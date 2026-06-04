Yan Diomande a nyári átigazolási időszak egyik legforróbb neve, hiszen 19 éves létére már túl van az RB Leipzignél egy teljes idényen, s jelenleg szupersztár csapatok állnak sorba a kegyeiért. A nemzetközi sajtóban legtöbbször a Liverpoolt lehetett olvasni, mint potenciális jelölt, most mégis felmerült egy újabb kérő, amely nem is tett semmit, mégis elszomorította a Vörösök szurkolóit.

Yan Diomande játékjogát többek között a Liverpool is akarja

Fotó: PHILIPP VON DITFURTH / DPA

Nagy fájdalom ez a Liverpool szurkolóinak

A kilencszeres elefántcsontparti válogatott szélső a spanyol Leganés együttesétől igazolt Lipcsébe, ahol egy szezon alatt kiérdemelte azt, hogy Mohamed Szalah utódját lássák bele. Diomande egy cselgép, ráadásul gólokat is szállított Gulácsiéknak, hiszen 36 tétmeccsen 13 alkalommal volt eredményes, s gólpasszok terén is átlépte a tízes határt.

Megszerzése közel sem lesz egyszerű, mivel a Leipzig legalább 100 millió eurót kérne a játékjogáért, és ráadásul olyan hírek is szárnyra kaptak, hogy szívesen maradna még egy évet Németországban.

Diomande nemrégiben a Chelsea-hez való kötődésével robbantotta fel az internetet, most pedig egy vele készített interjúban azt is megosztotta, hogy melyik a kedvenc csapata.

„Gyermekkorom óta szeretem a Paris Saint-Germaint. Az édesapám is nagy rajongója, és futballszurkolóként is én is rajongok ezért a klubért − nyilatkozta a fiatal szélső a Teelefootnak. − Örömmel jönnék Párizsba, hogy az egyik legnagyobb klubban játszhassak. Mindig öröm idejönni, mert itt franciául beszélnek, így szerintem nem lenne nehéz beilleszkednem. Szóval miért ne?”

Jelenleg a világbajnokságra koncentrálok. Utána majd a klubok lerendezik egymás között, meglátjuk, mit hoz a jövő.”

🚨 Yan Diomandé: “Paris Saint-Germain is a team I’ve loved since I was a child. My father supports Paris Saint-Germain, and it’s a team I admire as a football fan”, told L’Equipe.



“It would be a pleasure for me to come and play here with one of the biggest clubs. It’s always a… pic.twitter.com/jMONewoaCB — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 4, 2026

A PSG érdeklődése nem lehet véletlen, hiszen a budapesti BL-győztestől állítólag Bradley Barcola szívesen távozna, vagyis Diomande szerződtetése akár logikus terv is lehet. Párizsban a pénz biztosan megvan, ugyanakkor fontos kiemelni, hogy a Liverpool pont keres egy stabil jobb oldali szélsőt, miután Mohamed Szalah hivatalosan is elköszönt a Vörösök utolsó bajnoki mérkőzésén.