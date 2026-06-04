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A Liverpool csütörtökön hivatalosan is bejelentette, hogy Andoni Iraola lett a csapat új vezetőedzője. A liverpooli játékosok közül Kerkez Milos elsők között reagált a spanyol szakember érkezésére.

A Szoboszlai Dominikot, Kerkez Milost és Pécsi Ármint foglalkoztató Liverpool a hivatalos honlapján erősítette meg, hogy Andoni Iraola vette át a csapat irányítását.

Andoni Iraola lett a Liverpool új edzője
Andoni Iraola lett a Liverpool új edzője
Fotó: NEWS IMAGES / NurPhoto

Kerkez Milos elsők között reagált a Liverpool bejelentésére

A 43 éves spanyol vezetőedző a múlt hétvégén menesztett Arne Slot helyét vette át, aki az első szezonjában bajnoki címre vezette a Vörösöket, ám a második idényben már nem szerepelt túl fényesen vele a csapat, csupán az ötödik, végzett a Premier League-ben. Az utolsó még Bajnokok Ligája-indulást érő pozíciót a Liverpool éppen a Tóth Alexet is foglalkoztató Bournemouth elől szerezte meg, amelyet Iraola az elmúlt három évben irányította. Vagyis a a bournemouth-i időszakból Kerkez Milos is jól ismerheti őt. A magyar válogatott balhátvédje minden bizonnyal örömmel fogadta régi-új edzőjének érkezését, ugyanis a klub közösségi médiában tett bejelentését elsők között kedvelte.

Kerkez Milos reakciója
Fotó: Instagram/liverpoolfc

Kerkez reakciója nem véletlen, hiszen éppen Andoni Iraola irányítása alatt látványos fejlődésen ment át és vált a Premier League egyik legjobb szélső védőjévé.

Iraola taktikája az agresszív letámadásokra és gyors átmenetekre épült a Bouremouth-nál, ez pedig különösen kedvezett Kerkeznek. A magyar játékos korábban maga is elismerte, hogy ez a rendszer ideális volt a számára.

Lévén, hogy a spanyol tréner híres arról, hogy képes a fiatal játékosokat még magasabb szintre emelni, könnyen lehet, hogy a magyar válogatott játékos már nem csupán stabil kezdő, hanem a Liverpool egyik új meghatározó kulcsembere lesz a közel jövőbe. 

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