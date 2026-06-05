A magyar labdarúgó-válogatott eddig 18 alkalommal találkozott Finnországgal, és az örökmérleg egyértelmű hazai fölényt mutat: 12 magyar győzelem, 3 döntetlen és mindössze 3 finn siker.
A számok alapján akár kényelmes felkészülési meccsnek is tűnhetne a péntek esti találkozó, Rossi azonban éppen ettől óvja a játékosait.
A magyar labdarúgó-válogatott nem dőlhet be a számoknak
Marco Rossi szerint a finn csapat sokkal kellemetlenebb ellenfél annál, mint amit az örökmérleg sugall. A szövetségi kapitány arra hívta fel a figyelmet, hogy Finnország nem rombolni érkezik Budapestre, hanem megpróbál futballozni.
A finn válogatott egy olyan csapat, amely igyekszik labdarúgást játszani. Nem antifutballt játszik, nem ráül a labdára, hanem tényleg megjátssza
– mondta Rossi, aki szerint az ellenfél keretében több olyan futballista is van, akire érdemes figyelni.
A kapitány úgy fogalmazott, a finnek között vannak „talán nem annyira ismert” játékosok is, de ettől még „egészen biztos, hogy van bennük fantázia”. Különösen a támadókra hívta fel a figyelmet, köztük Joel Pohjanpalóra, aki a tizenhatoson belül jelenthet komoly veszélyt.
Rossi szerint az is intő jel, hogy Finnország a napokban Németország ellen lépett pályára, és bár végül simán kikapott, a találkozó elején jól tartotta magát. A magyar kapitány úgy látta, az első félidő jelentős részében még komoly munkára késztette a németeket.
„Ezen a szinten már nincsenek olyan mérkőzések, amelyeket le lehet becsülni” – figyelmeztetett Rossi, majd hozzátette: a magyar stáb és a játékosok részéről is „maximális a tisztelet” az ellenfél iránt.
A finnek javítanának a németországi pofon után
A finn válogatott nem a legjobb hangulatban érkezik Budapestre, hiszen Németország ellen négygólos vereségbe szaladt bele. Jacob Friis szövetségi kapitány azonban nem feltartott kézzel készül a magyarok elleni mérkőzésre, sőt kifejezetten erős ellenfélként beszélt Rossi csapatáról.
A finn kapitány szerint Magyarország szervezett, fizikálisan és taktikailag is komoly kihívást jelentő válogatott, amely támadásban is képes veszélyt teremteni. Éppen ezért azt várja a játékosaitól, hogy a németek elleni hibák után sokkal pontosabban védekezzenek, főleg a kapu előtti területeken.
Több mint száz év magyar–finn meccsei
Magyarország és Finnország válogatottja először 1922. július 13-án találkozott egymással Helsinkiben, a párharc pedig rögtön fölényes magyar győzelemmel indult: a mieink 5–1-re nyertek. A folytatás is hosszú magyar sikersorozatot hozott, hiszen a következő öt mérkőzést is Magyarország nyerte meg, köztük az 1951-es budapesti 8–0-t és az 1955-ös helsinki 9–1-et. A finnek első győzelmére 1978-ig kellett várni, akkor Helsinkiben 2–1-re nyertek Európa-bajnoki selejtezőn. A két válogatott történetében akadtak később is emlékezetes pillanatok: az 1997-es világbajnoki selejtezőn a magyar csapat a 90. percben, Moilanen öngóljával mentett 1–1-es döntetlent Helsinkiben. A közelmúltban is volt súlya a párharcnak. A 2014–2015-ös Eb-selejtezőkön Magyarország Budapesten és Helsinkiben is 1–0-ra győzött, ez a hat pont pedig fontos szerepet játszott abban, hogy a válogatott végül pótselejtezőn keresztül kijusson a 2016-os Európa-bajnokságra. Marco Rossi számára is különleges ellenfél Finnország: 2018-ban éppen Tamperében, a finnek ellen mutatkozott be magyar szövetségi kapitányként. Az a Nemzetek Ligája-mérkőzés 1–0-s vereséggel zárult, a budapesti visszavágót viszont már 2–0-ra megnyerte a magyar csapat. Az MLSZ összesítése szerint a magyar–finn örökmérleg jelenleg 18 mérkőzés, 12 magyar győzelem, 3 döntetlen és 3 vereség, 47–12-es gólkülönbséggel.
Friis számára a budapesti fellépés nemcsak egy újabb felkészülési mérkőzés. A dán szakember elismerően beszélt Magyarországról, és jelezte, jó érzésekkel tér vissza az országba. A finnek azonban nem udvariassági látogatásra érkeznek: a németek elleni vereség után eredményben és játékban is javítani akarnak.
A Puskás Aréna külön motivációt adhat az ellenfélnek is
A mérkőzés egyik külön érdekessége, hogy a finnek közül többen is azért várják a mérkőzést, mert elvarázsolja őket a Puskás Arénában uralkodó hangulat. Anssi Suhonen például arról beszélt, hogy a stadiont a Bajnokok Ligája-döntő kapcsán már látta, most pedig játékosként is megtapasztalhatja, milyen ott pályára lépni.
Ez a magyar válogatott számára egyszerre előny és figyelmeztetés. A Puskás Aréna telt ház közeli hangulata az elmúlt években sokszor adott plusz energiát Rossi csapatának, de egy ilyen környezet az ellenfelet is feldobhatja.
Szappanos kezd, de nem csak róla szólhat az este
A kapuban Szappanos Péter kezd majd, ezt Rossi már a mérkőzés előtti sajtótájékoztatón megerősítette. A kapitány azt is jelezte, hogy a júniusi felkészülési meccseken szeretne több kapusnak is lehetőséget adni.
A szakmai stáb terve szerint Tóth Balázs Debrecenben, Kazahsztán ellen kezdhet, de Rossi azt sem zárta ki, hogy a két mérkőzés során más kapus is játékperceket kap. Ez azonban csak az egyik része a pénteki találkozónak: a kapitány azt szeretné, hogy a kísérletezés mellett a csapat eredményes és élvezhető futballt mutasson.
Terveinkben szerepel az is, hogy szép mérkőzést játszunk le. Lehetőség szerint nyerjük meg
– fogalmazott Rossi.
A tamperei emlék még mindig figyelmeztetés
Bár az örökmérleg erősen magyar fölényt mutat, Rossi saját tapasztalatból is tudja, hogy Finnország ellen könnyű kellemetlen helyzetbe kerülni. A magyar válogatott kispadján 2018 szeptemberében éppen a finnek ellen mutatkozott be, Tamperében pedig Teemu Pukki góljával 1–0-ra kikapott a csapata.
A kapitány most csak röviden idézte fel a mérkőzést, de jelezte, pontosan emlékszik rá. „Kristálytisztán fel tudom idézni magát a mérkőzést, a gólt is, amit Pukkitól elszenvedtünk” – mondta.
Az örökmérleg alapján a magyar válogatott ugyanakkor joggal lehet magabiztos. A péntek este 19.45-kor kezdődő találkozón ráadásul telt ház várja a csapatokat a Puskás Arénában, így a szurkolók támogatását élvező Rossi-csapatnak minden esélye megvan arra, hogy győzzön a felkészülési mérkőzésen.
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