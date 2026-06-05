A magyar labdarúgó-válogatott optimistán készülhetett a Finnország elleni ütközetre, az örökmérleg ugyanis egyértelmű magyar fölényt mutatott. A magyar csapat korábban 12-szer nyert, háromszor döntetlent játszott, és csak háromszor kapott ki a finnektől. A számok alapján akár sima estének is tűnhetett volna a Puskás Arénában rendezett felkészülési mérkőzés, Marco Rossi azonban már a találkozó előtt figyelmeztetett, hogy hiba lenne lebecsülni az ellenfelet.
Újoncot avatott a magyar labdarúgó-válogatott
Rossi szerint Finnország nem rombolni, hanem futballozni érkezett Budapestre; a finnek a németek elleni súlyos, 4-0-s vereség után próbáltak javítani. A magyar válogatott szövetségi kapitánya nem tartalékolt a kezdőcsapat kijelölésénél. A búcsúmeccsére készülő Szappanos Péter kapott lehetőséget a kapuban, Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is kezdett, avagy nem pihentette ászait a kapitány. A győri Csinger Márk újoncként rögtön a kezdőcsapatban mutatkozhatott be.
Ahogy Rossi megjósolta, keményen kezdtek a finnek, az első percekben nehezen tudott kibontakozni a magyar válogatott. Osváth pedig gyorsan besárgult, amikor rátartott Skyttä lábára.
A vendégek a folytatásban is a mieinknél jobban fel voltak pörögve, a 8. percben egy jobb oldali szöglet után Jansson 10 méterről tisztán lőhetett, de végül Kerkezben elakadt a labda.
Szoboszlai és Kerkez is célt tévesztett távolról
Nem sokkal később a túloldalon szabadrúgáshoz jutott Magyarország. Természetesen Szoboszlai állt a labda mögé, és bár a lelátón szinte mindenki biztos volt abban, hogy 25 méterről bevarrja a labdát az egyik sarokba, a löket ezúttal 1,5 méterrel a felső kapufa felett hagyta el a játékteret.
Kerkez megirigyelhette Szoboszlait: egy labdaszerzés után a liverpooli balbekk 15 méteren át vezette a labdát, majd jobb lábbal hasonló távolságból hasonló helyre tüzelt, mint korábban a csapatkapitány.
A 19. percben Szoboszlai balról ívelt középre szabadrúgásból, és Sallai jutott helyzetbe, de 12 méteres lövését blokkolták a finnek.
Az újonc Csinger jól kezdett, több jó beíveléssel vétette észre magát.
Varga Barnabás ellenállhatatlan percei
A 23. percben Szoboszlai szögletből kapura csavart, ebből nem lett semmi, de nem sokkal később Sallai hozta ziccerhelyzetbe Kerkezt, de a közeli lövését blokkolták.
A 25. percben Szoboszlai ezúttal jobbról végzett el szögletet, és a remekül csavarodó labdát Varga Barnabás hét méterről a bal alsóba fejelte (1-0).
A gól után leült a meccs, de a közönség legalább tudta fotózni a stadion mellett megjelent dupla szivárványt. A 41. percben Suhonen 30 méterről rásuhintotta, de jócskán elkerülte a labda Szappanos kapuját.
A 43. percben Tóth Alex cselezgetett a finn kaputól 20 méterre, de egy kemény belépővel megállították. Csakhogy a labda Varga Barnabás elé került, aki egy igazítás után, 18 méterről remekül lőtt laposan a jobb alsóba (2-0).
A második félidőben Redzic Damir és Szűcs Kornél is lehetőséget kapott Osváth Attila, illetve Tóth Alex helyén.
Az 52. percben Kerkez gyűjtött be egy lecsorgó labdát, lefejelte Sallainak, aki azonnal visszakészítette neki, Kerkez viszont hét méterről kapu fölé lőtte a ziccerét. Két perccel később Sallai készítette le a labdát Szoboszlainak, aki 20 méterről, kissé balról tüzelt, de ezúttal nagyon elkerülte a labda a kaput.
A 64. percben óriási tapsot kapott Szappanos Péter, a kapitány ugyanis lecserélte, a helyére a debütáló Yaakobishvili Áron állt be.
Szintén pályára lépett a debreceni Szűcs Tamás, ő Vitális Milánt váltotta.
Szűcs nem volt megilletődve, a becserélése után pár másodperccel rögtön eleresztett 20 méterről egy bombát, a labda centikkel kerülte el a jobb oldali kapufát.
Yaakobishvilit azonnal tesztelték a finnek, Keskinen Csinger szerelte, majd 12 méterről bivalyerősen megcélozta a kapu bal oldalát, de a 20 éves kapus remek reflexszel védeni tudott.
Aztán a 71. percben jött Tony Miettinen, aki 25 méterről rászúrta, és lövése védhetetlenül csapódott a kapu jobb oldalába. Yaakobishvili tehetetlen volt.
Schäfer Andrást Lukács Dániel váltotta, a hős, azaz Varga Barnabás helyére pedig az újonc AZ Alkmaar-csatár Kovács Bendegúz állt be a 72. percben. Kovács mindössze 19 évesen lett válogatott.
Szoboszlai, Lukács, Kerkez volt a labda útja a balszélen, utóbbi pedig hét méterről, éles szögből alig lőtt a hosszú sarok mellé. A 77. percben újra Szűcs Tamás vállalkozott 21 méterről, és ezúttal is alig lőtt a kapu mellé.
Nem sokkal később Szoboszlai kiosztott egy kötényt, majd felrúgták.
A Szűcs (21), Kovács (19), Yaakobishvili (20) hármas révén kimondhatjuk: itt a fiatal generáció.
Utóbbi újra bizonyított is a 79. percben, egy finn kontra végén Keskinen került 100 százalékos ziccerbe, 11 méterről lőtt, az ötösnél azonban Yaakobishvili földöntúli bravúrral, egészen parádés reflexszel kivédte a lövést.
Szoboszlaira rácsúsztak, és nem ítélt a játékvezető szabadrúgást, reklamálásért sárgát kapott a magyar cséká.
A 93. percben ismét a Barcelonától kölcsönben az Andorra csapatát erősítő Yaakobishvili villant, Keskinen balról, 12 méterről leadott lapos lövését védte magabiztosan.
A vége 2-1 maradt, így megvan a finnek elleni 13. győzelem.
Legközelebb jövő kedden, Kazahsztán ellen játszik a magyar válogatott Debrecenben, szintén felkészülési mérkőzést.
Felkészülési mérkőzés:
Magyarország - Finnország 2-1 (2-0)
Puskás Aréna, 53 148 néző
v.: Ante Culina (Kristijan Novosel, Dario Kolarevic) – horvátok
Magyaroszág: Szappanos (Yaakobishvili Á. 63.) – Osváth (Szűcs K. 46.), Orbán, Csinger, Kerkez (Nagy Zs. 80.) – Schäfer, Tóth A. (Redzic 46.), Vitális (Szűcs T. 63.) – Szoboszlai, Varga B. (Kovács B. 73.), Sallai (Lukács D. 72.).
Finnország: Hradecky (Joronen 81.) – Skytta, Koski, Miettinen (Alho 81.) – Mahuta (Tenho 56.), Suhonen (Vaananen 57.), Markhiev (Pyyhtia 81.), Valta, Jansson (Jukkola 66.) – Hakans (Antman 56.), Pohjanpalo (Keskinen 66.)
gól: Varga B. (25., 43.), illetve T. Miettinen (71.)
- Még több cikk