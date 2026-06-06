A magyar labdarúgó-válogatott nehezen kezdte a Finnország elleni felkészülési mérkőzést, de az első félidő közepére átvette az irányítást. Varga Barnabás a 25. percben Szoboszlai Dominik szöglete után fejelt a kapuba, majd a szünet előtt egy pontos lövéssel duplázott. A második félidőben Szappanos Pétert nagy taps közepette Yaakobishvili Áron váltotta a kapuban. A finnek Miettinen nagy góljával szépítettek, majd többször is közel jártak az egyenlítéshez, de a 20 éves Yaakobishvili több nagy bravúrt is bemutatott, így a magyar válogatott 2-1-re nyert.

Rossi talán már visszavonultatná Szappanost, a kapus azonban nem mond le a magyar labdarúgó-válogatottról

Fotó: Ladóczki Balázs

Magyar labdarúgó-válogatott: Szappanos Péter visszaszólt Osváth Attilának

A meccs után Osváth Attila azt mondta Szappanos Péterről, hogy a kapus a válogatott öltözőjének egyik központi figurája, hangadó típus, és „nagyon vicces csávó”. Szappanos természetesen nem hagyta szó nélkül a dicséretet.

Az Osváth véleményére nem szabad adni. Aki ismeri őt, az inkább próbálja elkerülni az ilyen véleményeket

– mondta nevetve Szappanos, majd komolyabbra fordította a szót.

„Aki ismer, tudja a személyiségemet. Központi személyiség vagyok, tudom, mikor kell a poént bedobni, és mikor kell komolynak lenni. Ehhez azért érzelmi intelligencia szükséges” – mondta Szappanos.

Marco Rossi korábban jelezte, hogy Szappanos számára valószínűleg ez volt az utolsó válogatott meccs, amikor pályára lépett, a kapus azonban nem akarja végleg lezárni ezt a fejezetet. „Nem tudom, nyilván ez a főnökön múlik. Most az a terv a jövőben, hogy a fiatalokra épít, és szerencsére látszott, hogy lehet is a fiatalokra építeni. Nagyon jól helytállt a kollégám, (Yaakobishvili) Áron. Én úgy vagyok vele, hogy ha bármikor hívnak, szívesen jövök, de nyilván ez most arra van kihegyezve, hogy a jövő már nem az enyém. Bármikor a válogatott rendelkezésére állok, ha szükség van rám” – fogalmazott Szappanos.

A Puskás Arénában kapott taps különösen sokat jelentett neki. „Szerettem volna kiélvezni a pillanatot. Nyilván ehhez kell még egy kis idő, mire leülepszik, miszerint lehet, hogy az utolsó mérkőzésemet játszottam a válogatottban. Óriási hálával tartozom, hogy ez pont hazai közönség előtt, a Puskás Arénában sikerült, majdnem telt háznál. A legfontosabb persze az, hogy győztünk.”