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Több ezren vonultak utcára Budapesten a migrációs paktum ellen

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Botrány: Magyar Péter az erkélyről hergelte a migrációs paktum ellen békésen tüntetőket – videó

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A magyar válogatott megszerezte a vezetést a finnek elleni felkészülési meccsen. A magyar válogatott harmadik szöglete után szerzett gólt, és nem nehéz kitalálni a főszereplők nevét sem.

A magyar válogatott kezdte jobban a meccset, több veszélyes helyzet is adódott a mieink előtt, majd egy szöglet után jött a gól. A harmadik sarokrúgásunkat a szokások szerint Szoboszlai Dominik ívelte középre, ahol az AEK Athén csatára, Varga Barnabás érkezett, aki a finnek kapujába fejelt a 26. percben.

Hungary's forward #19 Barnabas Varga (C) celebrates his 2-1 during the FIFA World Cup 2026 Group F European qualification football match betweem Hungary and Republic of Ireland at the Puskas Arena in Budapest, Hungary on November 16, 2025. (Photo by Attila KISBENEDEK / AFP)
Vezet a mayar válogatott
Fotó: ATTILA KISBENEDEK / AFP

Varga gólját a linkre kattintva nézheti meg.

A 43. percben újra villant a korábbi Fradi-csatár, ezúttal lábbal volt eredményes, ráadásul a tizenhatoson kívülről

Varga második gólját itt lehet megnézni.

A meccs élő közvetítése itt követhető.

 

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