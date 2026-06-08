Az elmúlt napok meglehetősen eseménydúsan teltek az Anfielden, hiszen a Liverpool előbb menesztette Arne Slot vezetőedzőt, akinek a helyét a Bournemouth csapatától távozott Andoni Iraola vette át. A Vörösöknél azonban várhatóan nem csak a szakma stábban, hanem a játékoskeretben is komoly változások lesznek a nyáron.
Az már korábban kiderült, hogy Mohamed Szalah és Andy Robertson a hónap végén távozik a szerződése lejártával. Hogy az egyiptomi támadó hol folytatja, az egyelőre rejtély, a skót váltogatott balhátvéd viszont már megerősítette, hogy a Tottenhamhez igazol. Mellettük Curtis Jones, Federico Chiesa, Rio Ngumoha és Cody Gakpo sorsa is bizonytalan, miközben Ibrahima Konaté is szinte biztos, hogy elhagyja a Liverpoolt, miután szóbeli megállapodást kötött a Real Madriddal.
Négyfős listáról választhat a Liverpool új védőt
A francia válogatott játékos távozása hatalmas űrt hagyhat, így a védelem megerősítése az egyik legfontosabb feladat lehet a klub számára a nyári átigazolási időszakban. A vezetőség már elkezdte keresni az utódját. Bár korábban már mi is írtunk róla, kikkel pótolhatják esetleg Konatét, a Caught Offside információi szerint a klub összeállított egy négyfős listát, akik közül érkezhet az új középhátvéd.
A hírek szerint a Liverpool továbbra is mérlegeli egy ballábas középhátvéd szerződtetését. A Liverpool állítólag már egy ideje figyeli a Sporting portugál válogatott védőjét, Goncalo Inációt, akit Andoni Iraola ideális jelöltnek tart, első sorban a magabiztos labdakihozatalok és a kemény, agresszív védekező stílusa miatt.
A Premier League legutóbbi szezonját ötödik helyen záró „vörösök” ugyanakkor figyelemmel kísérik a Napoli és a holland válogatott középhátvédjét, Sam Beukemát is, de a lap hangsúlyozta, hogy a 27 éves játékos nem számít első számú kiszemeltnek. Sam Beukema – Inacióhoz hasonlóan – jól illeszkedne Iraola intenzív játékstílusához, magabiztos a labdával, ugyanakkor teljesen más stílust képvisel, mint a fizikálisabb adottságokkal rendelkező Ibrahima Konaté.
A Liverpool szintén érdeklik Luka Vuskovic iránt, aki a Tottenham játékosa, de az előző szezont kölcsönben a Bundesligában szereplő Hamburgnál töltötte, ahol nagyon meggyőző teljesítményt nyújtott. A 30 mérkőzésen hat gólt és egy gólpasszt jegyző horvát válogatott védő tavaly nyáron igazolt a Hajduk Splittől a londoni együtteshez, amelyben azonban még egyetlen meccsen sem lépett pályára.
A négyfős listán szerepel még a Nottingham Forest brazil középhátvédje, Murillo is, aki Premier League-tapasztalata, fizikális testfelépítése és ballábas játéka miatt különösen vonzó opció lehet. A 23 éves játékos 2023-ban igazolt a Foresthez, ahol azóta már 114 meccsen lépett pályára.
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