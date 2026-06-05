A magyar labdarúgó-válogatott optimistán készülhetett a Finnország elleni ütközetre, az örökmérleg ugyanis egyértelmű magyar fölényt mutatott. A magyar csapat korábban 12-szer nyert, háromszor döntetlent játszott, és csak háromszor kapott ki a finnektől. A számok alapján akár sima estének is tűnhetett volna a Puskás Arénában rendezett felkészülési mérkőzés, Marco Rossi azonban már a találkozó előtt figyelmeztetett, hogy hiba lenne lebecsülni az ellenfelet.

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Fotó: Ladóczki Balázs

Újoncot avatott a magyar labdarúgó-válogatott

Rossi szerint Finnország nem rombolni, hanem futballozni érkezett Budapestre; a finnek a németek elleni súlyos, 4-0-s vereség után próbáltak javítani. A magyar válogatott szövetségi kapitánya nem tartalékolt a kezdőcsapat kijelölésénél. A búcsúmeccsére készülő Szappanos Péter kapott lehetőséget a kapuban, Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is kezdett, avagy nem pihentette ászait a kapitány. A győri Csinger Márk újoncként rögtön a kezdőcsapatban mutatkozhatott be.

Ahogy Rossi megjósolta, keményen kezdtek a finnek, az első percekben nehezen tudott kibontakozni a magyar válogatott. Osváth pedig gyorsan besárgult, amikor rátartott Skyttä lábára.

A vendégek a folytatásban is a mieinknél jobban fel voltak pörögve, a 8. percben egy jobb oldali szöglet után Jansson 10 méterről tisztán lőhetett, de végül Kerkezben elakadt a labda.

Szoboszlai és Kerkez is célt tévesztett távolról

Nem sokkal később a túloldalon szabadrúgáshoz jutott Magyarország. Természetesen Szoboszlai állt a labda mögé, és bár a lelátón szinte mindenki biztos volt abban, hogy 25 méterről bevarrja a labdát az egyik sarokba, a löket ezúttal 1,5 méterrel a felső kapufa felett hagyta el a játékteret.

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Fotó: ATTILA KISBENEDEK / AFP

Kerkez megirigyelhette Szoboszlait: egy labdaszerzés után a liverpooli balbekk 15 méteren át vezette a labdát, majd jobb lábbal hasonló távolságból hasonló helyre tüzelt, mint korábban a csapatkapitány.

A 19. percben Szoboszlai balról ívelt középre szabadrúgásból, és Sallai jutott helyzetbe, de 12 méteres lövését blokkolták a finnek.