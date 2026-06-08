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Egyre biztosabbnak tűnik, hogy a francia válogatott középhátvéd, Ibrahima Konaté a Real Madridnál folytatja pályafutását. Sajtóhírek szerint Szoboszlai Dominik, Kerkez Milos és Pécsi Ármin csapata, a Liverpool már megkezdte az utód keresését.

Az elmúlt napok meglehetősen eseménydúsan teltek az Anfielden, hiszen a Liverpool előbb menesztette Arne Slot vezetőedzőt, akinek a helyét a Bournemouth csapatától távozott Andoni Iraola vette át. A Vörösöknél azonban várhatóan nem csak a szakma stábban, hanem a játékoskeretben is komoly változások lesznek a nyáron.

Chelsea's Spanish defender #03 Marc Cucurella (R) vies with Liverpool's French defender #05 Ibrahima Konate during the English Premier League football match between Liverpool and Chelsea at Anfield in Liverpool, north west England on May 9, 2026. (Photo by PETER POWELL / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /
Ibrahima Konaté idény nyáron biztosan távozik Liverpoolból
Fotó: PETER POWELL / AFP

Az már korábban kiderült, hogy Mohamed Szalah és Andy Robertson a hónap végén távozik a szerződése lejártával. Hogy az egyiptomi támadó hol folytatja, az egyelőre rejtély, a skót váltogatott balhátvéd viszont már megerősítette, hogy a Tottenhamhez igazol. Mellettük Curtis Jones, Federico Chiesa, Rio Ngumoha és Cody Gakpo sorsa is bizonytalan, miközben Ibrahima Konaté is szinte biztos, hogy elhagyja a Liverpoolt, miután szóbeli megállapodást kötött a Real Madriddal.

Négyfős listáról választhat a Liverpool új védőt

A francia válogatott játékos távozása hatalmas űrt hagyhat, így a védelem megerősítése az egyik legfontosabb feladat lehet a klub számára a nyári átigazolási időszakban. A vezetőség már elkezdte keresni az utódját. Bár korábban már mi is írtunk róla, kikkel pótolhatják esetleg Konatét, a Caught Offside információi szerint a klub összeállított egy négyfős listát, akik közül érkezhet az új középhátvéd.

Sporting Lisbon's Portuguese defender #25 Goncalo Inacio and Arsenal's Swedish forward #14 Viktor Gyokeres fight for the ball during the UEFA Champions League quarter final first leg football match between Sporting CP and Arsenal at Jose Alvalade stadium in Lisbon on April 7, 2026. (Photo by PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)
A portugál Goncalo Inácio a Liverpool legfőbb kiszemeltje
Fotó: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP

A hírek szerint a Liverpool továbbra is mérlegeli egy ballábas középhátvéd szerződtetését. A Liverpool állítólag már egy ideje figyeli a Sporting portugál válogatott védőjét, Goncalo Inációt, akit Andoni Iraola ideális jelöltnek tart, első sorban a magabiztos labdakihozatalok és a kemény, agresszív védekező stílusa miatt. 

A Premier League legutóbbi szezonját ötödik helyen záró „vörösök” ugyanakkor figyelemmel kísérik a Napoli és a holland válogatott középhátvédjét, Sam Beukemát is, de a lap hangsúlyozta, hogy a 27 éves játékos nem számít első számú kiszemeltnek. Sam Beukema – Inacióhoz hasonlóan – jól illeszkedne Iraola intenzív játékstílusához, magabiztos a labdával, ugyanakkor teljesen más stílust képvisel, mint a fizikálisabb adottságokkal rendelkező Ibrahima Konaté.

Murillo of Nottingham Forest tackles Dominik Szoboszlai of Liverpool during the Premier League match between Nottingham Forest and Liverpool at the City Ground in Nottingham, England, on January 14, 2025. (Photo by MI News/NurPhoto) (Photo by MI News / NurPhoto via AFP)
A brazil Murillo próbálja Szoboszlai Dominikot megállítani
Fotó: MI NEWS / NurPhoto

A Liverpool szintén érdeklik Luka Vuskovic iránt, aki a Tottenham játékosa, de az előző szezont kölcsönben a Bundesligában szereplő Hamburgnál töltötte, ahol nagyon meggyőző teljesítményt nyújtott. A 30 mérkőzésen hat gólt és egy gólpasszt jegyző horvát válogatott védő tavaly nyáron igazolt a Hajduk Splittől a londoni együtteshez, amelyben azonban még egyetlen meccsen sem lépett pályára.

A négyfős listán szerepel még a Nottingham Forest brazil középhátvédje, Murillo is, aki Premier League-tapasztalata, fizikális testfelépítése és ballábas játéka miatt különösen vonzó opció lehet. A 23 éves játékos 2023-ban igazolt a Foresthez, ahol azóta már 114 meccsen lépett pályára.

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