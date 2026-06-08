A magyar labdarúgó-válogatott eddig két alkalommal találkozott Kazahsztánnal, mindannyiszor itthon felkészülési meccsen, de némi meglepetésre a mérleg teljesen kiegyenlített: 2014-ben 3-0-s magyar győzelem született, 2018-ban viszont 3-2-re kikaptunk. Marco Rossi szövetségi kapitány hétfői sajtótájékoztatón a meccstervvel kapcsolatban elmondta, szeretnék irányítani a játékot és támadó futballt játszani a kazahok ellen, ugyanakkor figyelmeztetett arra is, hogy a finnek elleni legutóbbi találkozón látott hibákat el kell kerülnie a magyar válogatottnak.
Jöhetnek a fiatalok a magyar válogatottba, Marco Rossi a jövőjéről is beszélt
„A finnek elleni meccs utolsó húsz percében három gyors kontrát is engedtünk az ellenfélnek, ezt nem ismételhetjük meg. A kazahok ellen szeretnénk a labdát birtokolni és támadó szellemű játékot produkálni” – hangsúlyozta Marco Rossi a keddi felkészülési mérkőzéssel kapcsolatban.
A szövetségi kapitány elmondta, bár 2030-ig élő szerződése van, tisztában van vele, hogy a következő évek kulcsfontosságúak lesznek az ő számára is.
„Még két Nemzetek Ligája-sorozat és egy Európa-bajnokság is előttünk áll. Ha nem érünk el eredményeket, nem biztos, hogy ki tudom tölteni a szerződésemet” – fogalmazott Rossi, hozzátéve: a futballban nem lehet hosszú távon előre tervezni, mindig lépésről lépésre kell haladni.
A szövetségi kapitány kiemelte, hogy a magyar futball jövője szempontjából kulcsfontosságú a fiatal tehetségek beépítése, különösen azoké, akik már nemzetközi szinten is bizonyítanak. Hozzátette, a Kazahsztán elleni mérkőzésen több fiatal is lehetőséget kaphat, különösen, hogy Sallai Roland és Kerkez Milos sem állhat a rendelkezésére.
Rossi szerint az elmúlt időszak eredményei nem alakultak ideálisan, ugyanakkor továbbra is bizakodó a válogatott jövőjét illetően. Az olasz szakember kitért arra is, hogy a szakmai stáb folyamatosan figyeli a magyar bajnokságot és a légiósokat is, minden játékosról pontos képpel rendelkeznek, és nem szimpátia alapján történnek a meghívások.
Több mint ötezer szurkoló volt kíváncsi Szoboszlaiékra Debrecenben
A sajtótájékoztatót követően a válogatott nyílt edzést tartott, amelyre több mint ötezer szurkoló volt kíváncsi. A kapitány ezt külön kiemelte a sajtótájékoztatón, és köszönetet mondott a drukkereknek.
„Megérdemlik, hogy közelről lássák a játékosokat, fényképezzék és autogramot kérjenek tőlük. A szurkolók jelentik az üzemanyagot a csapat számára, nélkülük nem ugyanaz a pályán nyújtott teljesítmény – mondta Rossi.
Az idén még veretlen magyar válogatott kedd este 19.00-kor lép pályára Kazahsztán ellen a debreceni Nagyerdei Stadionban.
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