Az őszi Nemzetek Ligája sorozat előtt az utolsó két félkészülési mérkőzésére készül a magyar válogatott, amely pénteken Finnországot fogadja a Puskás Arénában, majd négy nappal később Kazahsztán ellen lép pályára a debreceni Nagyerdei Stadionban. A szakmai stáb elsődleges célja az lehet, hogy megtalálja azokat a játékosokat, akiket a közeljövőben beépíthet a válogatottba – ennek is betudható, hogy Marco Rossi öt újoncot hívott meg a magyar labdarúgó-válogatott júniusi meccseire.
A magyar válogatottban újonc Pécsi Ármin szeretne bizonyítani Marco Rossinak
A Telkiben rendezett hétfői sajtótájékoztatón a Ferencváros támadója, Gruber Zsombor és az újonc Pécsi Ármin, a Liverpool magyar kapusa válaszolt az újságírók kérdéseire.
Pécsi Ármin kiváló teljesítményt nyújtott a Liverpool U21-es csapatában idén, (többek között az Arsenal és a Brighton ellen sem kapott gólt) így nem meglepő, hogy kiérdemelte a nemzeti csapatba való bekerülést. A 21 éves tehetség elmondta, számára minden egyes edzés felér egy különleges tanulási lehetőséggel. A fiatal hálóőr elmondta, hogy igyekszik ellesni és saját játékába beépíteni mindazt, amiben poszttársai kiemelkednek.
„Nagyszerű a légkör a válogatottnál, de erre számítottam is, hiszen jóformán mindenkit ismertem már a keretből, sokakkal játszottam is együtt. Szeretném megmutatni magam a felnőtt válogatott stábjának, és közben próbálok ellesni ezt-azt a kapustársaimtól, hiszen mindannyian remek játékosok” – mondta Pécsi, aki nem kommentálta, hogy a Liverpool hétvégén kirúgta a felnőttcsapat edzőjét, Arne Slotot.
A Ferencváros támadója, Gruber Zsombor is kíváncsian várja, ki veszi át a csapat irányítását a távozó Robbie Keane után. A fiatal futballista bizakodóan tekint a jövőbe, ugyanakkor hangsúlyozta, sokat köszönhet az ír szakembernek, aki jelentős szerepet játszott a fejlődésében.
„Hosszú és nehéz volt az idény, hiszen a hazai porondon két fronton az utolsó pillanatig küzdöttünk a Ferencvárossal, előtte pedig a nemzetközi kupában is sokáig jutottunk, de nagy örömmel jöttem a válogatottba, hiszen mindig nagy megtiszteltetés, ha meghívót kapok. A júniusi ellenfelekkel még kevesebbet foglalkoztunk, de holnapra már teljessé válik a keret, a speciális taktikai elemek a következő napokban kerülnek terítékre” – fogalmazott a fiatal támadó.
A magyar labdarúgó-válogatott kerete a júniusi felkészülési mérkőzésekre:
Kapusok: Szappanos Péter (Puskás Akadémia FC), Tóth Balázs (Blackburn Rovers), Yaakobishvili Áron (FC Androrra), Pécsi Ármin (FC Liverpool)
Védők: Bolla Bendegúz (Rapid Wien), Csinger Márk (ETO FC), Dárdai Márton (Hertha BSC), Kerkez Milos (FC Liverpool), Markgráf Ákos (Puskás Akadémia FC), Nagy Zsolt (Puskás Akadémia FC), Orbán Willi (RB Leipzig), Osváth Attila (Ferencvárosi TC), Szűcs Kornél (FK Vojvodina)
Középpályások: Baráth Péter (SK Sigma Olomouc), Schäfer András (Union Berlin), Styles Callum (West Bromwich Albion), Szendrei Norbert (ZTE FC), Szoboszlai Dominik (FC Liverpool), Szűcs Tamás (Debreceni VSC), Tóth Alex (Bournemouth), Tóth Rajmund (ETO FC), Vitális Milán (ETO FC)
Támadók: Gruber Zsombor (Ferencvárosi TC), Kovács Bendegúz (AZ Alkmaar), Lukács Dániel (Puskás Akadémia FC), Redzic Damir (RB Salzburg), Sallai Roland (Galatasaray), Varga Barnabás (AEK)
- Kapcsolódó cikkek: