A magyar labdarúgó-válogatott nehezen kezdte a Finnország elleni felkészülési mérkőzést, de az első félidő közepére átvette az irányítást. Varga Barnabás a 25. percben Szoboszlai Dominik szöglete után fejelt a kapuba, majd a szünet előtt egy pontos lövéssel duplázott. A második félidőben Szappanos Pétert nagy taps közepette Yaakobishvili Áron váltotta a kapuban. A finnek Miettinen nagy góljával szépítettek, majd többször is közel jártak az egyenlítéshez, de a 20 éves Yaakobishvili több nagy bravúrt is bemutatott, így a magyar válogatott 2-1-re nyert.
Magyar labdarúgó-válogatott: Szappanos Péter visszaszólt Osváth Attilának
A meccs után Osváth Attila azt mondta Szappanos Péterről, hogy a kapus a válogatott öltözőjének egyik központi figurája, hangadó típus, és „nagyon vicces csávó”. Szappanos természetesen nem hagyta szó nélkül a dicséretet.
Az Osváth véleményére nem szabad adni. Aki ismeri őt, az inkább próbálja elkerülni az ilyen véleményeket
– mondta nevetve Szappanos, majd komolyabbra fordította a szót.
„Aki ismer, tudja a személyiségemet. Központi személyiség vagyok, tudom, mikor kell a poént bedobni, és mikor kell komolynak lenni. Ehhez azért érzelmi intelligencia szükséges” – mondta Szappanos.
Marco Rossi korábban jelezte, hogy Szappanos számára valószínűleg ez volt az utolsó válogatott meccs, amikor pályára lépett, a kapus azonban nem akarja végleg lezárni ezt a fejezetet. „Nem tudom, nyilván ez a főnökön múlik. Most az a terv a jövőben, hogy a fiatalokra épít, és szerencsére látszott, hogy lehet is a fiatalokra építeni. Nagyon jól helytállt a kollégám, (Yaakobishvili) Áron. Én úgy vagyok vele, hogy ha bármikor hívnak, szívesen jövök, de nyilván ez most arra van kihegyezve, hogy a jövő már nem az enyém. Bármikor a válogatott rendelkezésére állok, ha szükség van rám” – fogalmazott Szappanos.
A Puskás Arénában kapott taps különösen sokat jelentett neki. „Szerettem volna kiélvezni a pillanatot. Nyilván ehhez kell még egy kis idő, mire leülepszik, miszerint lehet, hogy az utolsó mérkőzésemet játszottam a válogatottban. Óriási hálával tartozom, hogy ez pont hazai közönség előtt, a Puskás Arénában sikerült, majdnem telt háznál. A legfontosabb persze az, hogy győztünk.”
Szappanos Péter óriási poénja
A legviccesebb választ Szappanos akkor adta, amikor az Origo Sport arról kérdezte, milyen szemmel nézi majd a világbajnokságot úgy, hogy a magyar válogatott nem lesz ott.
Azt nem ígérhetem, hogy nagyon figyelemmel fogom követni, mert nem tartozik a kedvenc időtöltéseim közé a meccsnézés. Az NB I-en kívül, meg Szoboszlain kívül nem nagyon nézek más mérkőzéseket, úgyhogy majd a hírekből informálódom
– mondta Szappanos Péter, akinek ez a mondata tökéletesen illett ahhoz a laza, önazonos karakterhez, amely miatt a társak szerint Szappanos az elmúlt években akkor is fontos embere volt a válogatottnak, amikor nem ő állt a kapuban.
Yaakobishvili Áron: Készen álltam ezekre a pillanatokra
Szappanos helyére Yaakobishvili Áron állt be, és bár a finnek hamar gólt lőttek neki, a 20 éves kapus nem omlott össze, sőt több nagy védéssel segítette győzelemhez a válogatottat.
„Úgy gondolom, ez csapatmunka volt. Mindenkinek nagyon nagy szerepe volt a győzelemben. Nyilván volt pár fontos védésem a végén, és nagyon boldog vagyok a debütálás miatt, főleg, hogy győztes meccsen tudtam segíteni a csapatot” – mondta Yaakobishvili.
A fiatal kapust nem zavarta meg sem a hatalmas közönség, sem a kapott gól.
Én nagyon magabiztos vagyok, nagyon sokat dolgozom, nagyon bízom magamban. Nekem ezek a helyzetek az álmaim, és készen vagyok ezekre a momentumokra
– mondta az Origo Sport kérdésére válaszolva.
Yaakobishvili előre tudta, hogy lehetőséget kap Szappanos Péter helyén. „A hét elején ez meg volt beszélve, szóval tudtam készülni erre. Nagyon jól rá tudtam fókuszálni mindenre.” – mondta a kapus, aki még soha nem focizott 53 ezer ember előtt.
„Nem, még a közelében sem játszottam ennyi ember előtt. Jó volt, nagyon jó volt. Extra volt, nagyon jól együtt tudtam élni a szurkolókkal, jól tudtam fókuszálni a meccsre, és egy valóra vált álom volt a mai” – fogalmazott az idényt a spanyol másodosztályú FC Andorrában végigvédő Yaakobishvili.
Yaakobishvili Áron visszatér Barcelonába
A 20 éves kapus nem akart arról beszélni, hogy a finnek elleni teljesítménye mit jelenthet a válogatott kapushierarchiájában. Szerinte Tóth Balázs jelenleg az első számú kapus, a többit pedig Marco Rossi dönti el.
„Bazsi az első számú kapus, nagyon-nagyon jó játékos, a többit a mester dönti el. Én meg csinálom a feladatomat, amikor beállít” – mondta.
Yaakobishvilit arról is kérdeztük, lehet-e egyszer az FC Barcelona első számú kapusa. „Én dolgozom nap mint nap, tudom, milyen lépéseket kell addig megtennem, hogy oda kerüljek. Tudom, hogy kell egy kis szerencse is az egészhez, de nem ezzel foglalkozom. Azzal foglalkozom, hogy minden lehetőséget kihasználjak, magamban minden nap megadjam a maximumot, és úgy érzem, ha ezt csinálom, akkor a jövőben lesz lehetőségem” – mondta Yaakobishvili.
A kapus azt is elárulta, hogy az andorrai kölcsönjátéka véget ért.
Most véget ért a kölcsönöm Andorrában, most már Barcelona-játékos vagyok, és oda kell visszamennem
– mondta.
A példaképekről szóló kérdésre különösen érett választ adott.
„Nagyon tisztelek minden kapust, kielemzek mindenkit, próbálok tanulni mindenkitől. Nekem nem egy kapus a példaképem, hanem a szüleim. Amit ők átadtak, ahogy felneveltek, nekem ők a példaképeim” – nyilatkozta Yaakobishvili Áron.
Osváth Attila szerint az újoncok gyorsan felvették a ritmust
Osváth Attila szerint a válogatottnál az új játékosok, köztük Yaakobishvili is gyorsan tudnak alkalmazkodni Marco Rossi elvárásaihoz.
„Van egy stílus, amit a mester kér, azt gyakoroltuk ugyanúgy az elmúlt tíz napban. Legyen meg a stabil csapatjáték, védekezésben legyünk kompaktak. Szerintem ez sikerült is” – mondta Osváth, aki szerint a válogatottnál továbbra is nagyon jó a közeg, az újak pedig könnyedén beilleszkednek.
Jövő kedden Kazahsztánnal játszik a Rossi-válogatott Debrecenben.
Szoboszlai röviden szólt csak az újságírókhoz:
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