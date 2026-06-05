A magyar labdarúgó-válogatott eddig 18 alkalommal találkozott Finnországgal, és az örökmérleg egyértelmű hazai fölényt mutat: 12 magyar győzelem, 3 döntetlen és mindössze 3 finn siker.

Szappanos Péter kezdő lesz a magyar labdarúgó-válogatottban a pénteki, finnek elleni meccsen

Forrás: MLSZ.hu

A számok alapján akár kényelmes felkészülési meccsnek is tűnhetne a péntek esti találkozó, Rossi azonban éppen ettől óvja a játékosait.

A magyar labdarúgó-válogatott nem dőlhet be a számoknak

Marco Rossi szerint a finn csapat sokkal kellemetlenebb ellenfél annál, mint amit az örökmérleg sugall. A szövetségi kapitány arra hívta fel a figyelmet, hogy Finnország nem rombolni érkezik Budapestre, hanem megpróbál futballozni.

A finn válogatott egy olyan csapat, amely igyekszik labdarúgást játszani. Nem antifutballt játszik, nem ráül a labdára, hanem tényleg megjátssza

– mondta Rossi, aki szerint az ellenfél keretében több olyan futballista is van, akire érdemes figyelni.

A kapitány úgy fogalmazott, a finnek között vannak „talán nem annyira ismert” játékosok is, de ettől még „egészen biztos, hogy van bennük fantázia”. Különösen a támadókra hívta fel a figyelmet, köztük Joel Pohjanpalóra, aki a tizenhatoson belül jelenthet komoly veszélyt.

Rossi szerint az is intő jel, hogy Finnország a napokban Németország ellen lépett pályára, és bár végül simán kikapott, a találkozó elején jól tartotta magát. A magyar kapitány úgy látta, az első félidő jelentős részében még komoly munkára késztette a németeket.

„Ezen a szinten már nincsenek olyan mérkőzések, amelyeket le lehet becsülni” – figyelmeztetett Rossi, majd hozzátette: a magyar stáb és a játékosok részéről is „maximális a tisztelet” az ellenfél iránt.

A finnek javítanának a németországi pofon után

A finn válogatott nem a legjobb hangulatban érkezik Budapestre, hiszen Németország ellen négygólos vereségbe szaladt bele. Jacob Friis szövetségi kapitány azonban nem feltartott kézzel készül a magyarok elleni mérkőzésre, sőt kifejezetten erős ellenfélként beszélt Rossi csapatáról.

A finn kapitány szerint Magyarország szervezett, fizikálisan és taktikailag is komoly kihívást jelentő válogatott, amely támadásban is képes veszélyt teremteni. Éppen ezért azt várja a játékosaitól, hogy a németek elleni hibák után sokkal pontosabban védekezzenek, főleg a kapu előtti területeken.

Több mint száz év magyar–finn meccsei

Magyarország és Finnország válogatottja először 1922. július 13-án találkozott egymással Helsinkiben, a párharc pedig rögtön fölényes magyar győzelemmel indult: a mieink 5–1-re nyertek. A folytatás is hosszú magyar sikersorozatot hozott, hiszen a következő öt mérkőzést is Magyarország nyerte meg, köztük az 1951-es budapesti 8–0-t és az 1955-ös helsinki 9–1-et. A finnek első győzelmére 1978-ig kellett várni, akkor Helsinkiben 2–1-re nyertek Európa-bajnoki selejtezőn. A két válogatott történetében akadtak később is emlékezetes pillanatok: az 1997-es világbajnoki selejtezőn a magyar csapat a 90. percben, Moilanen öngóljával mentett 1–1-es döntetlent Helsinkiben. A közelmúltban is volt súlya a párharcnak. A 2014–2015-ös Eb-selejtezőkön Magyarország Budapesten és Helsinkiben is 1–0-ra győzött, ez a hat pont pedig fontos szerepet játszott abban, hogy a válogatott végül pótselejtezőn keresztül kijusson a 2016-os Európa-bajnokságra. Marco Rossi számára is különleges ellenfél Finnország: 2018-ban éppen Tamperében, a finnek ellen mutatkozott be magyar szövetségi kapitányként. Az a Nemzetek Ligája-mérkőzés 1–0-s vereséggel zárult, a budapesti visszavágót viszont már 2–0-ra megnyerte a magyar csapat. Az MLSZ összesítése szerint a magyar–finn örökmérleg jelenleg 18 mérkőzés, 12 magyar győzelem, 3 döntetlen és 3 vereség, 47–12-es gólkülönbséggel.

Friis számára a budapesti fellépés nemcsak egy újabb felkészülési mérkőzés. A dán szakember elismerően beszélt Magyarországról, és jelezte, jó érzésekkel tér vissza az országba. A finnek azonban nem udvariassági látogatásra érkeznek: a németek elleni vereség után eredményben és játékban is javítani akarnak.