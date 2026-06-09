Marco Rossi szövetségi kapitány újoncot avatott, a kezdőcsapatba nevezte a Puskás Akadémia 20 éves védőjét, Markgráf Ákost. Szoboszlai Dominik nem kapott pihenőt, a csapatkapitány is az első perctől pályán volt a magyar válogatottban – testközelből figyelhette, amikor egy közvetítéstechnikai eszköz 30 méterről zuhan a mélybe.

Mi esett a pályára a magyar válogatott meccsén?

Fotó: PAL GOLLNER / NurPhoto

Mi esett a pályára a magyar válogatott meccsén?

A kazahok vezető gólja után ez csak olaj volt a tűzre. Döbbenetes jeleneteket láthattak a stadionba kilátogató szurkolók és a tévénézők: a 24. percben a tetőszerkezetről esett le az egyik pók-kamera (hivatalos nevén spidercam vagy skycam).

Szerencsére nem történt tragédia, de a kamera a pálya oldalvonalára esett. A nézők nagyon közel, méterekre voltak az esettől, ha viszont a játék éppen a pálya azon részén zajlik, még a játékosok is életveszélyben lettek volna.