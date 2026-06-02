Kevin Keegan még januárban tudatta a családján keresztül, hogy daganatos betegséggel kezelik, ám bővebb részleteket akkor még nem lehetett tudni az állapotáról. A Liverpool korábbi kiválósága nemrég egy Newcastle-ben rendezett közönségtalálkozón árulta el, hogy a daganat már a negyedik stádiumban van, vagyis a szervezete más részeire is átterjedt.

A Liverpool legendája halálos betegséggel küzd

„Azt mondták, van egy kiváló orvos, aki egy új módszerrel tudja kezelni a betegségemet, ami a negyedik stádiumú rák.

Liverpool-szurkoló, ezért elmentem hozzá. Tudtam, hogy nem leszek egyedül, ha értitek, mire gondolok”

– utalt Keegan a Liverpool ikonikus himnuszára, a „You'll never walk alone”-ra (Sosem jársz egyedül).

A szakember ugyanakkor azt is közölte vele, hogy az alkalmazott terápia sikerességi aránya 33 százalék. Keegan bevallotta, ennél jóval magasabb számra számított, de hozzátette: egyelőre jól halad a gyógyulás útján.

A futballvilág azonnal összefogott a legendás játékos mellett, a szurkolók és egykori játékostársak is tömegesen küldtek jókívánságokat a korábbi csatárnak.

Former England captain and manager Kevin Keegan has revealed he has stage four cancer.



Stage four is the most advanced stage of cancer, and means the disease has spread to other parts of the body.



Keegan's family originally disclosed he was battling cancer in January, after the… pic.twitter.com/FuWEvz5mlg — BBC Sport (@BBCSport) June 1, 2026

Kevin Keegan az angol futball egyik legnagyobb alakja: játékosként három bajnoki címet és egy BEK-trófeát is nyert a Liverpoollal. Az Aranylabdát kétszer hódította el, edzőként két periódusban ült a Newcastle United kispadján, irányította a Fulhamet, a Manchester Cityt és rövid ideig az angol válogatottat is. Most élete legnagyobb mérkőzését vívja, amelyben milliók drukkolnak neki szerte a világon.