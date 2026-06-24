Panama kezdte aktívabban az összecsapást, és az első félidőben több veszélyes lehetőséget is kialakított Luka Modricék ellen.
Luka Modric elképesztő történelmet írt
A 23. percben kis híján megszerezték a vezetést, amikor José Luis Rodríguez erőteljes fejesét Dominik Livakovic bravúrral a felső lécre tolta. A horvát kapus ekkor már jelezte, hogy nehéz este vár a panamai támadókra.
A szünet után azonban feljavult Zlatko Dalic csapata. Az 54. percben megszületett a találkozó egyetlen gólja: Josip Stanisic remek lapos beadását a csereként beállt Ante Budimir érkezve közelről a hálóba passzolta.
A horvátok röviddel később majdnem megduplázták előnyüket. Marco Pasalic előbb Orlando Mosquera kapusba lőtte a labdát, majd az ismétlésnél már az üres kapu sem segített rajta, a kipattanót a kapu mellé vágta.
Panama ezt követően sem adta fel, továbbra is veszélyesen futballozott, de Livakovic kiváló teljesítményt nyújtott a horvát kapuban, és minden próbálkozást hatástalanított. A panamaiak így továbbra is várnak történetük első világbajnoki pontjára.
A találkozó különleges jelentőséggel bírt a horvátok legendás csapatkapitánya, Luka Modric számára is, aki 200. alkalommal lépett pályára hazája válogatottjában. A 40 éves középpályás újabb győzelemmel ünnepelhette a jubileumot, és tovább javította lenyűgöző világbajnoki sorozatát: zsinórban immár 21 horvát vb-mérkőzésen szerepelt, egészen a 2006-os Japán elleni csoportmeccsig visszamenően.
A mérkőzés legjobbjának a panamai Cristian Martínezt választották.
A lefújás után Thomas Christiansen, Panama szövetségi kapitánya büszkén értékelte csapata teljesítményét:
Jól játszottunk, az utolsó pillanatig harcoltunk, és hűek maradtunk az identitásunkhoz. Büszke vagyok a játékosaimra. Felvettük a versenyt Horvátországgal,
de a futball már csak ilyen: nekik volt egy nagy helyzetük, amit kihasználtak. Nem okoztak sok veszélyt, mi pedig bátran futballoztunk.”
Horvát kollégája, Zlatko Dalic elismerően beszélt az ellenfélről:
„Gratulálok Panamának, mert nagyon jól játszottak és sok nehézséget okoztak nekünk. Őszintén szólva nem számítottam ilyen nehéz mérkőzésre. Talán a nyomás miatt nem reagáltunk a legjobban,
hiszen mindenképpen szükségünk volt erre a három pontra. Örülök, hogy Luka 200. válogatott mérkőzését győzelemmel ünnepelhettük. Negyvenévesen is kiválóan futballozott, nagyon boldogok vagyunk, hogy a válogatott tagja.”
A horvátok ezzel életben tartották továbbjutási reményeiket a foci-vb-n, míg Panama számára a következő csoportmérkőzés már csak a búcsú szempontjából bír jelentőséggel.
Világbajnokság, 2. forduló, L-csoport
Panama–Horvátország 0–1 (0–0)
Gólszerző: Budimir (54.)
Toronto, Toronto Stadion, 43 036 néző. Vezette: Pierre Atcho (gaboni)
Panama: Mosquera – J. Ramos (Waterman, 77.), J. Córdoba, Andrade – Murillo, Harvey, Bárcenas (T. Rodríguez, 90.), Blackman (É. Davis, 90.) – C. Martínez, Fajardo (Londono, 83.), J. L. Rodríguez. Szövetségi kapitány: Thomas Christiansen
Horvátország: Livakovic – Stanisic, Sutalo, Pongracic, Gvardiol (Kramaric, a szünetben), Modric (Mario Pasalic, 81.), Kovacic (P. Sucic, 72.) – Marco Pasalic (L. Sucic, 72.), Baturina, Perisic – Musa (Budimir, a szünetben). Szövetségi kapitány: Zlatko Dalic
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