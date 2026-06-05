A magyar válogatott megszerezte a vezetést a finnek elleni felkészülési meccsen. A magyar válogatott harmadik szöglete után szerzett gólt, és nem nehéz kitalálni a főszereplők nevét sem.
A magyar válogatott kezdte jobban a meccset, több veszélyes helyzet is adódott a mieink előtt, majd egy szöglet után jött a gól. A harmadik sarokrúgásunkat a szokások szerint Szoboszlai Dominik ívelte középre, ahol az AEK Athén csatára, Varga Barnabás érkezett, aki a finnek kapujába fejelt a 26. percben.
Varga gólját a linkre kattintva nézheti meg.
A 43. percben újra villant a korábbi Fradi-csatár, ezúttal lábbal volt eredményes, ráadásul a tizenhatoson kívülről
Varga második gólját itt lehet megnézni.
A meccs élő közvetítése itt követhető.
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