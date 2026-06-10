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Rémisztő jelenetek játszódtak le Debrecenben. A magyar válogatott Kazahsztán elleni felkészülési mérkőzésén ugyanis leszakadt egy közvetítéstechnikai eszköz, amely harminc méterről zuhant a mélybe.

Mint arról az Origo is beszámolt, rémisztő jelenetek játszódtak le a magyar válogatott Kazahsztán elleni felkészülési mérkőzésének az első félidejében. A debreceni Nagyerdei Stadionban ugyanis kigyulladt egy mozgó kamera, amely elégette a tartókábelét, majd az oldalvonal mellé zuhant. A balesetben szerencsére nem sérült meg senki.

Szoboszlai Dominik, a magyar válogatott csapatkapitánya ért oda először
Szoboszlai Dominik, a magyar válogatott csapatkapitánya ért oda először
Fotó: / Mirkó István

Kiderült, mi okozta a balesetet a magyar válogatott meccsén

Az eset másnapján a Csakfoci kikérte a Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) álláspontját, amely a ONE Broadcasttől az alábbi tájékoztatást kapta.

„A közvetítő tévétársaság által a mérkőzés kameraképeinek készítésére felkért ONE Broadcast tájékoztatása szerint a Magyarország–Kazahsztán barátságos mérkőzés első félideje alatt a Special Grip Hungary Kft. által biztosított és üzemeltetett 2D Cable cam speciális kameramozgató berendezés motorja kigyulladt. A kameramozgató berendezés kezelői a füstöt észlelték, azonban lépéseket tenni már nem volt módjuk − olvasható az elküldött közleményben. − A keletkezett tűz a 12 mm vastagságú kötelet, valamint a biztonsági kötélzetet megolvasztotta, és a 12 tonna teherbírása ellenére a teljes kameramozgató, a felfüggesztett kamerával együtt lezuhant. Köszönet jár a tűzoltók azonnali beavatkozásáért.

A berendezés rendelkezett a megfelelő engedélyekkel. A cég írásban sajnálatát fejezte ki az ügyben.”

Mint hangsúlyoztuk, szerencsére senki sem sérült meg, a mérkőzés pedig folytatódott, amelyet végül 3-1-re megnyert Marco Rossi csapata.

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