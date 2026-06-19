A 31-szeres magyar válogatott játékost James Morrison, a West Bromwich Albion vezetőedzője a „Mr. Megbízható” becenévvel illette a 2025/26-os idény után, amely végén Callum Styles elnyerte mind a szurkolók, mind a játékostársak által megszavazott Év Játékosa díjat.

Callum Styles fontos tagja a magyar válogatottnak

Fotó: Csudai Sándor

Styles 2024 nyarán a Barnsley csapatától érkezett a West Bromwich Albionhoz. Azóta 82 mérkőzésen lépett pályára a csapat színeiben. Az elmúlt két szezonban a WBA védelmének meghatározó tagjává vált, és a szurkolók körében is óriási népszerűségre tett szert.

Marad a West Bromwich Albionban a magyar válogatott focista

A szerződéshosszabbítás aláírása után Callum Styles a kutyájával, Oakley-val érkezett az interjúra, melyben elmondta, miért volt számára könnyű a döntés a maradásról.

Amint az ügynökömtől meghallottam, hogy a klub meg szeretné hosszabbítani a szerződésemet, csak annyit kérdeztem: Mikor tudjuk ezt véglegesíteni? Úgy érzem, hogy ez a kapcsolat működik. Előfordul, hogy egy játékos egy klubhoz igazol, és nem találja a helyét, de szerintem nekem itt minden tökéletesen összeállt”

– mondta a 31-szeres magyar válogatott középpályás a klub hivatalos honlapjának.

„Amikor először a Hawthornsban játszottam, akkor még a Barnsley játékosa voltam, és 4-0-ra kikaptunk. Az volt a szezon utolsó mérkőzése. Akkor arra gondoltam: Micsoda klub ez! Aztán 2024 nyarán létrejött az átigazolás. Azóta minden egyes percét élveztem ennek az időszaknak, ami fantasztikus volt. Az első naptól kezdve szeretem ezt a helyet, és remélem, hogy a jövőben még nagyobb sikereket érhetünk el együtt” – tette hozzá Callum Styles.