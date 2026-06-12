Teljes átrendeződés zajlik az angol Premier League-ben szereplő Liverpoolnál, amely nem sokkal a budapesti Bajnokok Ligája-döntő előtt erősítette meg, hogy már nem Arne Slot a csapat menedzsere. A holland szakember helyére Andoni Iraola érkezett, aki a mögöttünk hagyott idényben még Tóth Alexéket edzette, most pedig új alapokra helyezi a liverpooli projektet.
BL-győztes holland is távozik Liverpoolból
Péntek délutánra kiderült, hogy nem Arne Slot az egyedüli edző, aki elhagyja Szoboszlaiékat, ugyanis a Vörösök további három szakember távozását jelentették be. Sipke Hulshoff és Ruben Peeters 2024-ben, a holland menedzserrel együtt érkeztek Angliába, ahol közösen nyertek Premier League-címet. Giovanni van Bronckhorst ekkor még nem volt tagja az edzői stábnak, hiszen ő 2025 nyarán jött a csapathoz, mint Slot asszisztense.
A Barcelonával BL-győztes Van Bronckhorst a visszavonulása után a Feyenoord kispadján 176 tétmeccset húzott le, majd egy rövid kínai, skót és török kitérő után Liverpoolba szerződött.
Ami nem nagy meglepetés, hogy egyik szakember sem marad Iraola stábjában, vagyis a Liverpool igyekezett mindent a feje tetejére állítani. A szurkolók többsége bizakodva bárja a spanyol menedzser munkásságát, akinek játékfelfogását Jürgen Klopp „heavy metal” focijához hasonlítják.
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