hogy topjátékosokat edzhetek, és címekért harcolhatok – ennél nehéz vonzóbbat találni” – fogalmazott Iraola.

A 43 éves szakember játékosként több mint 500 mérkőzésen szerepelt az Athletic Bilbao színeiben, hétszeres spanyol válogatott volt, majd edzőként dolgozott az AEK Larnacánál, a Mirandésnél, a Rayo Vallecanónál és a Bournemouth-nál is.

Arne Slotot annak ellenére menesztette a Liverpool, hogy korábban bajnoki címet nyert a csapattal. A holland edző második idénye azonban csalódást keltően alakult: a Liverpool csak az ötödik helyen végzett a Premier League-ben, éppen elérte a Bajnokok Ligája-indulást, és trófea nélkül zárta a szezont.