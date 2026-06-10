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Újabb liverpooli magyar futballistának szavazott bizalmat Marco Rossi, aki a kazahok elleni felkészülési mérkőzésen Pécsi Ármint cserélte be Tóth Balázs helyére. A 21 éves kapus debütálását Liverpoolban is kiszúrták, s a potenciális jövőjéről is írtak.

A magyar labdarúgó-válogatott 3-1-es győzelmet aratott Kazahsztán ellen a debreceni Nagyerdei Stadionban. Szoboszlai Dominik góllal és gólpasszal járult hozzá a sikerhez, míg liverpooli klubtársa, az utánpótlásban pallérozódó Pécsi Ármin először kapott lehetőséget Marco Rossi szövetségi kapitánytól.

A magyar válogatottban debütáló Pécsi Ármin jelenleg a Liverpool játékosa
A magyar válogatottban debütáló Pécsi Ármin jelenleg a Liverpool játékosa
Fotó: MLSZ - Magyar Labdarúgó Szövetség﻿

Pécsi Ármint nagyra tartják Liverpoolban

A 21 éves kapus a 2025-2026-os szezon előtt a Puskás Akadémiától érkezett a Liverpoolhoz, amely akkor közel kettő millió eurót sem sajnált kifizetni a játékjogáért. Az addigra már jelentős NB I-es tapasztalattal bíró Pécsinek ez egy kiváló lehetőség volt, hiszen olyan kapusoktól tanulhatott, mint Alisson vagy éppen az utódjának szánt Giorgi Mamardasvili. Végül a magyar kapuvédő „csak” felkészülési mérkőzésen lépett pályára a felnőttek között, bár többször is leülhetett a kispadra, hogy ha kell, akkor bármikor bevethessék.

Pécsi remek teljesítményt nyújtott a Liverpool U21-es csapatában, mai napig nagy tehetségként írnak róla a Vörösök, s a keddi debütálása sem kerülte el a figyelmüket.

„Szoboszlai Dominik góllal és gólpasszal vette ki a részét a 3-1-es győzelemből, míg Pécsi Ármint az elmúlt hónapokban mutatott teljesítménye miatt bő egy óra játék után pályára küldték Debrecenben − olvasható a liverpool.com nevű oldalon. − A 21 éves játékost nagyon nagyra becsülik Liverpoolban, bár a következő szezonban kölcsönbe kerülhet, hogy ott tegye meg a következő nagy lépést.”

Mint írják, a Puskás Akadémiától érkező Pécsi már most létfontosságú készségeket és tapasztalatot sajátított el, Alisson esetleges távozásával pedig akár a kezdőcsapata kerülésért is harcba szállhat. Kiemelik a tavaly nyári, Athletic Bilbao elleni mérkőzését, amikor első alkalommal védte a Liverpool kapuját, s bár nem úszta meg kapott gól nélkül, mégis bizonyította a szurkolóknak, hogy belőle még nagy kapus lehet. 

Nagy kérdés, hogy a csapathoz frissen érkező Andoni Iraola mit tervez Pécsivel, akivel kapcsolatban a Transfermarkt a Sevilla érdeklődését említi meg. Erről a kapcsolatról korábban mi is beszámoltunk, akkor a spanyolok bennmaradásához kötötték a további történéseket.

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