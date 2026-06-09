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Éles kritikát fogalmazott meg Mohamed Szalah kapcsán a Liverpool korábbi védője, Dejan Lovren. A horvát futballista szerint méltatlanul bántak az egyiptomi sztárral az utolsó liverpooli szezonjában, emellett keményen bírálta a klub legendáját, Jamie Carraghert és a csapat korábbi edzőjét Arne Slotot.

Mohamed Szalah május 24-én játszotta le utolsó mérkőzését a Liverpool színeiben. Az egyiptomi támadó március végén jelentette be, hogy kilenc év után elhagyja a Vörösöket, ám azt egyelőre még nem tudni, hogy hol folytatja a pályafutását.

Mohamed Szalah kilenc év után távozott Liverpoolból
Mohamed Szalah kilenc év után távozott Liverpoolból
Fotó: PAUL ELLIS / AFP

A Liverpool korábbi védője nem kímélte Carraghert és Slotot sem

Szalah az elmúlt években Szoboszlai Dominikkal ápolt szoros, baráti viszonyt, azt megelőzően pedig Dejan Lovrennel volt hasonlóan jó kapcsolatban. A 36 éves korábbi horvát válogatott védő a WinWin portálnak adott interjúban beszélt régi barátjáról és a Liverpool jelenlegi helyzetéről.

Az, ahogyan ebben a szezonban bántak vele, nem egyszerűen kemény volt, hanem undorító

 – mondta a korábbi horvát válogatott védő.

Lovren szerint érthetetlen, hogy egy gyengébb idény után hirtelen miért Szalah került a kritikák kereszttüzébe.

„Miért nem beszéltek róla így az előző nyolc-kilenc évben? Egyetlen szezon elég volt ahhoz, hogy ő legyen a célpont – tette hozzá.

Liverpool's Croatian defender Dejan Lovren (L) and Liverpool's Egyptian midfielder Mohamed Salah (R) pose with the Premier League trophy during the presentation following the English Premier League football match between Liverpool and Chelsea at Anfield in Liverpool, north west England on July 22, 2020. Liverpool on Wednesday lifted the Premier League trophy at the famous Kop stand at Anfield after their final home game of the season. With no fans able to attend due to the COVID-19 coronavirus pandemic, Liverpool said the idea for the trophy lift was to honour the club's fans, but Liverpool manager Jurgen Klopp urged fans to respect social distancing measures, after thousands gathered around the club's stadium and in the city centre following their coronation as champions last month. (Photo by Paul ELLIS / POOL / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /
Dejan Lovren megvédte barátját, Mohamed Szalaht
Fotó: PAUL ELLIS / POOL

A Liverpool egykori játékosa különösen a klub korábbi játékosát, az azóta már szakértőként tevékenykedő és gyakran éles kritikákat megfogalmazó Jamie Carraghert vette célba. A klub legendája és televíziós szakértője korábban önzőnek nevezte Szalaht, ami Lovrennél alaposan kiverte a biztosítékot.

„Rendkívül igazságtalanul bánnak vele. Egyes szakértők csak azért kritizálták, hogy figyelmet kapjanak. Talán azért, mert az élet más területein nem voltak elég sikeresek, most pedig így próbálnak érvényesülni. Carragher különösen ilyen. Bármit kimond, ami az eszébe jut. Mindig azt mondtam neki, hogy mondja Mohamed szemébe is, amit gondol. Soha nem fogja ezt megtenni” – fogalmazott Lovren.

A jelenleg a görög PAOK-ban játszó védő úgy érzi, Carragher egyszerűen csak színészkedik és azért kap pénzt, hogy előadja magát a televíziós műsorokban. Lovren ugyanakkor nemcsak a szakértőket okolta Szalah távozásáért, véleménye szerint a legnagyobb felelősség a csapat éléről az elmúlt hetekben menesztett Arne Slotot terheli.

„Szerintem egyetlen ember miatt alakult így a helyzet, és az az edző volt. Nem volt jó a viszonyuk, fogalmazzunk így. Jürgen Kloppal egészen más kapcsolatot ápolt. Nem volt mindig tökéletes, de ismerték egymást, bíztak egymásban, és kölcsönösen tisztelték a másikat. Mohamed mindent megtett Kloppért a pályán, Klopp pedig megadta neki a bizalmat. Slot esetében viszont ennek az ellenkezője történt – fogalmazott.

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