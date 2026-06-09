A találkozó nem a papírforma szerint indult: a stabil védekezésre és gyors ellentámadásokra berendezkedő kazah válogatott rögtön az elején meglepte a magyar csapatot. Egy szöglet utáni kihagyás elég volt ahhoz, hogy a magyar válogatottnak futnia kelljen az eredmény után. Bár a labdabirtoklás nálunk volt, az első félidő nagy részében érezhetően akadozott a gépezet az agresszív ellenféllel szemben.

Marco Rossi odaszúrt a magyar válogatottnak.

Fotó: Mirkó István

Marco Rossi odaszúrt a magyar válogatottnak

„Nyilván nyerni akartunk, de nem így szerettük volna kezdeni a meccset. Korán kaptunk gólt a szöglet után és tudtuk, hogy az ellenfelünk be tud rendezkedni kontratámadásokra. Ezt láthattuk az első félidőben, a játékrész végén már jól reagáltunk. A másodikban viszont jól játszottunk” – mondta az M4 Sport kamerája előtt Marco Rossi, aki hangsúlyozta, hogy csapatának minden meccsen meg kell szenvednie a győzelemért.

A fordulás után egy teljesen más ritmusban futballozó magyar válogatott jött ki a pályára. A sebességkülönbség és az egyéni klasszis megoldások – köztük Schäfer András távoli csodagólja – végül felőrölték a kazah ellenállást. A sikerhez azonban kellettek a padról beszálló fiatalok is, akik frissességet hoztak a játékba.