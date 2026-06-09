A találkozó nem a papírforma szerint indult: a stabil védekezésre és gyors ellentámadásokra berendezkedő kazah válogatott rögtön az elején meglepte a magyar csapatot. Egy szöglet utáni kihagyás elég volt ahhoz, hogy a magyar válogatottnak futnia kelljen az eredmény után. Bár a labdabirtoklás nálunk volt, az első félidő nagy részében érezhetően akadozott a gépezet az agresszív ellenféllel szemben.
Marco Rossi odaszúrt a magyar válogatottnak
„Nyilván nyerni akartunk, de nem így szerettük volna kezdeni a meccset. Korán kaptunk gólt a szöglet után és tudtuk, hogy az ellenfelünk be tud rendezkedni kontratámadásokra. Ezt láthattuk az első félidőben, a játékrész végén már jól reagáltunk. A másodikban viszont jól játszottunk” – mondta az M4 Sport kamerája előtt Marco Rossi, aki hangsúlyozta, hogy csapatának minden meccsen meg kell szenvednie a győzelemért.
A fordulás után egy teljesen más ritmusban futballozó magyar válogatott jött ki a pályára. A sebességkülönbség és az egyéni klasszis megoldások – köztük Schäfer András távoli csodagólja – végül felőrölték a kazah ellenállást. A sikerhez azonban kellettek a padról beszálló fiatalok is, akik frissességet hoztak a játékba.
A kapitány mondandójából az is kiderült, hogy a taktikai nehézségek ellenére a mérkőzés tökéletesen szolgálta a szakmai stáb hosszabb távú céljait. A felkészülési találkozó kiváló alkalmat teremtett arra, hogy a jövő emberei is megmutathassák magukat a nemzeti csapatban.
„Nemzetközi szinten nincsenek barátságos meccsek, a kazah válogatott agresszívan játszott ellenünk. Meg kell értenünk, hogy nincs könnyű meccs és el is kell fogadnunk ezt. Nem egy elit csapat vagyunk, nem kezdhetünk úgy egy meccset, hogy ne száz százalékig a találkozóra koncentrálnánk. Lehetett látni, hány játékost sikerült beépíteni, hány fiatal tudott debütálni. Az én feladatom a jelenen és a jövőn való dolgozás. Jövő nélkülem is van, de természtésen velem is. Ezek a debütálók jók a jövőre nézve és jól teljesítettek első meccseiken” – értékelt a szövetségi kapitány.
A magyar válogatott legközelebb szeptember 25-én, a Puskás Arénában, Ukrajna ellen lép pályára a Nemzetek Ligájában.