A magyar válogatott két barátságos mérkőzéssel zárja az idényt. Marco Rossi együttese péntek este Finnországot fogadja a Puskás Arénában, jövő kedden pedig a debreceni Nagyerdei Stadionban lép pályára Kazahsztán legjobbjai ellen.

A magyar válogatott a finnek és a kazahok ellen lép pályára júniusban

Fotó: MIGUEL LEMOS / NurPhoto

Szappanos Péter elbúcsúzik a magyar válogatottól?

A finnek elleni mérkőzést megelőző sajtótájékoztatón a válogatottba minden bizonnyal utoljára meghívott Szappanos Péter elmondta, hogy igyekszik megragadni a lehetőséget, amit a szövetségi kapitánytól kaphat majd a soron következő meccseken.

Aki tudja, milyen egy fiúbarátság...nyilván nem az érzelmi alapokon nyugszik, egyikünk se az érzelmességéről híres. Nem tulajdonítottunk ennek nagy hangsúlyt”

– mondta Varga Barnabáshoz és Szoboszlai Dominikhoz fűződő barátsága és a saját búcsúja kapcsán a rutinos kapus.

Marco Rossi leszögezte, hogy a finnek ellen Szappanos kezd majd a kapuban, és elmondta, hogy jó mérkőzést szeretnének játszni. Az olasz szakember elismerően beszélt a skandináv riválisról, de leszögezte, hogy meg akarják nyerni a meccset. Szappanos kapcsán a kapus emberi oldalát emelte ki, ahogyan a társait segítette, motiválta vezetőként az öltözőben.

Akkor volt különösen fontos a szerepe, amikor Szalai Ádám úgy döntött, visszavonul a válogatottól”

– fejtette ki Rossi.

Marco Rossi méltatta Szappanost

Fotó: ATTILA KISBENEDEK / AFP

Marco Rossi erős vallomást tett

A vb-selejtezők kapcsán Rossi a saját felelősségét is kiemelte, mondván ő is hibás azért, hogy nem sikerült kijutni az idei tornára.

A szövetségi kapitány arról is beszélt, hogy szerinte többen szerették volna, ha a kudarc után lemond, vagy akár a föld színéről is eltűnik,

és azt is felhozta, hogy annak idején az Aranycsapatot is sok kritika érte.

Más vagyok, mint nyolc éve. Hogy jó vagy rossz irányba változtam-e? Szerintem a jó irányba. Számomra a magyar válogatott kispadján ülni óriási büszkeség,

és nem egy ugródeszka a pályafutásomban. Nem ígérhetek kiemelkedő eredményeket, de a maximális odaadásomat, az elkötelezettségemet igen. A nekünk szurkolók ezt értékelték, bár voltak, akik azt várták, hogy elhasaljunk, de talán időnként még ők is elégedettek tudtak lenni” – fejtette ki hosszasan Rossi.