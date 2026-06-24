Panama kezdte aktívabban az összecsapást, és az első félidőben több veszélyes lehetőséget is kialakított Luka Modricék ellen.

Luka Modric fontos sikerrel ünnepelte a 200. meccsét

Fotó: COLE BURSTON / AFP

Luka Modric elképesztő történelmet írt

A 23. percben kis híján megszerezték a vezetést, amikor José Luis Rodríguez erőteljes fejesét Dominik Livakovic bravúrral a felső lécre tolta. A horvát kapus ekkor már jelezte, hogy nehéz este vár a panamai támadókra.

A szünet után azonban feljavult Zlatko Dalic csapata. Az 54. percben megszületett a találkozó egyetlen gólja: Josip Stanisic remek lapos beadását a csereként beállt Ante Budimir érkezve közelről a hálóba passzolta.

A horvátok röviddel később majdnem megduplázták előnyüket. Marco Pasalic előbb Orlando Mosquera kapusba lőtte a labdát, majd az ismétlésnél már az üres kapu sem segített rajta, a kipattanót a kapu mellé vágta.

Panama ezt követően sem adta fel, továbbra is veszélyesen futballozott, de Livakovic kiváló teljesítményt nyújtott a horvát kapuban, és minden próbálkozást hatástalanított. A panamaiak így továbbra is várnak történetük első világbajnoki pontjára.

A találkozó különleges jelentőséggel bírt a horvátok legendás csapatkapitánya, Luka Modric számára is, aki 200. alkalommal lépett pályára hazája válogatottjában. A 40 éves középpályás újabb győzelemmel ünnepelhette a jubileumot, és tovább javította lenyűgöző világbajnoki sorozatát: zsinórban immár 21 horvát vb-mérkőzésen szerepelt, egészen a 2006-os Japán elleni csoportmeccsig visszamenően.

A mérkőzés legjobbjának a panamai Cristian Martínezt választották.

A lefújás után Thomas Christiansen, Panama szövetségi kapitánya büszkén értékelte csapata teljesítményét:

Jól játszottunk, az utolsó pillanatig harcoltunk, és hűek maradtunk az identitásunkhoz. Büszke vagyok a játékosaimra. Felvettük a versenyt Horvátországgal,

de a futball már csak ilyen: nekik volt egy nagy helyzetük, amit kihasználtak. Nem okoztak sok veszélyt, mi pedig bátran futballoztunk.”

Horvát kollégája, Zlatko Dalic elismerően beszélt az ellenfélről:

„Gratulálok Panamának, mert nagyon jól játszottak és sok nehézséget okoztak nekünk. Őszintén szólva nem számítottam ilyen nehéz mérkőzésre. Talán a nyomás miatt nem reagáltunk a legjobban,

hiszen mindenképpen szükségünk volt erre a három pontra. Örülök, hogy Luka 200. válogatott mérkőzését győzelemmel ünnepelhettük. Negyvenévesen is kiválóan futballozott, nagyon boldogok vagyunk, hogy a válogatott tagja.”