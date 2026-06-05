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Több ezren vonultak utcára Budapesten a migrációs paktum ellen

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Botrány: Magyar Péter az erkélyről hergelte a migrációs paktum ellen békésen tüntetőket – videó

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A magyar válogatott 2-1-renyert a finnek ellen, de a mérkőzés hajrája nem a mieinké volt. Marco Rossi a meccs után mondta el, miért volt fontos a fekészülési meccs.

„Nincsenek könnyű vagy gyenge ellenfelek, nehéz megszerezni a győzelmet. Ma is láthattuk, hogy a 60. percig minden jól működött, utána valami nem működött. A fáradtság, jöttek a cserék, nem voltunk annyira egységesek, és nem tudtuk lezárni a meccset. Utána az ellenfélnek voltak helyzeteik. Van miben fejlődni, pláne az újaknak, de a legfontosabb a győzelem. Most már sokkal teljesebb képünk van arról, hogy kik azok, akik készen állnak, és kik azok akiknek még idő kell” – mondta Marco Rossi az M4 Sportnak a finnek elleni meccs után, majd kitért a kapusokra is.

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Fotó: Ladóczki Balázs

Kevés az idő, de a magyar válogatott kihasználja azt

„Yaakobishvili Áron jól szállt be, Szapinak dolga sem volt” – mondta a magyar válogatott szövetségi kapitánya, aki kiemelte, hogy a szezon végén már sokan fáradtak, Szoboszlai 60-nál több meccsen van már túl, a válogatotthoz is meccsek után esnek be a focisták, miközben a válogatottban kevés idő van a közös készülésre, de ennek ellenére igyekszik a válogatott, hogy a taktikában is tudjon fejlődni.

Folytatás kedden Kazahsztán ellen Debrecenben.

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