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Lenyűgöző hír jelent meg az angol sajtóban. A Premier League-ben szereplő Liverpool ugyanis Szoboszlai Dominik, Kerkez Milos, Pécsi Ármin és a Vörösök utánpótlásában pallérozódó Farkas Erik után egy újabb magyar játékossal erősítheti meg a keretét.

Farkas Patrik, a Liverpool utánpótlásában fejlődő Erik testvére 2021 és 2022 között egyszer már megfordult a Vörösöknél, majd a Blackburn csapatában folytatta a pályafutását, viszont szerződése július elején lejár a csapattal. A hírek szerint Szoboszlaiék ezt szeretnék kihasználni, s minden jel arra utal, hogy visszacsábítják magukhoz a 19 éves magyar tehetséget.

Farkas Patrik lehet a Liverpool ötödik magyarja
Farkas Patrik lehet a Liverpool ötödik magyarja
Fotó: Bence Bocsák/X

Visszaszerezheti magyar játékosát a Liverpool

A Mersey-parton elégedettek lehetnek a magyar focistákkal, hiszen jelenleg négy honfitársunk is a csapat kötelékébe tartozik, most pedig újabb átigazolás készül Liverpoolban. Bocsák Bence, az Anfield Watch felületén írta meg, hogy a Vörösök előrehaladott tárgyalásokat folytatnak Farkas Patrik megszerzéséről, aki kétszer már pályára lépett a magyar U19-es válogatottban.

Farkas szerződése július 1-jén jár Blackburnben, és állítólag egy kétéves megállapodást írhat alá a Liverpoollal, amely Farkas Erik személyében a kötelékében tudhatja a testvérét.

A 19 éves középpályás korábban két évet töltött a Liverpool akadémiáján, majd a Blackburn szerezte meg, amelynek U21-es csapatában rendszeres játéklehetőséget kapott, sőt az első csapatban is elismerték a tudását. A hírek szerint Pécsi Árminhoz hasonlóan rá is a Premier League 2-ben számítanak majd. Ami a tudását illeti, ő egy kitartó középpályás, aki a védekező párharcainak több mint a hetven százalékát megnyerte, a mögöttünk hagyott idényben gólt is szerzett.

Amennyiben megvalósul az átigazolás, úgy ő lesz a Liverpool ötödik magyar játékosa.

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