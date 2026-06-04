Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Kivonul Magyarországról az egyik legnagyobb futárcég – exkluzív információk

Olvasta?

Rendkívüli: Magyarországon is megjelent a rettegett kór – ez nagy baj

Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Marco Rossi együttese két felkészülési mérkőzésen lép pályára a közeljövőben. A magyar válogatott szövetségi kapitánya beszélt a közelgő meccsekről, és a tavalyi év végén elbukott vb-szereplés kapcsán is megszólalt. Az olasz szakember magára vállalta a felelősséget, de a kritikusairól sem feledkezett meg.

A magyar válogatott két barátságos mérkőzéssel zárja az idényt. Marco Rossi együttese péntek este Finnországot fogadja a Puskás Arénában, jövő kedden pedig a debreceni Nagyerdei Stadionban lép pályára Kazahsztán legjobbjai ellen. 

A magyar válogatott a finnek és a kazahok ellen lép pályára júniusban
A magyar válogatott a finnek és a kazahok ellen lép pályára júniusban
Fotó: MIGUEL LEMOS / NurPhoto

Szappanos Péter elbúcsúzik a magyar válogatottól?

A finnek elleni mérkőzést megelőző sajtótájékoztatón a válogatottba minden bizonnyal utoljára meghívott Szappanos Péter elmondta, hogy igyekszik megragadni a lehetőséget, amit a szövetségi kapitánytól kaphat majd a soron következő meccseken. 

Aki tudja, milyen egy fiúbarátság...nyilván nem az érzelmi alapokon nyugszik, egyikünk se az érzelmességéről híres. Nem tulajdonítottunk ennek nagy hangsúlyt” 

– mondta Varga Barnabáshoz és Szoboszlai Dominikhoz fűződő barátsága és a saját búcsúja kapcsán a rutinos kapus.

Marco Rossi leszögezte, hogy a finnek ellen Szappanos kezd majd a kapuban, és elmondta, hogy jó mérkőzést szeretnének játszni. Az olasz szakember elismerően beszélt a skandináv riválisról, de leszögezte, hogy meg akarják nyerni a meccset. Szappanos kapcsán a kapus emberi oldalát emelte ki, ahogyan a társait segítette, motiválta vezetőként az öltözőben. 

Akkor volt különösen fontos a szerepe, amikor Szalai Ádám úgy döntött, visszavonul a válogatottól” 

– fejtette ki Rossi.

Hungary's Italian head coach Marco Rossi gestures during the FIFA World Cup 2026 Group F European qualification football match betweem Hungary and Republic of Ireland at the Puskas Arena in Budapest, Hungary on November 16, 2025. (Photo by Attila KISBENEDEK / AFP)
Marco Rossi méltatta Szappanost
Fotó: ATTILA KISBENEDEK / AFP

Marco Rossi erős vallomást tett

A vb-selejtezők kapcsán Rossi a saját felelősségét is kiemelte, mondván ő is hibás azért, hogy nem sikerült kijutni az idei tornára. 

A szövetségi kapitány arról is beszélt, hogy szerinte többen szerették volna, ha a kudarc után lemond, vagy akár a föld színéről is eltűnik, 

és azt is felhozta, hogy annak idején az Aranycsapatot is sok kritika érte. 

Más vagyok, mint nyolc éve. Hogy jó vagy rossz irányba változtam-e? Szerintem a jó irányba. Számomra a magyar válogatott kispadján ülni óriási büszkeség, 

és nem egy ugródeszka a pályafutásomban. Nem ígérhetek kiemelkedő eredményeket, de a maximális odaadásomat, az elkötelezettségemet igen. A nekünk szurkolók ezt értékelték, bár voltak, akik azt várták, hogy elhasaljunk, de talán időnként még ők is elégedettek tudtak lenni” – fejtette ki hosszasan Rossi.

Hungary's Italian head coach Marco Rossi (R) gestures to Hungary's forward #20 Roland Sallai (L) during the FIFA World Cup 2026 Group F European qualification football match betweem Hungary and Republic of Ireland at the Puskas Arena in Budapest, Hungary on November 16, 2025. (Photo by Attila KISBENEDEK / AFP)
Marco Rossi nyilatkozatának akadt egy erős része
Fotó: ATTILA KISBENEDEK / AFP

Azt is bejelentették, hogy a magyar válogatottnak új főszszponzora lett, a One Magyarország Zrt. személyében. 

A sajtótájékoztatón a vállalat vezérigazgatója, Bányai Tamás egy különleges labdával ajándékozta meg Rossit, aki mindezt egy válogatott mezzel viszonozta.

A sajtóesemény zárásaként az új megállapodásról derült ki néhány részlet, többek között az, hogy az együttműködés a felek között két évre szól.

Rossi még elmondta, hogy Magyarország mindig is támogatta a csapatot, ám van egy kisebbség, amely nem tesz így, de a szövetségi kapitány összességében pozitívan látja a helyzetet.

  • Kapcsolódó cikkek
Szoboszlai Dominik jövőjéről döbbenetes hírek érkeztek
A magyar gólvágó pszichiáter lett – amit a betegeiről mond, az sokkoló
Marco Rossi egyik kedvenc játékosa a Fradihoz igazolhat
Marco Rossi kezdőkapusa elárulta, mire gondolt a nyaralása közben

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!