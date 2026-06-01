Az őszi Nemzetek Ligája sorozat előtt az utolsó két félkészülési mérkőzésére készül a magyar válogatott, amely pénteken Finnországot fogadja a Puskás Arénában, majd négy nappal később Kazahsztán ellen lép pályára a debreceni Nagyerdei Stadionban. A szakmai stáb elsődleges célja az lehet, hogy megtalálja azokat a játékosokat, akiket a közeljövőben beépíthet a válogatottba – ennek is betudható, hogy Marco Rossi öt újoncot hívott meg a magyar labdarúgó-válogatott júniusi meccseire.

Pécsi Ármin először kapott meghívót a magyar válogatottba

A magyar válogatottban újonc Pécsi Ármin szeretne bizonyítani Marco Rossinak

A Telkiben rendezett hétfői sajtótájékoztatón a Ferencváros támadója, Gruber Zsombor és az újonc Pécsi Ármin, a Liverpool magyar kapusa válaszolt az újságírók kérdéseire.

Pécsi Ármin kiváló teljesítményt nyújtott a Liverpool U21-es csapatában idén, (többek között az Arsenal és a Brighton ellen sem kapott gólt) így nem meglepő, hogy kiérdemelte a nemzeti csapatba való bekerülést. A 21 éves tehetség elmondta, számára minden egyes edzés felér egy különleges tanulási lehetőséggel. A fiatal hálóőr elmondta, hogy igyekszik ellesni és saját játékába beépíteni mindazt, amiben poszttársai kiemelkednek.

„Nagyszerű a légkör a válogatottnál, de erre számítottam is, hiszen jóformán mindenkit ismertem már a keretből, sokakkal játszottam is együtt. Szeretném megmutatni magam a felnőtt válogatott stábjának, és közben próbálok ellesni ezt-azt a kapustársaimtól, hiszen mindannyian remek játékosok” – mondta Pécsi, aki nem kommentálta, hogy a Liverpool hétvégén kirúgta a felnőttcsapat edzőjét, Arne Slotot.

A Ferencváros támadója, Gruber Zsombor is kíváncsian várja, ki veszi át a csapat irányítását a távozó Robbie Keane után. A fiatal futballista bizakodóan tekint a jövőbe, ugyanakkor hangsúlyozta, sokat köszönhet az ír szakembernek, aki jelentős szerepet játszott a fejlődésében.

„Hosszú és nehéz volt az idény, hiszen a hazai porondon két fronton az utolsó pillanatig küzdöttünk a Ferencvárossal, előtte pedig a nemzetközi kupában is sokáig jutottunk, de nagy örömmel jöttem a válogatottba, hiszen mindig nagy megtiszteltetés, ha meghívót kapok. A júniusi ellenfelekkel még kevesebbet foglalkoztunk, de holnapra már teljessé válik a keret, a speciális taktikai elemek a következő napokban kerülnek terítékre” – fogalmazott a fiatal támadó.