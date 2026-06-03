A Liverpool legendája, John Barnes elmondta, hogy végül gyermekei ösztönzésére ment el kivizsgálásra, ahol kiderült a betegsége. A ma már az ESPN szakértőjeként dolgozó egykori balszélső szerint sok férfi azért kerüli a vizsgálatokat, mert úgy érzi, az gyengeséget mutat, vagy „kevésbé férfivá” teszi őket.

A Liverpool legendája, John Barnes is rákkal küzdött

Fotó: ISAAC LAWRENCE / AFP

Mit gondol a halálos kórról a Liverpool legendája?

A Times Radio műsorában erről úgy fogalmazott: a férfiaknak „le kell nyelniük a büszkeségüket”, és be kell ismerniük, ha egészségügyi problémájuk van.

Jól vagyok. A PSA-eredményeim rendben vannak, minden megfelelő. Sok férfi nem akarja bevallani, vagy nem akarja elvégeztetni a vizsgálatot, mert úgy érzi, attól kevésbé férfi. Pedig nem vagy az – ugyanaz az ember maradsz, és a legfontosabb az, hogy itt vagy”

– mondta Barnes.

Barnes vallomása azért is kapott nagy figyelmet, mert az utóbbi időszakban több futballikon is nyilvánosságra hozta saját daganatos küzdelmét.

Egykori liverpooli menedzsere, Kenny Dalglish nemrég közölte, hogy ő is rákkal harcol, ugyanakkor kezelése jól halad. Nem sokkal korábban pedig Kevin Keegan korábbi angol válogatott csatár és szövetségi kapitány beszélt saját diagnózisáról: családja szerint hasi panaszok miatt került kórházba, ezt követően kezdte meg a kezelést.

John Barnes pályafutása során az angol futball meghatározó alakjává vált. A Watfordnál robbant be a köztudatba, majd 1987-ben a Liverpoolhoz szerződött. Az angol válogatottban 1983 és 1995 között 78 alkalommal lépett pályára. Liverpool-játékosként kétszer nyerte angol bajnoki címet és kétszer az FA-kupát, miközben 403 mérkőzésen 106 gólt szerzett – több találatot, mint bármely más színesbőrű angol válogatott játékos.

Most azonban nem a pályán nyújtott teljesítménye, hanem őszinte és személyes vallomása miatt irányul rá a figyelem.