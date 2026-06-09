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Megszólaltak az Origónak: megrázó részletek a debreceni egyetemi robbanás áldozatáról

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Kedden este hét órától a magyar labdarúgó-válogatott Kazahsztán csapatát fogadja felkészülési mérkőzésen a debreceni Nagyerdei Stadionban. Marco Rossi, a magyar válogatott szövetségi kapitánya kihirdette kezdőcsapatát, melyben ezúttal is ott van Szoboszlai Dominik, mellette pedig egy újoncnak is bizalmat szavaz az olasz-magyar szakember.

A magyar válogatott pénteken Varga Barnabás két góljának köszönhetően 2-1-re legyőzte a finn csapatot a Puskás Arénában. A találkozón elbúcsúztatták Szappanos Pétert, a nemzeti csapat harmadik számú kapusát. 

Magyarország – Finnország, barátságos válogatott-labdarúgó mérkőzés, foci, futball, Magyar-Finn, Magyarország-Finnország, Puskás Ferenc Stadion, 2026.06.05., magyar válogatott
Szappanos Péter a finnek elleni meccsen elbúcsúzott a magyar válogatottól
Fotó: Ladóczki Balázs

Szappanos helyére a 20 éves Yaakobishvili Áron szállt be, aki élete első válogatott meccsén szenzációs védésekkel segítette győzelemhez a csapatot. 

Marco Rossi újoncot avat a magyar válogatottban

Marco Rossi, a magyar válogatott szövetségi kapitánya nem volt könnyű helyzetben, ugyanis a finnek elleni meccs után Sallai Roland sérülés, Kerkez Milos pedig magánéleti okok miatt távozott a nemzeti csapat főhadiszállásáról, így rájuk nem számíthatott az olasz-magyar szakember. 

A mérkőzés előtt bő egy órával Rossi kihirdette kezdőcsapatát, melyben ezúttal is ott van a csapatkapitány Szoboszlai Dominik, mellette pedig bekerült az együttesbe egy újonc is, a Puskás Akadémia csapatában szereplő Markgráf Ákos személyében .

A magyar válogatott kezdőcsapata:
Tóth B. - Osváth, Orbán, Markgráf, Styles - Vitális, Schäfer, Tóth A. - Szoboszlai, Varga B., Redzic. 

 

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