A magyar válogatott pénteken Varga Barnabás két góljának köszönhetően 2-1-re legyőzte a finn csapatot a Puskás Arénában. A találkozón elbúcsúztatták Szappanos Pétert, a nemzeti csapat harmadik számú kapusát.

Szappanos Péter a finnek elleni meccsen elbúcsúzott a magyar válogatottól

Fotó: Ladóczki Balázs

Szappanos helyére a 20 éves Yaakobishvili Áron szállt be, aki élete első válogatott meccsén szenzációs védésekkel segítette győzelemhez a csapatot.

Marco Rossi újoncot avat a magyar válogatottban

Marco Rossi, a magyar válogatott szövetségi kapitánya nem volt könnyű helyzetben, ugyanis a finnek elleni meccs után Sallai Roland sérülés, Kerkez Milos pedig magánéleti okok miatt távozott a nemzeti csapat főhadiszállásáról, így rájuk nem számíthatott az olasz-magyar szakember.

A mérkőzés előtt bő egy órával Rossi kihirdette kezdőcsapatát, melyben ezúttal is ott van a csapatkapitány Szoboszlai Dominik, mellette pedig bekerült az együttesbe egy újonc is, a Puskás Akadémia csapatában szereplő Markgráf Ákos személyében .

A magyar válogatott kezdőcsapata:

Tóth B. - Osváth, Orbán, Markgráf, Styles - Vitális, Schäfer, Tóth A. - Szoboszlai, Varga B., Redzic.