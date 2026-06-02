Rendkívüli

Putyin nem viccel: újabb európai ország van halálos veszélyben – már csak napok lehetnek hátra

Sokkoló hírt osztott meg az angol labdarúgás egyik legnagyobb alakja. A Liverpool korábbi futballistája, Kevin Keegan negyedik stádiumú rákkal küzd. A legendás játékos ugyanakkor bizakodó, elmondása szerint jól reagál a terápiára.

Kevin Keegan még januárban tudatta a családján keresztül, hogy daganatos betegséggel kezelik, ám bővebb részleteket akkor még nem lehetett tudni az állapotáról. A Liverpool korábbi kiválósága nemrég egy Newcastle-ben rendezett közönségtalálkozón árulta el, hogy a daganat már a negyedik stádiumban van, vagyis a szervezete más részeire is átterjedt.

A Liverpool legendája, Kevin Keegan súlyos beteg
Fotó: ANDREW YATES / AFP

A Liverpool legendája halálos betegséggel küzd

„Azt mondták, van egy kiváló orvos, aki egy új módszerrel tudja kezelni a betegségemet, ami a negyedik stádiumú rák. 

Liverpool-szurkoló, ezért elmentem hozzá. Tudtam, hogy nem leszek egyedül, ha értitek, mire gondolok” 

– utalt Keegan a Liverpool ikonikus himnuszára, a „You'll never walk alone”-ra (Sosem jársz egyedül).

A szakember ugyanakkor azt is közölte vele, hogy az alkalmazott terápia sikerességi aránya 33 százalék. Keegan bevallotta, ennél jóval magasabb számra számított, de hozzátette: egyelőre jól halad a gyógyulás útján.

A futballvilág azonnal összefogott a legendás játékos mellett, a szurkolók és egykori játékostársak is tömegesen küldtek jókívánságokat a korábbi csatárnak.

Kevin Keegan az angol futball egyik legnagyobb alakja: játékosként három bajnoki címet és egy BEK-trófeát is nyert a Liverpoollal. Az Aranylabdát kétszer hódította el, edzőként két periódusban ült a Newcastle United kispadján, irányította a Fulhamet, a Manchester Cityt és rövid ideig az angol válogatottat is. Most élete legnagyobb mérkőzését vívja, amelyben milliók drukkolnak neki szerte a világon.

