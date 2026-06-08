A magyar labdarúgó-válogatott eddig két alkalommal találkozott Kazahsztánnal, mindannyiszor itthon felkészülési meccsen, de némi meglepetésre a mérleg teljesen kiegyenlített: 2014-ben 3-0-s magyar győzelem született, 2018-ban viszont 3-2-re kikaptunk. Marco Rossi szövetségi kapitány hétfői sajtótájékoztatón a meccstervvel kapcsolatban elmondta, szeretnék irányítani a játékot és támadó futballt játszani a kazahok ellen, ugyanakkor figyelmeztetett arra is, hogy a finnek elleni legutóbbi találkozón látott hibákat el kell kerülnie a magyar válogatottnak.

Marco Rossi és a magyar válogatott nem számíthat Sallai Rolandra Kazahsztán ellen

Fotó: ATTILA KISBENEDEK / AFP

Jöhetnek a fiatalok a magyar válogatottba, Marco Rossi a jövőjéről is beszélt

„A finnek elleni meccs utolsó húsz percében három gyors kontrát is engedtünk az ellenfélnek, ezt nem ismételhetjük meg. A kazahok ellen szeretnénk a labdát birtokolni és támadó szellemű játékot produkálni” – hangsúlyozta Marco Rossi a keddi felkészülési mérkőzéssel kapcsolatban.

A szövetségi kapitány elmondta, bár 2030-ig élő szerződése van, tisztában van vele, hogy a következő évek kulcsfontosságúak lesznek az ő számára is.

„Még két Nemzetek Ligája-sorozat és egy Európa-bajnokság is előttünk áll. Ha nem érünk el eredményeket, nem biztos, hogy ki tudom tölteni a szerződésemet” – fogalmazott Rossi, hozzátéve: a futballban nem lehet hosszú távon előre tervezni, mindig lépésről lépésre kell haladni.

Szoboszlai Dominik a kazahok ellen is kezdhet

Fotó: PAL GOLLNER / NurPhoto

A szövetségi kapitány kiemelte, hogy a magyar futball jövője szempontjából kulcsfontosságú a fiatal tehetségek beépítése, különösen azoké, akik már nemzetközi szinten is bizonyítanak. Hozzátette, a Kazahsztán elleni mérkőzésen több fiatal is lehetőséget kaphat, különösen, hogy Sallai Roland és Kerkez Milos sem állhat a rendelkezésére.

Rossi szerint az elmúlt időszak eredményei nem alakultak ideálisan, ugyanakkor továbbra is bizakodó a válogatott jövőjét illetően. Az olasz szakember kitért arra is, hogy a szakmai stáb folyamatosan figyeli a magyar bajnokságot és a légiósokat is, minden játékosról pontos képpel rendelkeznek, és nem szimpátia alapján történnek a meghívások.