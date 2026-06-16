Az angol válogatott szerdán este tíz órától a horvát csapattal játszik rangadót a labdarúgó-világbajnokság L csoportjában. Tino Livramentónak, a Newcastle United védőjének jó esélye lett volna arra, hogy kezdőként lépjen pályára az összecsapáson, azonban egy nappal a találkozó előtt vádlisérülést szenvedett, így számára véget ért a vb.

Tino Livramento (jobbra) vádlisérülés miatt nem játszhat a vb-n

Fotó: Richard Pelham/Getty Images North America via AFP

Livramento helyére a Chelsea védője, Trevoh Chalobah került be az angol válogatott keretébe, ami azért érdekes, mert a Newcastle United játékosa alapvetően szélső védő, míg a Chelsea focistája a védelem közepén érzi otthonosan magát.

A 26 éves Chalobah eddig egyszer szerepelt az angol válogatottban. Tavaly júniusban debütált egy felkészülési mérkőzésen, amikor Thomas Tuchel együttese 3-1-re kikapott Szenegál csapatától.

A Chelsea játékosa várhatóan nem lép pályára a Horvátország elleni szerdai mérkőzésen, de rendelkezésre áll majd az ezt követő csoportmeccseken, amelyeken Ghana és Panama lesz az ellenfél június 23-án és 27-én.