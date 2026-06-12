Teljes átrendeződés zajlik az angol Premier League-ben szereplő Liverpoolnál, amely nem sokkal a budapesti Bajnokok Ligája-döntő előtt erősítette meg, hogy már nem Arne Slot a csapat menedzsere. A holland szakember helyére Andoni Iraola érkezett, aki a mögöttünk hagyott idényben még Tóth Alexéket edzette, most pedig új alapokra helyezi a liverpooli projektet.

Giovanni van Bronckhorst (képen balra) a Liverpool másodedzőjeként tevékenykedett

Fotó: PETER POWELL / AFP

BL-győztes holland is távozik Liverpoolból

Péntek délutánra kiderült, hogy nem Arne Slot az egyedüli edző, aki elhagyja Szoboszlaiékat, ugyanis a Vörösök további három szakember távozását jelentették be. Sipke Hulshoff és Ruben Peeters 2024-ben, a holland menedzserrel együtt érkeztek Angliába, ahol közösen nyertek Premier League-címet. Giovanni van Bronckhorst ekkor még nem volt tagja az edzői stábnak, hiszen ő 2025 nyarán jött a csapathoz, mint Slot asszisztense.

A Barcelonával BL-győztes Van Bronckhorst a visszavonulása után a Feyenoord kispadján 176 tétmeccset húzott le, majd egy rövid kínai, skót és török kitérő után Liverpoolba szerződött.

Liverpool FC can confirm the departures of Sipke Hulshoff, Ruben Peeters and Giovanni van Bronckhorst from the coaching staff.



Everybody at LFC thanks Sipke, Ruben and Gio for all their efforts and contributions to the club and wishes them the best for the future. — Liverpool FC (@LFC) June 12, 2026

Ami nem nagy meglepetés, hogy egyik szakember sem marad Iraola stábjában, vagyis a Liverpool igyekezett mindent a feje tetejére állítani. A szurkolók többsége bizakodva bárja a spanyol menedzser munkásságát, akinek játékfelfogását Jürgen Klopp „heavy metal” focijához hasonlítják.