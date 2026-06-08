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Nyílt edzéssel, több mint ötezer szurkoló előtt készült a magyar labdarúgó-válogatott a Kazahsztán elleni felkészülési mérkőzésre Debrecenben. A találkozó előtt Marco Rossi szövetségi kapitány több fontos témáról is beszélt – többek között a jövőjéről, a magyar válogatott helyzetéről és a fiatal játékosokról is.

A magyar labdarúgó-válogatott eddig két alkalommal találkozott Kazahsztánnal, mindannyiszor itthon felkészülési meccsen, de némi meglepetésre a mérleg teljesen kiegyenlített: 2014-ben 3-0-s magyar győzelem született, 2018-ban viszont 3-2-re kikaptunk. Marco Rossi szövetségi kapitány hétfői sajtótájékoztatón a meccstervvel kapcsolatban elmondta, szeretnék irányítani a játékot és támadó futballt játszani a kazahok ellen, ugyanakkor figyelmeztetett arra is, hogy a finnek elleni legutóbbi találkozón látott hibákat el kell kerülnie a magyar válogatottnak.

Marco Rossi és a magyar válogatott nem számíthat Sallai Rolandra Kazahsztán ellen
Marco Rossi és a magyar válogatott nem számíthat Sallai Rolandra Kazahsztán ellen
Fotó: ATTILA KISBENEDEK / AFP

Jöhetnek a fiatalok a magyar válogatottba, Marco Rossi a jövőjéről is beszélt

„A finnek elleni meccs utolsó húsz percében három gyors kontrát is engedtünk az ellenfélnek, ezt nem ismételhetjük meg. A kazahok ellen szeretnénk a labdát birtokolni és támadó szellemű játékot produkálni” – hangsúlyozta Marco Rossi a keddi felkészülési mérkőzéssel kapcsolatban.

A szövetségi kapitány elmondta, bár 2030-ig élő szerződése van, tisztában van vele, hogy a következő évek kulcsfontosságúak lesznek az ő számára is. 

„Még két Nemzetek Ligája-sorozat és egy Európa-bajnokság is előttünk áll. Ha nem érünk el eredményeket, nem biztos, hogy ki tudom tölteni a szerződésemet” – fogalmazott Rossi, hozzátéve: a futballban nem lehet hosszú távon előre tervezni, mindig lépésről lépésre kell haladni.

Dominik Szoboszlai, captain of the National Team of Hungary, and Rony Jansson of Finland participate in an international friendly match at Puskas Arena in Budapest, Hungary, on June 5, 2026. (Photo by Pal Gollner/NurPhoto) (Photo by Pál Göllner / NurPhoto via AFP)
Szoboszlai Dominik a kazahok ellen is kezdhet
Fotó: PAL GOLLNER / NurPhoto

A szövetségi kapitány kiemelte, hogy a magyar futball jövője szempontjából kulcsfontosságú a fiatal tehetségek beépítése, különösen azoké, akik már nemzetközi szinten is bizonyítanak. Hozzátette, a Kazahsztán elleni mérkőzésen több fiatal is lehetőséget kaphat, különösen, hogy Sallai Roland és Kerkez Milos sem állhat a rendelkezésére.

Rossi szerint az elmúlt időszak eredményei nem alakultak ideálisan, ugyanakkor továbbra is bizakodó a válogatott jövőjét illetően. Az olasz szakember kitért arra is, hogy a szakmai stáb folyamatosan figyeli a magyar bajnokságot és a légiósokat is, minden játékosról pontos képpel rendelkeznek, és nem szimpátia alapján történnek a meghívások.

Több mint ötezer szurkoló volt kíváncsi Szoboszlaiékra Debrecenben

A sajtótájékoztatót követően a válogatott nyílt edzést tartott, amelyre több mint ötezer szurkoló volt kíváncsi. A kapitány ezt külön kiemelte a sajtótájékoztatón, és köszönetet mondott a drukkereknek. 

„Megérdemlik, hogy közelről lássák a játékosokat, fényképezzék és autogramot kérjenek tőlük. A szurkolók jelentik az üzemanyagot a csapat számára, nélkülük nem ugyanaz a pályán nyújtott teljesítmény – mondta Rossi.

Az idén még veretlen magyar válogatott kedd este 19.00-kor lép pályára Kazahsztán ellen a debreceni Nagyerdei Stadionban.

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