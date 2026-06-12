Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Foci-vb 2026 Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Sport

Elszabadult a pokol a foci-vb megnyitóján: erre a rendőrök sem voltak felkészülve

Rendkívüli

Felfoghatatlan tragédia: nyolc ember halt meg az M1-esen péntek hajnalban

Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Arne Slot menesztése után további három edző távozott Szoboszlaiéktól. A Premier League-ben szereplő Liverpool a hivatalos oldalán jelentette be, hogy Sipke Hulshoff, Ruben Peeters és a játékosként BL-győztes Giovanni van Bronckhorst sem marad a Vörösök stábjában.

Teljes átrendeződés zajlik az angol Premier League-ben szereplő Liverpoolnál, amely nem sokkal a budapesti Bajnokok Ligája-döntő előtt erősítette meg, hogy már nem Arne Slot a csapat menedzsere. A holland szakember helyére Andoni Iraola érkezett, aki a mögöttünk hagyott idényben még Tóth Alexéket edzette, most pedig új alapokra helyezi a liverpooli projektet.

Giovanni van Bronckhorst (képen balra) a Liverpool másodedzőjeként tevékenykedett
Giovanni van Bronckhorst (képen balra) a Liverpool másodedzőjeként tevékenykedett
Fotó: PETER POWELL / AFP

BL-győztes holland is távozik Liverpoolból

Péntek délutánra kiderült, hogy nem Arne Slot az egyedüli edző, aki elhagyja Szoboszlaiékat, ugyanis a Vörösök további három szakember távozását jelentették be. Sipke Hulshoff és Ruben Peeters 2024-ben, a holland menedzserrel együtt érkeztek Angliába, ahol közösen nyertek Premier League-címet. Giovanni van Bronckhorst ekkor még nem volt tagja az edzői stábnak, hiszen ő 2025 nyarán jött a csapathoz, mint Slot asszisztense.

A Barcelonával BL-győztes Van Bronckhorst a visszavonulása után a Feyenoord kispadján 176 tétmeccset húzott le, majd egy rövid kínai, skót és török kitérő után Liverpoolba szerződött.

Ami nem nagy meglepetés, hogy egyik szakember sem marad Iraola stábjában, vagyis a Liverpool igyekezett mindent a feje tetejére állítani. A szurkolók többsége bizakodva bárja a spanyol menedzser munkásságát, akinek játékfelfogását Jürgen Klopp „heavy metal” focijához hasonlítják.

  • Kapcsolódó tartalom

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!