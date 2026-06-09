Mohamed Szalah május 24-én játszotta le utolsó mérkőzését a Liverpool színeiben. Az egyiptomi támadó március végén jelentette be, hogy kilenc év után elhagyja a Vörösöket, ám azt egyelőre még nem tudni, hogy hol folytatja a pályafutását.

Mohamed Szalah kilenc év után távozott Liverpoolból

Fotó: PAUL ELLIS / AFP

A Liverpool korábbi védője nem kímélte Carraghert és Slotot sem

Szalah az elmúlt években Szoboszlai Dominikkal ápolt szoros, baráti viszonyt, azt megelőzően pedig Dejan Lovrennel volt hasonlóan jó kapcsolatban. A 36 éves korábbi horvát válogatott védő a WinWin portálnak adott interjúban beszélt régi barátjáról és a Liverpool jelenlegi helyzetéről.

Az, ahogyan ebben a szezonban bántak vele, nem egyszerűen kemény volt, hanem undorító

– mondta a korábbi horvát válogatott védő.

Lovren szerint érthetetlen, hogy egy gyengébb idény után hirtelen miért Szalah került a kritikák kereszttüzébe.

„Miért nem beszéltek róla így az előző nyolc-kilenc évben? Egyetlen szezon elég volt ahhoz, hogy ő legyen a célpont – tette hozzá.

Dejan Lovren megvédte barátját, Mohamed Szalaht

Fotó: PAUL ELLIS / POOL

A Liverpool egykori játékosa különösen a klub korábbi játékosát, az azóta már szakértőként tevékenykedő és gyakran éles kritikákat megfogalmazó Jamie Carraghert vette célba. A klub legendája és televíziós szakértője korábban önzőnek nevezte Szalaht, ami Lovrennél alaposan kiverte a biztosítékot.

„Rendkívül igazságtalanul bánnak vele. Egyes szakértők csak azért kritizálták, hogy figyelmet kapjanak. Talán azért, mert az élet más területein nem voltak elég sikeresek, most pedig így próbálnak érvényesülni. Carragher különösen ilyen. Bármit kimond, ami az eszébe jut. Mindig azt mondtam neki, hogy mondja Mohamed szemébe is, amit gondol. Soha nem fogja ezt megtenni” – fogalmazott Lovren.

A jelenleg a görög PAOK-ban játszó védő úgy érzi, Carragher egyszerűen csak színészkedik és azért kap pénzt, hogy előadja magát a televíziós műsorokban. Lovren ugyanakkor nemcsak a szakértőket okolta Szalah távozásáért, véleménye szerint a legnagyobb felelősség a csapat éléről az elmúlt hetekben menesztett Arne Slotot terheli.

„Szerintem egyetlen ember miatt alakult így a helyzet, és az az edző volt. Nem volt jó a viszonyuk, fogalmazzunk így. Jürgen Kloppal egészen más kapcsolatot ápolt. Nem volt mindig tökéletes, de ismerték egymást, bíztak egymásban, és kölcsönösen tisztelték a másikat. Mohamed mindent megtett Kloppért a pályán, Klopp pedig megadta neki a bizalmat. Slot esetében viszont ennek az ellenkezője történt – fogalmazott.